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Η απότομη άνοδος του γιεν θα μπορούσε να αντιστραφεί, οδηγώντας το ιαπωνικό νόμισμα ξανά προς τα υψηλά επίπεδα της ζώνης των 150 γιεν ανά δολάριο, εάν δεν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες για ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) και για στροφή των ιαπωνικών συνταξιοδοτικών ταμείων προς εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την Barclays.

Η πρόσφατη ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος έχει τροφοδοτηθεί από τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την BOJ, τις εκτιμήσεις για εισροές κεφαλαίων από συνταξιοδοτικά ταμεία και τεχνικούς παράγοντες, ανέφεραν σε σημείωμά τους την Πέμπτη αναλυτές της Barclays. Αν και η διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου στήριξης γύρω από τα 155 γιεν ανά δολάριο καθιστά την ισοτιμία δολαρίου-γιεν ευάλωτη σε περαιτέρω πτώση βραχυπρόθεσμα, οι διαρθρωτικοί παράγοντες που ασκούν πιέσεις στο ιαπωνικό νόμισμα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι.

Η εκτίμηση της Barclays έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η αισιοδοξία για το γιεν, μετά από ράλι σχεδόν 4% αυτόν τον μήνα, το οποίο οδήγησε το νόμισμα στα υψηλότερα επίπεδά του από τον Φεβρουάριο. Οι προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα έχουν ενταθεί, ενώ οι εικασίες ότι το Government Pension Investment Fund (GPIF) θα μπορούσε να κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων προς την Ιαπωνία έχουν προσθέσει περαιτέρω στήριξη στο νόμισμα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προκάλεσε επίσης τους traders να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά του όσον αφορά την ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος, δηλώνοντας ότι έχει «αρκετά καλή εικόνα» για το τι πρόκειται να κάνουν οι Ιάπωνες υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Το γιεν ενισχυόταν κατά 0,1% στα 153,45 ανά δολάριο στις απογευματινές συναλλαγές της Πέμπτης στην Ασία.

Η Barclays προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω ανατίμηση του γιεν ενδέχεται να απαιτήσει από την BOJ να προχωρήσει σε μια πιο επιθετική κίνηση από αυτή που ήδη αναμένουν οι αγορές, δεδομένου ότι οι προσδοκίες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η αγορά ενδέχεται να υπερεκτιμά τον πιθανό αντίκτυπο των ροών κεφαλαίων από το GPIF, γεγονός που αφήνει το νόμισμα εκτεθειμένο σε αντιστροφή της πορείας του εάν τελικά δεν υπάρξει αλλαγή στην κατανομή των επενδύσεων του ταμείου.

Επιπλέον, η τράπεζα επισημαίνει ότι οι διαφορές των επιτοκίων, το ασφάλιστρο κινδύνου των ιαπωνικών μετοχών, οι ανησυχίες για τις πολιτικές της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, καθώς και οι διαρθρωτικές ροές πωλήσεων του γιεν εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για μια διατηρήσιμη ανατίμηση του ιαπωνικού νομίσματος.

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