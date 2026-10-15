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Τράπεζα Κύπρου, ΑΔΜΗΕ Holding, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και Jumbo αποτελούν τις πέντε κορυφαίες επιλογές της Alpha Finance-AXIA Research για την ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναλυτές υιοθετούν πιο προσεκτική στάση για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς όμως να αλλάζουν τη θετική μεσοπρόθεσμη εκτίμησή τους για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στη νέα έκθεση στρατηγικής για την Ελλάδα, με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου, οι αναλυτές αφαιρούν τη Eurobank από τη λίστα των top picks μετά την ισχυρή απόδοσή της από την ένταξή της και προσθέτουν τον ΑΔΜΗΕ Holding, ως περισσότερο αμυντική επιλογή, λόγω του ρυθμιζόμενου χαρακτήρα της δραστηριότητάς του. Τονίζουν, πάντως, ότι η κίνηση για τη Eurobank είναι τακτική και ότι τα θεμελιώδη μεγέθη και οι προοπτικές κερδοφορίας της παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά.

Για την Τράπεζα Κύπρου, η σύσταση παραμένει Buy με τιμή στόχο τα 12,30 ευρώ. Οι αναλυτές επισημαίνουν την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τις υψηλές διανομές, με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 9,2% το 2026, 10,3% το 2027 και 10,6% το 2028. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η τιμή στόχος είναι 55,20 ευρώ, με βασικά πλεονεκτήματα το ανεκτέλεστο άνω των 9 δισ. ευρώ και τη μεγάλη ορατότητα από τις παραχωρήσεις.

Η ΔΕΗ έχει τιμή στόχο 29,10 ευρώ, με το επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ έως το 2030 να αποτελεί βασικό πυλώνα της επενδυτικής ιστορίας της. Οι αναλυτές προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 4,35 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,44 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας. Η Jumbo, με τιμή στόχο 32,70 ευρώ, ξεχωρίζει για την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και τη διατήρηση υψηλών διανομών προς τους μετόχους.

Ο ΑΔΜΗΕ Holding, που αποτελεί τη νέα προσθήκη στη λίστα, έχει τιμή στόχο 4,71 ευρώ. Η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 3,1 δισ. ευρώ το 2025 σε 7 δισ. ευρώ το 2029, ενώ πιθανή πρόοδος στο Great Sea Interconnector θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετο περιθώριο ανόδου.

Πιο προσεκτική στάση μετά το ράλι

Η Alpha Finance – AXIA θεωρεί ότι μετά την ισχυρή πορεία του 2026 η αγορά μπαίνει σε φάση όπου απαιτείται μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 22,5% από την αρχή του έτους και 31,5% από τα χαμηλά του Μαρτίου, έχοντας ήδη ξεπεράσει το άνω όριο της αρχικής εκτίμησης για ετήσια άνοδο 10%-20%.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 15% της ανόδου συνδέεται με επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων και περίπου 8% με αναθεωρήσεις προς τα πάνω των εκτιμήσεων κερδοφορίας. Η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, ενώ οι αναλυτές θεωρούν ότι η ιστορία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η αναταξινόμηση από τον MSCI τον Μάιο του 2027.

Η πιο συντηρητική στάση για το τέταρτο τρίμηνο εξηγείται από την πιθανότητα κατοχύρωσης κερδών, την προτοποθέτηση επενδυτών ενόψει των αλλαγών στους δείκτες, την πιθανή αναμονή νέων κεφαλαίων έως την έναρξη του 2027 και τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε ομόλογα και ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, η βασική εικόνα παραμένει θετική και μια ενδεχόμενη διόρθωση θεωρείται ευκαιρία για σταδιακή ενίσχυση θέσεων.

Παραμένει το discount στις αποτιμήσεις

Παρά την άνοδο των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές. Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 11 φορές τα αναμενόμενα κέρδη και στις 6,7 φορές EV/EBITDA, επίπεδα που αντιστοιχούν σε discount 20%-40% έναντι των διεθνών αγορών και περίπου 20% έναντι των προ κρίσης αποτιμήσεων της ελληνικής αγοράς.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκλιση μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον διατηρηθούν η ισχυρή κερδοφορία, η ανάπτυξη των κερδών και οι υψηλές διανομές.

Στήριξη από οικονομία και συναλλαγές

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει επίσης υποστηρικτικό. Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με τις επενδύσεις να παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,7% φέτος και 7,9% το 2027.

Παράλληλα, η εικόνα της αγοράς έχει αλλάξει αισθητά σε όρους ρευστότητας και χρηματοδοτικής δυνατότητας. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε σε περίπου 357 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, αυξημένη κατά 63% σε σχέση με το 2025, ενώ η μέση χρηματιστηριακή αξία διαμορφώθηκε στα 171 δισ. ευρώ.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα placements και οι νέες εισαγωγές επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την Alpha Finance – AXIA, ότι το ΧΑ περνά σε πιο ώριμη φάση, με μεγαλύτερη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και αυξημένο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.

Οι αναλυτές εξηγούν ότι η πιο επιφυλακτική στάση είναι περισσότερο θέμα τακτικής παρά αλλαγής κατεύθυνσης και επισημαίνουν ότι βραχυπρόθεσμα χρειάζεται μεγαλύτερη επιλεκτικότητα, αλλά η δομική επενδυτική ιστορία της ελληνικής αγοράς παραμένει θετική.

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