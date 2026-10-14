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Με θετικά πρόσημα έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη διαδοχική μέρα. Το σκηνικό ήταν παρόμοιο με την χθεσινή συνεδρίαση, με τους αγοραστές να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά να χάνουν στις δημοπρασίες το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης μπορεί να επέστρεψε πάνω από τις 2.600 μονάδες, αλλά έκλεισε μακριά από τα υψηλά ημέρας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 4,98 μονάδες ή +0,19% και έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.594,03 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,51 μονάδες. Απώλειες -4,92% καταγράφει το ΧΑ εντός του Οκτωβρίου, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +22,77%. Ισχυρά κέρδη σημείωσαν η Jumbo και η Allwyn. Σε έντονα ανοδική τροχιά παρέμειναν τα διυλιστήρια, με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το ιστορικό ρεκόρ της στα 19,5 ευρώ, ενώ και η Motor Oil έφτασε μία «ανάσα» από το να ρίξει για πρώτη φορά το «φράγμα» των 70 ευρώ.

Επικράτησαν οριακά οι αγοραστές

Πτώση -0,36% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.029,62 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,17% στις 6.667,57 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,55% στις 3.002,28 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,72 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 43,7 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν με πάνω από 20 εκατ. ευρώ η Εθνική, η Jumbo, η Motor Oil και η Alpha Bank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,3 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 44 μετοχές, αρνητικό για 61, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχώρησε κατά -1,15% στα 9,67 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-0,68% στα 4,265 ευρώ) και η Eurobank (-0,11% στα 4,455 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική σημείωσε κέρδη +0,49% στα 16,38 ευρώ. Η CrediaBank έχασε -1,06% στο 0,93 ευρώ, η Optima bank -0,95% στα 14,56 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου -0,77% στα 10,36 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Jumbo ξεχώρισε με άνοδο +4,52% στα 26,36 ευρώ. Με κέρδη άνω του +2% ακολούθησαν η Allwyn (+2,19% στα 12,35 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+2,09% στα 19,5 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν ο ΟΤΕ (+1,47% στα 19,38 ευρώ) και η Motor Oil (+1,45% στα 69,8 ευρώ). Στον αντίποδα, η Cenergy υποχώρησε κατά -3,04% στα 22,98 ευρώ, η Aktor έχασε -2,06% στα 9,5 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε με πτώση -1,62% στα 40,16 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Quest κατέγραψε άνοδο +1,62% στα 7,52 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, πάνω από -2% έχασαν η Noval Property (-2,5% στα 2,34 ευρώ) και η Alter Ego Media (-2,44% στα 6,4 ευρώ). Με απώλειες άνω του -1% ακολούθησαν η Ελλάκτωρ (-1,9% στο 1,236 ευρώ), η ΑΒΑΞ (-1,64% στα 3,29 ευρώ), η Ideal (-1,29% στα 5,37 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-1,05% στα 4,235 ευρώ), η Κρι Κρι (-1,05% στα 32,9 ευρώ) και η Fourlis (-1,02% στα 3,895 ευρώ).

Συσσώρευση το επικρατέστερο σενάριο

Συγκρατημένη αισιοδοξία και έντονη επιφυλακτικότητα ήταν τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες συνεδριάσεις του ΧΑ, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Παρά τα θετικά πρόσημα, τα περιθώρια για μια ουσιαστική ανοδική κίνηση παραμένουν περιορισμένα. Οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχόμενη διατήρηση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η συσσώρευση, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η κατεύθυνση των διεθνών αγορών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη ρίσκου ενόψει των νέων μακροοικονομικών ανακοινώσεων.

Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών και τα ανάμεικτα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street. «Λάδι στη φωτιά» ρίχνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς ανήλθε στο 3,7% και αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσιο επίπεδο ανέβασε ταχύτητα στο 2,6%.

Σε εγχώριο επίπεδο, η Ευρώπη Holdings διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,31 ευρώ ανά μετοχή, με νέα τιμή εκκίνησης το 1,37 ευρώ. Η Αττικές Εκδόσεις «έκοψε» μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,019 ευρώ ανά μετοχή) και η Phoenix Vega Mezz 0,002399295 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Verallis διαπραγματεύεται με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±10%.

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