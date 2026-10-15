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Στο «κόκκινο» έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να παίρνουν τη «σκυτάλη» έπειτα από τρεις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις. Σε επίπεδα υπό των 2.600 μονάδων επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης, φτάνοντας ακόμη και στην περιοχή των 2.570 μονάδων στα χαμηλά ημέρας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/10) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 21,6 μονάδες ή -0,83% και έκλεισε στις 2.582,10 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.571,37 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.600,14 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου το ΧΑ σημειώνει πτώση -5,71%, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +21,76%. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ η Viohalco και η Cenergy υποχώρησαν σημαντικά στα blue chips. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε σημαντικά, αποτρέποντας λόγω της βαρύτητας που έχει στο ταμπλό μία πιθανή μεγαλύτερη πτώση στο ταμπλό.

Στους πωλητές τα ηνία

Απώλειες -1,73% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.977,13 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,97% στις 6.602,94 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,51% στις 3.017,57 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 341,85 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 61,75 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 66,5 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 59,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,69 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 69 μετοχές, θετικό για 32, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -2,05% στα 16,045 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-1,76% στα 4,19 ευρώ), η Πειραιώς (-1,61% στα 9,514 ευρώ) και η Eurobank (-1,41% στα 4,392 ευρώ). Η Optima bank σημείωσε πτώση -4,74% στα 13,87 ευρώ, η CrediaBank -1,08% στο 0,92 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,19% στα 10,38 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy διολίσθησε -5,05% και έκλεισε στα 21,82 ευρώ. Ακολούθησαν με απώλειες άνω του -2% η Viohalco (-2,95% στα 15,8 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-2,05% στα 19,1 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,89% στα 39,4 ευρώ), η Allwyn (-1,66% στα 12,145 ευρώ), ο ΟΤΕ (-1,24% στα 19,14 ευρώ), η Lamda Development (-1,09% στα 5,9 ευρώ) και η Metlen (-1,03% στα 48,18 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά +2,33% και έκλεισε στα 52,6 ευρώ. Πάνω από +1% κέρδισαν η Jumbo (+1,67% στα 26,8 ευρώ), η Aegean (+1,48% στα 10,98 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+1,05% στα 13,42 ευρώ, νέο ρεκόρ 26 ετών – Μάρτιος 2000).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% έχασαν η Quest (-1,86% στα 7,38 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (-1,37% στα 3,245 ευρώ). Στον αντίποδα, η Bally’s Intralot κατέγραψε άνοδο +2,11% στο 1,114 ευρώ, με τζίρο άνω των 7 εκατ. ευρώ. Κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Κρι Κρι (+1,98% στα 33,55 ευρώ), η Fourlis (+1,54% στα 3,955 ευρώ) και η Ideal (+1,12% στα 5,43 ευρώ).

Profit taking μετά την τριήμερη άνοδο

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό οδηγούν τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές κινήσεις. Έπειτα από τρεις σερί ανοδικές συνεδριάσεις, η εγχώρια αγορά εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τις κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) να γίνονται με μεγαλύτερη ένταση.

Η υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα του τεχνολογικού κλάδου στο εξωτερικό επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, ενώ οι νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ ενισχύουν τη στροφή προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.

Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ή οικονομικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι καταλύτες, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές του εξωτερικού. Οι απώλειες στις διεθνείς αγορές αντανακλούν τόσο την αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών όσο και την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη του πληθωρισμού. Η ανησυχία για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο συντηρητικές τοποθετήσεις.

Η τριήμερη άνοδος που προηγήθηκε δημιούργησε περιθώρια για ρευστοποιήσεις από επενδυτές που επέλεξαν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών τους. Η σημερινή υποχώρηση αποκτά έτσι χαρακτηριστικά τεχνικής διόρθωσης, με την αγορά να επιχειρεί να αφομοιώσει την προηγούμενη άνοδο μέσα σε ένα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διάρκεια και την ένταση των πιέσεων στο εξωτερικό, καθώς η πορεία των τεχνολογικών μετοχών και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των χρηματιστηρίων.

Τέλος, ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑ την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές υπερέβησαν το 1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 42 εκατ. νέες μετοχές, με εύρος τιμής διάθεσης από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα το ποσό να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς συνεπάγεται εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 7% έως 7,5%, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου.

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