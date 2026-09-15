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Το ράλι στην αγορά κρυπτονομισμάτων δείχνει να χάνει τη δυναμική του, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες ότι το Clarity Act, το νομοσχέδιο που επιχειρεί να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα crypto στις ΗΠΑ, θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα.

Οι πιθανότητες ψήφισης του νομοσχεδίου εντός του 2026, σύμφωνα με την αγορά προβλέψεων Polymarket, είχαν ξεπεράσει το 30% κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, όμως υποχώρησαν στο 18% νωρίς την Τρίτη στην Ασία.

Η εξέλιξη αυτή άσκησε πιέσεις στο Bitcoin, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin υποχώρησε από τα 79.586 δολάρια και διαπραγματευόταν κάτω από τα 78.000 δολάρια.

Νέα διαπραγμάτευση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Μαρκ Γουόρνερ, δήλωσε ότι ομάδα Δημοκρατικών διαπραγματευτών θα καταθέσει αντιπρόταση στους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει της κρίσιμης διαδικαστικής ψηφοφορίας της Τετάρτης.

Το Clarity Act βρίσκεται εδώ και περίπου έναν χρόνο στο επίκεντρο κομματικής αντιπαράθεσης. Για να προχωρήσει στη Γερουσία απαιτείται η στήριξη αρκετών Δημοκρατικών, καθώς για την έγκριση των περισσότερων νομοσχεδίων απαιτούνται 60 ψήφοι.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιος ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες ψήφοι για την προώθηση του νομοσχεδίου.

Το αγκάθι του Τραμπ

Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά στις διατάξεις περί δεοντολογίας. Οι Δημοκρατικοί θεωρούν ότι οι αρχικές προβλέψεις δεν προστάτευαν επαρκώς από το ενδεχόμενο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να επωφελείται οικονομικά από τις δραστηριότητές του στα crypto.

Οι Ρεπουμπλικανοί παρουσίασαν νέο σχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να παρεμβαίνει εάν η φυγή καταθέσεων από τις τράπεζες καταστεί «επιζήμια» για τις μικρότερες τράπεζες.

Το νέο κείμενο ενισχύει επίσης τους κανόνες δεοντολογίας για τον Πρόεδρο και άλλους αιρετούς αξιωματούχους που κατέχουν κρυπτονομίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την υποχρέωση αποεπένδυσης από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή τη μεταφορά σημαντικών συμμετοχών σε blind trust, διαφορετικά θα επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις.

Στο επίκεντρο και η Fed

Η αβεβαιότητα γύρω από το Clarity Act δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει την αγορά. Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα και στη Fed, καθώς η απόφαση για τα επιτόκια αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εβδομάδας για τα ψηφιακά assets.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα περίπου 86%-87% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

Οι μετοχές εταιρειών του κλάδου κινήθηκαν πάντως έντονα ανοδικά τη Δευτέρα, με την Coinbase να ενισχύεται 9,2% και την Circle, εκδότρια stablecoins, να σημειώνει άνοδο 7,5%.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το Bitcoin φαίνεται να έχει ήδη απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο μιας αύξησης επιτοκίων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αγορά θα προέκυπτε από μια πιο «γερακίσια» τοποθέτηση της Fed στις ανακοινώσεις της.

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