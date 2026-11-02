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Οι βετεράνοι της Wall Street παρατηρούν ορισμένες ασυνήθιστες εξελίξεις στην οικονομία, καθώς οι αγορές ομολόγων σημειώνουν πτώση και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων καταγράφουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Ο Λουί-Βενσάν Γκαβ, επικεφαλής της Gavekal, ανέφερε ότι μια περίεργη κατάσταση που διαμορφώνεται είναι η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι των περισσότερων νομισμάτων, παρά την άνοδο των τιμών των τροφίμων και του πετρελαίου παράλληλα με τις αποδόσεις.

Όλο και περισσότεροι αναλυτές ανήκουν στο στρατόπεδο που πιστεύει ότι ο πληθωρισμός δεν θα υποχωρήσει σύντομα. Το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, με τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, ενισχύει την τάση των εταιρειών να εστιάζουν στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, παρά στην αποδοτικότητα, καθώς οι χώρες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε κρίσιμα αγαθά.

«Αυτό είναι πιο δαπανηρό σε έναν κόσμο με έντονες γεωπολιτικές εντάσεις. Οι πρώτες ύλες είναι πιο ακριβές», ανέφερε η Έλεν Ζέντνερ, της Morgan Stanley Wealth Management. «Δεν πρόκειται για μια παροδική διακύμανση», προσέθεσε.

Αυτή η πληθωριστική πίεση θα μπορούσε να ενταθεί ακόμη περισσότερο αν η Κίνα —η μοναδική μεγάλη οικονομία που αντιμετωπίζει αποπληθωρισμό αντί για πληθωρισμό— αποφασίσει να «πατήσει το γκάζι» για να αναζωογονήσει την παραπαίουσα οικονομία της, τόνισε ο Γκαβ.

Η κατάρρευση της αγοράς ομολόγων και η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου αποτελούν συνήθως έναν «μη ευνοϊκό» συνδυασμό για την αμερικανική αγορά, δήλωσε ο αναλυτής, ο οποίος θεωρεί ότι η ανοδική πορεία στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών και της Ιαπωνίας είναι «δύσκολο να εξασθενήσει».

Άλλοι δεν διαβλέπουν ένα δυσμενές σενάριο για τις μετοχές — τουλάχιστον προς το παρόν. Η Τζόις Τσανγκ της JP Morgan, αναφέρει ότι το τρέχον περιβάλλον επιτοκίων δεν αναμένεται να αποσταθεροποιήσει τις μετοχές, δεδομένης της ισχυρής βάσης των κερδών αυτή τη στιγμή. Σε μια κατάσταση όπου η αύξηση των κερδών ανά μετοχή ξεπερνά το 20%, οι αποτιμήσεις του S&P 500 υποστηρίζονται έως περίπου 24 φορές τα κέρδη, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να κυμαίνονται γύρω στο 6%.

Ωστόσο, αυτό αλλάζει αν η αύξηση των κερδών ανά μετοχή επιβραδυνθεί στο 10%. Σε αυτό το επίπεδο, η Τσανγκ αναφέρει ότι οι πολλαπλασιαστές υποστηρίζονται μόνο έως 18 φορές τα κέρδη.

Η Τσανγκ επισημαίνει επίσης αλλαγές στη δομή της αγοράς που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις επιπτώσεις μιας ύφεσης. Το τρέχον μέγεθος της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς ανέρχεται σε περίπου 230% του ΑΕΠ, διπλάσιο από το επίπεδο που είχε κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής έκρηξης στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η Τσανγκ παρακολουθεί επίσης τα χρηματοδοτικά κενά των ΗΠΑ. Οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να υπερδιπλασιάσουν το καθαρό κόστος τόκων των ΗΠΑ από περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα σε 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, σχεδόν το 5% του ΑΕΠ.

Η ανησυχία για το χρέος αυξάνεται παγκοσμίως, ανέφερε ο Γκαβ. Τα πιστωτικά περιθώρια της Γαλλίας εκτοξεύονται εν μέσω ανησυχιών ότι η χώρα ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας δημοσιονομικής, πολιτικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει περικοπές δαπανών ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για να προσπαθήσει να ηρεμήσει την αγορά ομολόγων, αλλά η συζήτηση αυτή είναι γεμάτη εντάσεις εν μέσω έντονων διαιρέσεων μεταξύ των κομμάτων ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η Τσανγκ παρακολουθεί τον Αύγουστο του 2027 ως κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν το μέγεθος των δημοπρασιών και το επιτόκιο των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, κάτι που συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σημαντικά πιο αργή — με τη συναίνεση να κυμαίνεται στο 11% έναντι 83% φέτος, σύμφωνα με τη Barron’s.

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