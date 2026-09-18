Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το τελευταίο σκέλος μιας ιδιαίτερα φορτωμένης εβδομάδας για τις αγορές χαρακτηρίστηκε από νευρικές κινήσεις στις μετοχές της Wall Street, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, ενώ οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι και με τη λήξη ενός τεράστιου όγκου συμβολαίων options, γεγονός που ενέτεινε τη μεταβλητότητα στις τιμές.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε τελικά ελαφρά μειωμένος κατά 0,19% στις 51.681 μονάδες. Ο S&P 500 αντιθέτως παρουσίασε μικρή άνοδο 0,16% στις 7.650 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,40% στις 26.522 μονάδες.

Η μεικτή αυτή εικόνα αποτυπώθηκε και στον απολογισμό της εβδομάδας. Ο Dow έχασε περίπου 2% μέσα στο πενθήμερο συμπληρώνοντας την τρίτη σερί καθοδική εβδομάδα. Ο S&P 500 βρέθηκε οριακά χαμένος κατά περίπου 0,3%, ενώ ο Nasdaq αποδείχτηκε πιο ανθεκτικός με ελαφρά πενθήμερη αύξηση κατά περίπου 0,3%.

Μετά από μια σύντομη παύση στο sell-off των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι πιέσεις επανήλθαν σήμερα οδηγώντας και πάλι τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά. Η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε το 5%, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι το επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει τη Fed σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Το 30ετές σκαρφάλωσε στο 5,336% και το 2ετές στο 4,743%.

Οι αγορές βρέθηκαν, εξάλλου, αντιμέτωπες με το λεγόμενο triple witching», ένα τριμηνιαίο φαινόμενο που πραγματοποιείται τέσσερις φορές τον χρόνο (τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο) κατά το οποίο λήγουν ταυτόχρονα συμβόλαια παραγώγων που συνδέονται με μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης σε δείκτες και futures.

Η λήξη αυτή υποχρεώνει τους traders είτε να μετακυλίσουν τις υφιστάμενες θέσεις τους είτε να ανοίξουν νέες, αυξάνοντας συχνά τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Σύμφωνα με τη Citadel Securities, options συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 7 τρισ. δολαρίων έληξαν, σε μία από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες διαδικασίες που έχουν καταγραφεί.

Η λήξη των options είναι γνωστό ότι προκαλεί αυξημένες διακυμάνσεις στις αγορές, ωστόσο αυτή τη φορά δεν επιβεβαιώθηκαν ευτυχώς τα χειρότερα σενάρια που προέβλεπαν πιο έντονη αντίδραση λόγω της περιόδου προσαρμογής μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Fed, την Τετάρτη.

«Η τελευταία κίνηση της Fed πιθανότατα δεν θα είναι μια μεμονωμένη αύξηση, αλλά επίσης δεν φαίνεται να αποτελεί την έναρξη ενός επιθετικού κύκλου αυξήσεων», προέβλεψε ο Άντζελο Κουρκάφας της Edward Jones. «Κατά την άποψή μας, η Fed δεν βρίσκεται τόσο πίσω από την καμπύλη όσο βρισκόταν το 2022».

Σε κάθε περίπτωση, ο Σεπτέμβριος επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής την ιστορική του φήμη ως δύσκολος μήνας για τη Wall Street, με τον S&P 500 να βρίσκεται περίπου 2,2% χαμηλότερα από το τελευταίο ιστορικό κλείσιμο, στα μέσα Αυγούστου.

Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ υποχώρησε απροσδόκητα για πρώτη φορά φέτος, καθώς η παραγωγή επιχειρηματικού εξοπλισμού επιβραδύνθηκε και οι βιομηχανίες αντιμετώπισαν υψηλότερο κόστος εισροών.

«Η ευρείας κλίμακας πτώση της μεταποιητικής παραγωγής τον Αύγουστο δείχνει ότι ο βιομηχανικός κλάδος μπορεί να βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση από ό,τι θεωρούσαμε προηγουμένως, ιδιαίτερα καθώς τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν την τελευταία άνοδο των τιμών πετρελαίου», τόνισε ο Τόμας Ράιαν της Capital Economics.«Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πιο πρόσφατες έρευνες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θετικές, θα ήταν πρόωρο να σημάνει συναγερμός», πρόσθεσε.

Παράλληλα, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν παραμένουν ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι «ελπίζουμε πως βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου», προσθέτοντας ότι το Ιράν «θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία». Ωστόσο, για την ώρα δεν υπάρχουν σημάδια διπλωματικής προόδου, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πάντως, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σήμερα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά. Η προθεσμιακή τιμή του Brent διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 104 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI λίγο πάνω από τα 100 δολάρια.

Οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στην αρχή της εβδομάδας μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής – Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος χρησιμοποιείται από το βασίλειο ως εναλλακτική λύση στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η ζημιά εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί σύντομα, ενώ το Ριάντ στράφηκε σε εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή μέσω του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν, με μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο για να συντηρήσει τις τις εξαγωγικές ροές.

Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες crypto ξεχώρισαν, καθώς το Bitcoin ξεπέρασε τα 80.000 δολάρια με αποτέλεσμα να αναζωπυρωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες του κλάδου των ψηφιακών assets. Ανάμεσα τους η Coinbase με άλμα περίπου 12%, όπως επίσης η Strategy και η Robinhood.

Ισχυρή επίδοση κατέγραψαν επίσης οι μετοχές που σχετίζονται με την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης. Η SanDisk σημείωσε άνοδο περίπου 8%, ενώ η Coherent ενισχύθηκε περίπου 6%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται σε εταιρείες που επωφελούνται από την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, data centers και οπτικά δίκτυα.

Στην πλευρά των χαμένων, η Netflix υποχώρησε περίπου 4%, μετά την υποβάθμιση της μετοχής από τη Wells Fargo Securities σε «underweight». Η τράπεζα επικαλέστηκε ανησυχίες για τη συμμετοχή των χρηστών και την ανάγκη για νέες μεγάλες επιτυχίες στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Μεγάλες απώλειες σημείωσαν και οι χαλυβουργικές Nucor και Steel Dynamics, μετά από προβλέψεις για τα αποτελέσματα τριμήνου που απογοήτευσαν τη Wall Street, παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών χάλυβα το τελευταίο διάστημα, ενώ απώλειες περίπου 4% παρουσίασε η Accenture, μετά την υποβάθμιση της μετοχής της από την Guggenheim.

Παράλληλα, σταθεροποιητικά κινήθηκε η Berkshire Hathaway, μετά την ανακοίνωση ότι ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη θέση του προέδρου, με τον γιο του Χάουαρντ Μπάφετ να τον διαδέχεται, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πολυσχιδή κολοσσό.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,2 GW

Deoleo: Προς ιταλικά χέρια οδεύει ο έλεγχος της μεγαλύτερης εταιρείας ελαιολάδου στον κόσμο

Αλτούντς Κουμόβα: Ο βασιλιάς του factoring έχασε $4 δισ. από το τουρκικό χρηματιστηριακό κραχ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ