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Σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers στην αγορά της Euronext Athens προχώρησαν οι χρηματιστηριακές αρχές την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια αντίστοιχου αιτήματος της ίδιας της εταιρείας. Η προσωρινή παύση των συναλλαγών κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία του επενδυτικού κοινού και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) νέων μετοχών της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Safe Bulkers, Inc. διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12.000.000 νέων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές της Προσφοράς») (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Η Εταιρεία δεν έχει καταρτίσει ούτε εκδώσει ενημερωτικό δελτίο, θεσμικό ενημερωτικό έντυπο προσφοράς ή άλλο έγγραφο προσφοράς σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η Εταιρεία έχει ορίσει τις Piraeus Bank S.A., DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και Fearnley Securities AS (από κοινού, οι «Διαχειριστές») ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Ο αριθμός των Μετοχών της Προσφοράς και η τιμή ανά μετοχή (η «Τιμή Προσφοράς») θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο»), σε διαβούλευση με τους Διαχειριστές, βάσει διαδικασίας ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding) που θα διενεργήσουν οι Διαχειριστές. Η Τιμή Προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ναυπήγησης νεότευκτων πλοίων και, ενδεχομένως, για τη χρηματοδότηση μελλοντικών παραγγελιών νεότευκτων πλοίων ή την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και να εγγραφεί για 2.000.000 Μετοχές της Προσφοράς στην Τιμή Προσφοράς, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης περικοπής της κατανομής του (scale-back), προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή μετοχών σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Δομή της Προσφοράς

Οι Μετοχές της Προσφοράς θα προσφερθούν και θα πωληθούν από τους Διαχειριστές αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω συναλλαγών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών (offshore transactions), κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού S (Regulation S) του αμερικανικού Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Securities Act»).

Στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε «ειδικούς επενδυτές» («qualified investors»), κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «ειδικοί επενδυτές» («qualified investors»), κατά την έννοια της παραγράφου 15 του Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 («POATRs»).

Περιορισμός Μεταβίβασης (Lock-Up)

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκτελεστική διοίκηση της Εταιρείας θα συμφωνήσουν με τους Διαχειριστές συνήθεις δεσμεύσεις περιορισμού μεταβίβασης (lock-up) για περίοδο 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Safe Bulkers θα ανασταλεί μέχρι την πλήρη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη δημοσιοποίηση των τελικών της αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Euronext Athens:

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της εταιρίας Safe Bulkers, Inc. (ISIN: MHY7388L1039), αναστέλλεται προσωρινά σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των μετοχών της ως άνω Εταιρείας, μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης και τα αποτελέσματα αυτής.

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