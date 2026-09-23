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Το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο μηνών έναντι του δολαρίου, καθώς οι traders στην αγορά options αυξάνουν τα στοιχήματα για περαιτέρω πτώση του κοινού νομίσματος μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Το ευρώ κατέγραφε απώλειες 0,2%, στα 1,1426 δολάρια, κατευθυνόμενο προς την τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση. Οι δείκτες της αγοράς options δείχνουν ότι το κλίμα γίνεται ολοένα πιο αρνητικό για το ευρώ, με τις τοποθετήσεις για το τέλος του έτους να προσεγγίζουν επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά στα μέσα Αυγούστου.

Η Fed αλλάζει τις ισορροπίες

Η εξέλιξη έρχεται καθώς οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, περιορίζοντας το πλεονέκτημα της απόκλισης των επιτοκίων που είχε στηρίξει το ευρώ κατά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού.

Παράλληλα, οι επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας δημιουργούν νέο αντίβαρο, επιβαρύνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης, ακόμη και ενώ η τιμή του πετρελαίου κινείται προς την έκτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης.

Στοιχεία της Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) δείχνουν ότι η μεταστροφή επιταχύνθηκε μετά την απόφαση της Fed την περασμένη εβδομάδα. Μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η έκθεση στα options ήταν σχεδόν ισομερώς κατανεμημένη. Μετά τη συνεδρίαση της Fed, όμως, περίπου το 60% της συνολικής ονομαστικής αξίας των θέσεων αφορά πλέον το ενδεχόμενο υποχώρησης του ευρώ.

Νέα προειδοποίηση από την ΕΚΤ

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιόαχιμ Νάγκελ, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια σε επίπεδα που θα περιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, εφόσον οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν.

Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί να κινηθεί προς μια «ήπια περιοριστική» κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ του δολαρίου. Αν και η σύσφιξη από άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια για νέα υψηλά του αμερικανικού νομίσματος στον τρέχοντα κύκλο, η διαφορά στην ανάπτυξη μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων οικονομιών δημιουργεί ανοδικούς κινδύνους για το δολάριο, σύμφωνα με τον Elias Haddad, global head of markets strategy στην Brown Brothers Harriman στο Λονδίνο.

Πολιτική αβεβαιότητα σε Γαλλία και Γερμανία

Οι τοποθετήσεις στην αγορά options δείχνουν επίσης ότι οι επενδυτές μεταφέρουν τις αντισταθμίσεις έναντι πτώσης του ευρώ σε μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες. Από τη συνεδρίαση της Fed, η σταθμισμένη μέση διάρκεια των θέσεων που στοιχηματίζουν σε υποχώρηση του ευρώ έχει αυξηθεί περισσότερο από 10%, ενώ αυξάνεται και το ενδιαφέρον για χαμηλότερες τιμές άσκησης.

Στις πιέσεις προστίθεται και η πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη μία δύσκολη μάχη για τον προϋπολογισμό σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς διαχειρίζονται τις επιπτώσεις από το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία τους σε εκλογές κρατιδίου.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley, μεταξύ των οποίων ο global head of macro strategy, Μάθιου Χόρνμπαχ, εκτιμούν ότι τα υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ και το πολιτικό risk premium που λειτουργεί αρνητικά για το ευρώ καθιστούν δυσκολότερη την ενίσχυσή του έναντι του δολαρίου.

Η Deutsche Bank βλέπει περιορισμένη πτώση

Πιο συγκρατημένη ως προς το περιθώριο περαιτέρω υποχώρησης του ευρώ εμφανίζεται η Deutsche Bank. Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι το ευρώ θα παραμείνει σε ένα σχετικά περιορισμένο εύρος διακύμανσης έναντι του δολαρίου.

Όπως επισημαίνουν, η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας ανάπτυξης και οι σημαντικοί κίνδυνοι για το δολάριο θα μπορούσαν να περιορίσουν την πτώση του ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και οι υψηλές τιμές ενέργειας λειτουργούν ως παράγοντες που περιορίζουν τα περιθώρια ανόδου του κοινού νομίσματος.

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