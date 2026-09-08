Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με πτώση «έκλεισαν» οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές που επέστρεψαν από το τριήμερο της Labor Day αντιμετώπισαν τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την περαιτέρω άνοδο του πετρελαίου και τα αυξημένα στοιχήματα για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με “βουτιά” 628 μονάδων ή 1,18% στις 52.786, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,58% στις 7.673 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κάμψη ύψους 0,32% φτάνοντας τις 26.421 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά με το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,8% και το 2ετές να φτάνει το 4,39%.

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επανήλθε στο επίκεντρο των αγορών, μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, που προκάλεσαν ανησυχίες για νέες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν κλιμακώνεται, με την Τεχεράνη να απειλεί με περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και την Ουάσινγκτον να επιδιώκει τη διατήρηση ανοικτών των ενεργειακών διαδρόμων.

Υπό το κλίμα αυτό οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν, για μια ακόμη συνεδρίαση, με το Brent να ξεπερνά τα 98 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας έτσι σταθερά προς το ορόσημο των 100 δολαρίων και το αμερικανικό αργό WTI να ξεπερνά τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε χαμηλότερα τις μετοχές και τα ομόλογα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι κεντρικές τράπεζες συνήθως εξετάζουν αυστηρότερη νομισματική πολιτική και αυτό ακριβώς φοβούνται κυρίως οι αγορές. Η άνοδος επιτοκίων από την ΕΚΤ, μέσα στην εβδομάδα, θεωρείται σχεδόν δεδομένη, ενώ πλέον έχουν ενισχυθεί τα προγνωστικά και για αντίδραση της Fed, στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές χρήματος δίνουν πλέον πιθανότητες 60% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed, μέσα στον Σεπτέμβριο. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Αύγουστο, που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, μετά και την απρόσμενα ισχυρή εικόνα της αγοράς εργασίας, που αποτυπώθηκε στο Jobs Report της Παρασκευής.

«Με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις τιμές πετρελαίου να αυξάνονται, οι αγορές μπορεί να δυσκολευτούν να εστιάσουν σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τη συζήτηση για τον πληθωρισμό», σχολίασε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.

«Σε αντίθεση με την αντίδραση των μετοχών στην έκθεση για την απασχόληση, τα καλά οικονομικά νέα αυτή την εβδομάδα — δηλαδή ένας χαμηλότερος πληθωρισμός — θα πρέπει να θεωρηθούν θετικά», πρόσθεσε.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, επιταχύνοντας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εν μέρει λόγω της ανόδου στις τιμές της βενζίνης. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας και τροφίμων, ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να αυξήθηκε πιο συγκρατημένα, κατά 0,2%.

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε τον ετήσιο ρυθμό του υποκείμενου πληθωρισμού στο 2,4%, τη μικρότερη ετήσια αύξηση από το 2021.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη, δημοσιεύονται τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

«Οι τιμές της ενέργειας δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται χωρίς να επηρεάσουν την αγορά και κάποια στιγμή ακόμη και μια ήπια έκθεση πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία, εάν οι τιμές του αργού παραμείνουν πάνω από 90 δολάρια και πλησιάζουν δε, σε τριψήφια επίπεδα», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της Bespoke Investment Group.

Πάντως, ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης αντιμετωπίζουν πλέον πολλαπλές πιέσεις, καθώς οι υψηλές τιμές βενζίνης, οι ανησυχίες για έναν νέο «πόλεμο χωρίς τέλος» στη Μέση Ανατολή και οι πολιτικές πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ εντείνουν τις εκκλήσεις για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Παρασκευή, άσκησε κριτική κατά της Fed, για πρώτη φορά υπό τον Κέβιν Γουόρς στην ηγεσία, αποτυπώνοντας έτσι την πολιτική πίεση που δέχεται το συμβούλιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε ανοιχτά τη Fed να μειώσει τα επιτόκια και μάλιστα υπό την απειλή ότι θα περιορίσει το εμπόριο με χώρες που εμφανίζουν πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ.

Σε επίπεδο μετοχών, στους μεγάλους κερδισμένους της συνεδρίασης βρέθηκε η Qualcomm, μετά την ανακοίνωση πολυετούς συνεργασίας με την Amazon για την ανάπτυξη ειδικών μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης και λύσεων οπτικής συνδεσιμότητας για data centers. Η συμφωνία θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία για την Qualcomm, καθώς την τοποθετεί πιο δυναμικά στην αγορά των υποδομών AI, έναν χώρο όπου οι επενδυτές αναζητούν νέους παίκτες πέρα από τους παραδοσιακούς ηγέτες.

Ισχυρή δυναμική παρουσίασε και η Intel, μετά από αναβάθμιση από αναλυτές και δημοσιεύματα ότι η εταιρεία εξετάζει αυξήσεις τιμών στους επεξεργαστές της. Η αγορά ερμήνευσε τις εξελίξεις ως ένδειξη ότι η Intel μπορεί να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι προσδοκίες για πρόοδο στο σχέδιο ανάκαμψης της εταιρείας στον κλάδο των ημιαγωγών.

Στο επίκεντρο των αγοραστών βρέθηκαν επίσης οι εταιρείες κβαντικών υπολογιστών, με τις Rigetti Computing, D-Wave Quantum και Quantinuum να καταγράφουν κέρδη μετά την ανακοίνωση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 300 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα CHIPS Act των ΗΠΑ.

Εκτός τεχνολογικού κλάδου, ράλι άνω του 10% κατέγραψε και η Bloom Energy, μετά την ανακοίνωση ότι θα ενταχθεί στον δείκτη S&P 500.

Στην πλευρά των μεγάλων χαμένων, η Amgen βρέθηκε υπό ισχυρή πίεση, με τη μετοχή να υποχωρεί άνω του 10%, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι η αποτυχία κλινικής δοκιμής φαρμάκου της Novartis για καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να επηρεάσει συνολικά τον χώρο των θεραπειών για τη λιποπρωτεΐνη(a), όπου δραστηριοποιείται και η αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία. Αντιστοίχως ισχυρές πιέσεις δέχτηκε και η μετοχή της ίδιας της Novartis.

Απώλειες σημείωσαν επίσης η Boston Scientific και η Stryker, καθώς οι εταιρείες ιατρικών συσκευών ανακοίνωσαν ότι έγιναν στόχος κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες περιόρισαν τη δυνατότητά τους να παραδίδουν προϊόντα στους πελάτες και επηρέασαν τις πωλήσεις τους, με τις επιπτώσεις να ενδέχεται να διαρκέσουν για μήνες.

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν και οι εταιρείες που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως η Coinbase, η Robinhood και η Strategy, καθώς η υποχώρηση του Bitcoin επηρέασε αρνητικά τις μετοχές του κλάδου.

Διαβάστε ακόμη

Morningstar DBRS για ομόλογα: Μπόρα ή καταιγίδα; Οι επιπτώσεις των αυξημένων αποδόσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Ρεύμα: Με ποια εργαλεία θα μειώσει η κυβέρνηση τους λογαριασμούς κατά 30% στην τριετία

Μελέτη: Η λύση για την ακραία ζέστη μπορεί να κρύβεται στις στέγες – Πώς το βρόχινο νερό δροσίζει τις πόλεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ