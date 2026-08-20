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Η αγορά του Bitcoin επέστρεψε ξαφνικά και με εντυπωσιακό τρόπο στη ζωή, με το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα να καταγράφει άνοδο σχεδόν 8% και να προκαλεί το μεγαλύτερο κύμα εκκαθαρίσεων short θέσεων από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 2021.

Μέσα σε περίπου μία ώρα, περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε short θέσεις στο Bitcoin εκκαθαρίστηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε η ανατροπή της Τετάρτης. Το Bitcoin εκτινάχθηκε κοντά στα 69.500 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου, καταγράφοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάρτιο.

Συνολικά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι εκκαθαρίσεις πτωτικών στοιχημάτων έφθασαν στο ιστορικό ρεκόρ των 2,7 δισ. δολαρίων.

Το Bitcoin διατήρησε τα κέρδη του στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης και διαπραγματευόταν γύρω από τα 69.450 δολάρια στη 1 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης.

Η συνάντηση Τραμπ με στελέχη της crypto αγοράς

Η άνοδος συνέπεσε με τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με στελέχη εταιρειών του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων οι Coinbase Global, Payward και Blockchain.com Group.

Η συνάντηση ενίσχυσε την αισιοδοξία γύρω από μια αμερικανική κυβέρνηση που έχει επιδιώξει να δημιουργήσει ένα περισσότερο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Πρόσθετη ώθηση προσέφερε η υποχώρηση του κόστους δανεισμού.

«Η κίνηση προς τα 70.000 δολάρια, η οποία πυροδοτήθηκε από την κάλυψη short θέσεων, υποδηλώνει ότι οι αγοραστές ανακτούν την εμπιστοσύνη τους, αν και το ράλι βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη δοκιμασία: κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του και να αμφισβητήσει την περιοχή των 75.000 δολαρίων», δήλωσε ο Άξελ Ρούντολφ, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της επενδυτικής και χρηματιστηριακής πλατφόρμας IG.

Πώς το short squeeze απογείωσε το Bitcoin

Το μέγεθος της κίνησης δείχνει επίσης πόσο μονόπλευρη είχε γίνει η αγορά. Έπειτα από μήνες πωλήσεων και την υποχώρηση του Bitcoin προς τις χαμηλές ζώνες των 60.000 δολαρίων, είχαν συσσωρευτεί σημαντικές πτωτικές θέσεις σε ένα περιουσιακό στοιχείο γνωστό για τις ακραίες κινήσεις του και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όταν η τιμή άρχισε να ανεβαίνει, οι επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση αναγκάστηκαν να αγοράσουν Bitcoin προκειμένου να κλείσουν τις θέσεις τους. Αυτές οι αναγκαστικές αγορές επιτάχυναν ακόμη περισσότερο την άνοδο, δημιουργώντας ένα κλασικό short squeeze και την απότομη ανατροπή που συχνά ακολουθεί παρατεταμένες μονόδρομες κινήσεις στην αγορά των crypto.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) πρότεινε την εξαίρεση ορισμένων εκδόσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τις δηλώσεις εγγραφής κινητών αξιών, καθώς η ρυθμιστική αρχή προωθεί την ατζέντα της για τα crypto μετά το «πάγωμα» ενός σημαντικού νομοσχεδίου στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τη SEC, οι εξαιρέσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση εταιρειών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και άντλησης κεφαλαίων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι θα εξέταζε τις εισηγήσεις των ρυθμιστικών αρχών για πρόσθετες αγορές Bitcoin από την αμερικανική κυβέρνηση, αν και υφιστάμενο εκτελεστικό διάταγμα έχει ήδη δώσει εντολή στα υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου να αναπτύξουν δημοσιονομικά ουδέτερες στρατηγικές για την απόκτηση περισσότερων Bitcoin.

«Τα desks συναλλαγών crypto και οι τίτλοι της αγοράς είχαν κατακλυστεί από πωλητές τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Τζόσουα Λιμ, συνεπικεφαλής αγορών της FalconX. «Παρά ταύτα, η συμπεριφορά της τιμής παρέμεινε πολύ σταθερή στα χαμηλά επίπεδα των 60.000 δολαρίων, κάτι που τελικά οδήγησε σε αλλαγή του κλίματος και του αφηγήματος».

Άλμα 16% για το Ether

Το ράλι δεν περιορίστηκε στο Bitcoin. Η ανοδική κίνηση εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ενώ το Bitcoin ξεπέρασε τους κινητούς μέσους όρους 100 και 200 ημερών, δύο τεχνικούς δείκτες που παρακολουθούν στενά οι traders.

Το Ether εκτινάχθηκε κατά 16%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάιο του περασμένου έτους. Στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης ενισχύθηκε επιπλέον κατά 1,5%, στα περίπου 2.250 δολάρια.

Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης του Bitcoin, οι traders είχαν δημιουργήσει θέσεις προστασίας γύρω από τα 60.000 δολάρια, ενώ παράλληλα είχαν τοποθετηθεί για πιθανή άνοδο προς τα 70.000 δολάρια. Σύμφωνα με το ανταλλακτήριο Deribit, το open interest ήταν συγκεντρωμένο σε puts και calls γύρω από αυτά τα δύο επίπεδα τιμών άσκησης.

Παράλληλα, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν καθαρές εισροές 517 εκατ. δολαρίων την Τετάρτη, τις μεγαλύτερες από τον Μάιο.

Η παρέμβαση Μπέσεντ και η ώθηση στα assets υψηλού ρίσκου

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος έπαιξε και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έκανε νέα προσπάθεια να περιορίσει το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού, το οποίο είχε φθάσει σε υψηλά πολλών ετών.

Η κίνηση οδήγησε χαμηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το δολάριο, δημιουργώντας ευνοϊκότερο περιβάλλον για περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως το Bitcoin.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος επαναγορών για το τρέχον τρίμηνο, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο το μέγεθος των επαναγορών για την ενίσχυση της ρευστότητας σε τίτλους διάρκειας από 10 έως 30 έτη.

«Το short στο Bitcoin ήταν ένα στοίχημα υψηλής πεποίθησης τις τελευταίες εβδομάδες, όμως οι σημερινές ειδήσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προκάλεσαν προφανώς μια ορμητική επιστροφή της εμπιστοσύνης σε assets υψηλού κινδύνου όπως το BTC», δήλωσε ο Άνταμ ΜακΚάρθι, επικεφαλής έρευνας της εταιρείας crypto liquidity και market data LO.

Ράλι και στις μετοχές των crypto εταιρειών

Η ευφορία πέρασε και στο χρηματιστήριο. Η Coinbase σημείωσε άνοδο 10%, η Strategy, γνωστή για τα μεγάλα αποθέματα Bitcoin στον ισολογισμό της, ενισχύθηκε κατά 13%, ενώ η Circle Internet Group, εκδότρια stablecoin, σημείωσε άνοδο σχεδόν 10%.

Την ίδια στιγμή, η νομοθεσία για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, γνωστή ως Clarity Act, έχει «κολλήσει» στη Γερουσία, εν μέσω αντιπαράθεσης Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για διατάξεις δεοντολογίας, η οποία τροφοδοτείται εν μέρει από την προσωπική εμπλοκή του Τραμπ στον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Για το Bitcoin, το άμεσο ερώτημα είναι πλέον εάν οι αναγκαστικές αγορές που προκάλεσαν το εκρηκτικό ράλι της Τετάρτης θα δώσουν τη θέση τους σε πραγματική και διατηρήσιμη επενδυτική ζήτηση.

Το short squeeze έδειξε πόσο υπερβολικά είχε «τεντωθεί» η προηγούμενη πτωτική κίνηση. Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι, ακόμη και έπειτα από μήνες κατά τους οποίους σχεδόν κάθε απότομη κίνηση έδειχνε προς τα κάτω, η αγορά των crypto εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα για αιφνίδιες και αυτοτροφοδοτούμενες ανατροπές.

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