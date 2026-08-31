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Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύο ταυτόχρονες εστίες αβεβαιότητας: το πιο επιθετικό μήνυμα του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, που επανέφερε δυναμικά το σενάριο αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων, και τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έστειλε ξανά το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια.

Το αρνητικό κλίμα είχε ήδη αποτυπωθεί στη Wall Street την Παρασκευή, μετά την ομιλία Γουόρς στο Τζάκσον Χολ, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών στις συναλλαγές της Ασίας. Οι αγορές αύξησαν στο 60% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, από περίπου 35% πριν από την ομιλία, καθώς ο Γουόρς ξεκαθάρισε ότι η κεντρική τράπεζα έχει ακόμη δουλειά μπροστά της εάν δεν είναι βέβαιη ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός επιστρέφει στον στόχο του 2%.

Βαριές απώλειες στη Σεούλ

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI υποχώρησε κατά 1,08%, με τις μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix να συγκαταλέγονται στους βασικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 0,66%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX ανεβαίνει κατά 0,13%. Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα στενά το γιεν, καθώς η ισοτιμία δολαρίου-γιεν ξεπέρασε προσωρινά το κρίσιμο επίπεδο των 160 γιεν ανά δολάριο, αναζωπυρώνοντας τις εκτιμήσεις για ενδεχόμενη νέα παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών.

Το Brent ξανά πάνω από τα 90 δολάρια

Πρόσθετη πίεση στις μετοχές άσκησε η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές επαναξιολογούν ήδη την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Το Brent επέστρεψε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά το αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Το Ιράν φέρεται να απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, αυξάνοντας τους φόβους για νέα διεύρυνση της σύγκρουσης.

Κίνα: Παραμένει σε συρρίκνωση η μεταποίηση

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,11%, ενώ ο δείκτης CSI 300 των μεγαλύτερων εισηγμένων σε Σαγκάη και Σενζέν έχασε 0,70%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,57%, με τον τεχνολογικό Hang Seng TECH να υποχωρεί εντονότερα, κατά 0,83%.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο επίσημος δείκτης PMI μεταποίησης της Κίνας αυξήθηκε στις 49,8 μονάδες τον Αύγουστο από 49,2 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Παρέμεινε, ωστόσο, κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Αδυναμία συνέχισε να εμφανίζει και ο μη μεταποιητικός PMI, αντανακλώντας τις πιέσεις στους κλάδους των υπηρεσιών και των κατασκευών.

Θετικές εκπλήξεις από την Ιαπωνία

Καλύτερα από τις εκτιμήσεις ήταν, αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης για πτώση 0,7%.

Οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, προσφέροντας ενδείξεις ανθεκτικότητας της εγχώριας ζήτησης.

Στην Ινδία, οι επενδυτές προετοιμάζονται για αυξημένη μεταβλητότητα ενόψει της μεγάλης αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, η οποία τίθεται σε ισχύ την Τρίτη και αναμένεται να προκαλέσει αναπροσαρμογές θέσεων από κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες. Τα futures του Nifty 50 υποχωρούσαν κατά 0,2%.

Εξαίρεση στο αρνητικό κλίμα αποτέλεσαν η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη. Ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,23%, ενώ ο Straits Times Index σημείωσε άνοδο 0,4%.

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