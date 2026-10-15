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Πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό οδηγούν τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές κινήσεις. Έπειτα από τρεις σερί ανοδικές συνεδριάσεις, η εγχώρια αγορά εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τις κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) να γίνονται με μεγαλύτερη ένταση.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.596,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.590,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.600,14 μονάδες.

Η υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα του τεχνολογικού κλάδου στο εξωτερικό επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, ενώ οι νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ ενισχύουν τη στροφή προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.

Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ή οικονομικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι καταλύτες, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές του εξωτερικού. Οι απώλειες στις διεθνείς αγορές αντανακλούν τόσο την αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών όσο και την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη του πληθωρισμού. Η ανησυχία για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο συντηρητικές τοποθετήσεις.

Η τριήμερη άνοδος που προηγήθηκε δημιουργεί περιθώρια για ρευστοποιήσεις από επενδυτές που επιλέγουν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών τους. Η σημερινή υποχώρηση αποκτά έτσι χαρακτηριστικά τεχνικής διόρθωσης, με την αγορά να επιχειρεί να αφομοιώσει την προηγούμενη άνοδο μέσα σε ένα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διάρκεια και την ένταση των πιέσεων στο εξωτερικό, καθώς η πορεία των τεχνολογικών μετοχών και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των χρηματιστηρίων.

Τέλος, ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑ την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Η εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει έως 42 εκατ. νέες μετοχές, με εύρος τιμής διάθεσης από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα το ποσό να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς συνεπάγεται εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 7% έως 7,5%, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου.

Οι πωλητές έχουν τον πρώτο λόγο

Απώλειες -0,22% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.022,91 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,34% στις 6.645,15 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει οριακά -0,04% στις 3.000,93 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 7,41 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο 1,8 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,78 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 45 μετοχές, θετικό για 27, ενώ 7 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -0,6%, η Alpha Bank κατά -0,4%, ενώ αντίθετα η Εθνική και η Πειραιώς κερδίζουν +0,1%. Η CrediaBank σημειώνει πτώση -1,7%, η Optima bank -1% και η Τράπεζα Κύπρου -0,6%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco καταγράφει απώλειες -2,2% και ακολουθούν με πτώση άνω του -1% η Cenergy, η Metlen και η ElvalHalcor. Από την άλλη πλευρά, πέριξ του +1% ενισχύονται η Coca-Cola HBC και η ΕΥΔΑΠ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ υποχωρεί λίγο πάνω από -1%.

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