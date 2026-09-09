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Σε ιδιωτική τοποθέτηση περίπου 12 εκατ. νέων μετοχών ετοιμάζεται να προχωρήσει η Safe Bulkers, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος για νέα πλοία, ενώ ο CEO και βασικός μέτοχος Πόλυς Χατζηωάννου έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην έκδοση. Στόχος της αύξησης η ενίσχυση της ρευστότητας και η άντληση κεφαλαίων για νέα πλοία. Η διαπραγμάτευση της μετοχής αναστέλλεται προσωρινά στο Euronext Athens.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Safe Bulkers Inc. (η «Εταιρεία») (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12.000.000 νέων κοινών μετοχών της εταιρείας (οι «Μετοχές Προσφοράς»).

Σε σχέση με την ιδιωτική τοποθέτηση δεν έχει καταρτιστεί ή εκδοθεί από την Εταιρεία ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό έντυπο για θεσμικούς επενδυτές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προσφοράς.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και τη Fearnley Securities AS (από κοινού οι «Συντονιστές») τον ρόλο των διαχειριστών της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Ο αριθμός των Μετοχών Προσφοράς και η τιμή ανά μετοχή («Τιμή Προσφοράς») θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεργασία με τους Συντονιστές, βάσει διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding) που θα πραγματοποιηθεί από τους διαχειριστές.

Η Τιμή Προσφοράς θα καθοριστεί σε ευρώ.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση για:

-την ενίσχυση της ρευστότητάς της,

-τη χρηματοδότηση του τρέχοντος προγράμματος κατασκευής νέων πλοίων,

-την πιθανή υποστήριξη μελλοντικών παραγγελιών για νέα πλοία ή την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων,

-καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ο κ. Πόλυς Χατζηωάννου, διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην ιδιωτική τοποθέτηση και να εγγραφεί για 2.000.000 Μετοχές Προσφοράς στην Τιμή Προσφοράς, με την επιφύλαξη πιθανής αναλογικής μείωσης της συμμετοχής του (scale-back), ώστε να διευκολυνθεί η κατανομή μετοχών σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Δομή της προσφοράς

Οι Μετοχές Προσφοράς θα προσφερθούν και θα πωληθούν από τους Συντονιστές αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω συναλλαγών εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»).

Στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε «ειδικούς επενδυτές», σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως «ειδικοί επενδυτές», σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs).

Περιορισμός μεταβίβασης μετοχών (Lock-up)

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκτελεστική διοίκηση της εταιρείας θα συμφωνήσουν σε συνήθεις δεσμεύσεις περιορισμού μεταβίβασης με τους Συντονιστές για χρονικό διάστημα 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.

Αναστολή διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens

Η Εταιρεία υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της στο Euronext Athens στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, από την έναρξη της συνεδρίασης έως την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 14:00 ώρα Ελλάδας (EET) / 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CEST) της ίδιας ημέρας.

Η Εταιρεία θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ιδιωτικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της τελικής Τιμής Προσφοράς και του αριθμού των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, μέσω νεότερης ανακοίνωσης.

Σύμβουλοι

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και η Fearnley Securities AS ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Κοινοί Ανάδοχοι Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η Milbank LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, ενώ οι PotamitisVekris και Advokatfirmaet BAHR AS ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των Συντονιστών.

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