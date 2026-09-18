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(Last update 18:00)

Νευρικότητα επικρατεί στη Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, η οποία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τη νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Η συνεδρίαση διεξάγεται στον απόηχο μίας εβδομάδας έντονων αναταράξεων, η οποία σημαδεύτηκε από την απόφαση της Fed να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων της μετά από τρία χρόνια, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο για το κόστος δανεισμού.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,38% στις 51.581 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει ελαφρά άνοδο 0,11% στις 7.629 μονάδες και ο Nasdaq βρίσκεται ανεπαίσθητα σε θετικό έδαφος στο +0,02% και τις 26.424 μονάδες.

Η προηγούμενη ημέρα έκλεισε με σημαντικά κέρδη, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να ενισχύεται κατά 0,6%, τον S&P 500 να σημειώνει άνοδο 1,1% και τον τεχνολογικό Nasdaq να πραγματοποιεί άλμα 1,7%. Η ανοδική στροφή ήρθε ως άμεση απάντηση στη βουτιά της Τετάρτης, η οποία είχε προκληθεί από την ομόφωνη απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση εντός του έτους. Η ανάκαμψη των μετοχών, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, υποδηλώνει ότι πολλοί επενδυτές επιλέγουν να προσπεράσουν τις προοπτικές διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, εστιάζοντας εκ νέου στο μακροπρόθεσμο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης που συνεχίζει να υποστηρίζει την εταιρική κερδοφορία.

Ωστόσο, το κλίμα στις αγορές παραμένει εύθραυστο λόγω της ανόδου των αποδόσεων στα κρατικά χρεόγραφα των ΗΠΑ. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία εντός της εβδομάδας ξεπέρασε το 5% αγγίζοντας επίπεδα που είχε να συναντήσει η αγορά από το καλοκαίρι του 2007, ενισχύθηκε εκ νέου προς το 4,98%. Αυτή η εξέλιξη περιορίζει την ελκυστικότητα των μετοχών, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων προσφέρουν ανταγωνιστικές και ασφαλέστερες εναλλακτικές τοποθετήσεις. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Fed, αναζητώντας περισσότερες διευκρινίσεις για το σκεπτικό πίσω από την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Μικτή είναι η εικόνα στο τεχνολογικό μέτωπο. Η Alphabet καταγράφει άνοδο 2% και η Meta ενισχύεται πάνω από 1%, ενώ την ίδια ώρα η Nvidia και η Microsoft σημειώνουν ελαφρά υποχώρηση. Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αυτή την εβδομάδα, καθώς κορυφαία διοικητικά στελέχη του τομέα απηύθυναν έκκληση για επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, επικαλούμενοι πιθανούς κινδύνους. Παρά την αβεβαιότητα για τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια επιβράδυνση, ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην ΑΙ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά θέματα στην επικείμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν πτώση για τρίτη διαδοχική ημέρα, με το πετρέλαιο τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές φάνηκαν να παραβλέπουν τις ανησυχίες για την προσφορά στη Μέση Ανατολή, παρά τις νέες εκατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Η υποχώρηση του πετρελαίου λειτουργεί ως παράγοντας ανακούφισης για τις πληθωριστικές προσδοκίες, μετριάζοντας εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από την άνοδο των επιτοκίων.

Επιπλέον, η σημερινή συνεδρίαση φέρει το χαρακτηριστικό της τριπλής λήξης παραγώγων (triple witching), καθώς συμπίπτει η ταυτόχρονη λήξη συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης σε μετοχές και δείκτες. Με την αξία των συμβολαίων που λήγουν να εκτιμάται στα 7 τρισ. δολάρια σύμφωνα με τη Citadel Securities, η διαδικασία αυτή αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα τον όγκο συναλλαγών και να προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, αξιοσημείωτες ανακατατάξεις καταγράφονται στον επιχειρηματικό χάρτη. Η μετοχή της Berkshire Hathaway υποχωρεί κατά 0,4%, μετά την ιστορική ανακοίνωση ότι ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη θέση του προέδρου, αναλαμβάνοντας τον τίτλο του επίτιμου προέδρου. Στον φαρμακευτικό κλάδο, η Xenon Pharmaceuticals πραγματοποιεί θεαματική βουτιά 23%, καθώς ανεστάλη προσωρινά η εγγραφή ασθενών στις δοκιμές ενός πειραματικού φαρμάκου για την κατάθλιψη λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Αντίθετα, η μετοχή της ON Holding σημειώνει άνοδο 6% χάρη στη σύναψη συνεργασίας με τον σταρ του ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ η Nike -πρώην συνεργάτης του αθλητή- υποχωρεί πάνω από 1%.

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