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Σε στενό εύρος κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τις μεγάλες τοποθετήσεις πριν από την κρίσιμη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI υποχώρησε καθώς το ράλι των τεχνολογικών μετοχών μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia έχασε τη δυναμική του.

Οι αγορές της περιοχής πήραν αρχικά ήπια θετικά μηνύματα από τη Wall Street, όπου η Nvidia σημείωσε ισχυρή άνοδο μετά τα αποτελέσματά της, δίνοντας ώθηση στον Nasdaq.

Ωστόσο, οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν τελικά κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η προσοχή μετατοπίστηκε στη νομισματική πολιτική. Τα futures της Wall Street εμφάνιζαν επίσης περιορισμένες μεταβολές κατά τις ασιατικές συναλλαγές.

Η ομιλία του Γουόρς αναμένεται να εξεταστεί εξονυχιστικά για ενδείξεις σχετικά με την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων.

Πιέσεις σε Samsung και SK Hynix

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας εμφάνισε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των μεγάλων ασιατικών αγορών, με πτώση 1,34%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις στις μετοχές των δύο κορυφαίων κατασκευαστών τσιπ της χώρας.

Οι SK Hynix και Samsung Electronics υποχώρησαν μεταξύ 1,5% και 2,5%, παρά τα σημαντικά κέρδη που είχαν καταγράψει προηγουμένως στον απόηχο των αποτελεσμάτων της Nvidia.

Οι προβλέψεις του αμερικανικού κολοσσού είχαν ενισχύσει την αισιοδοξία για τη ζήτηση σε τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ο KOSPI παρέμενε σε τροχιά μικρών εβδομαδιαίων απωλειών.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται από τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών που έχουν επωφεληθεί από το AI boom. Τα πρόσφατα σχέδια Samsung και SK Hynix για αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους προσέφεραν μόνο περιορισμένη στήριξη στις μετοχές τους.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κλάδος παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος στις μεταβολές των αμερικανικών επιτοκίων και των αποδόσεων των ομολόγων.

Κέρδη στο Τόκιο

Αντίθετη ήταν η εικόνα στην Ιαπωνία. Οι Nikkei 225 και TOPIX ενισχύθηκαν μεταξύ 0,51% και 0,95%, καταγράφοντας από τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή.

Ώθηση έδωσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Τόκιο τον Αύγουστο, τα οποία κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παρουσιάζοντας μικρή επιτάχυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε κοντά στον ετήσιο στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η BOJ μπορεί να προχωρήσει σύντομα σε νέα αύξηση επιτοκίων. Οι πιέσεις στις τιμές παραγωγού έχουν άλλωστε αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες.

Στάση αναμονής στην Κίνα

Στην Κίνα οι κινήσεις ήταν περιορισμένες. Ο CSI 300 υποχώρησε 0,18%, ενώ ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,085%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,30%.

Παρά τη συγκρατημένη εικόνα της Παρασκευής, οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας βρίσκονταν σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών άνω του 1%, με στήριξη από ορισμένα θετικά εταιρικά αποτελέσματα.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,55%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Τα futures του ινδικού Nifty 50 σημείωναν άνοδο 0,2%.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στο Τζάκσον Χολ, καθώς οποιοδήποτε πιο «γερακίσιο» μήνυμα από τον Γουόρς για τα επιτόκια θα μπορούσε να επαναφέρει τις πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα στον κλάδο των ημιαγωγών.

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