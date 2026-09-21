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Σε νέα εποχή εισέρχεται από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς πραγματοποιεί την πρώτη του συνεδρίαση υπό το καθεστώς των ανεπτυγμένων αγορών για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί το ιστορικό mega-rebalancing της Παρασκευής και το ρεκόρ συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς τέθηκαν επίσημα σε ισχύ οι νέες σταθμίσεις και η ένταξη μετοχών στους διεθνείς δείκτες των FTSE Russell, Stoxx και S&P Dow Jones.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (21/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,59% και διαπραγματεύεται στις 2.645,73 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.628,55 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.655,86 μονάδες.

Η ολοκλήρωση των τεχνικών κεφαλαιακών ροών αναπροσαρμογής μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων και στην αναζήτηση νέων καταλυτών. Παρά την αρνητική εικόνα στο ΧΑ, το διεθνές περιβάλλον παρέχει στηρίγματα για την ανάληψη ρίσκου, χάρη στις εποικοδομητικές εμπορικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η αναβαθμισμένη παρουσία της Euronext Athens στις διεθνείς αγορές και η αυξημένη τοποθέτηση θεσμικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να ενισχύσουν τη στενότερη συσχέτιση του Γενικού Δείκτη με τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές τάσεις. Σημειώνεται ότι το σημερινό ορόσημο αποτελεί τον πρώτο κύκλο της συνολικής αναβάθμισης της εγχώριας αγοράς, με τον επόμενο και πιο κομβικό κύκλο να τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2027 από τον οίκο MSCI.

Διπλό upgrade έκανε η ελληνική οικονομία, καθώς η Moody’s επιβεβαίωσε τη βαθμολογία «Baa3» αναβαθμίζοντας τις προοπτικές (outlook) σε θετικές από σταθερές, ενώ η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα «BBB+», από «BBB» προηγουμένως, μεταφέροντας τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Και οι δύο οίκοι αξιολόγησης υπογράμμισαν την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, τη στιβαρή δημοσιονομική εκτέλεση, τη βελτίωση στην είσπραξη των φόρων και ένα αναπτυξιακό μοντέλο με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Scope βρίσκεται πλέον πιο μπροστά από τους δύο μεγάλους αμερικανικούς οίκους, αξιολογώντας την Ελλάδα με «BBB+», έναντι «BBB» τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch. Οι επόμενες αξιολογήσεις είναι προγραμματισμένες από την S&P στις 23 Οκτωβρίου και από τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.

Με ισχυρή ζήτηση και προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση νέων ομολογιών senior preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών ήταν υπερτετραπλάσιο της έκδοσης, ενώ όσον αφορά την τιμολόγηση της έκδοσης, το περιθώριο διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap. Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά την παρέλευση 3,5 ετών. Στη διαμόρφωση του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού.

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε σήμερα η Alter Ego Media, πριν την έναρξη των συναλλαγών. Αύριο (22/9) σειρά έχουν η Πλαστικά Θράκης, η Ελλάκτωρ και η Alumil, την Τετάρτη (23/9) ακολουθούν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor, η ΕΥΔΑΠ και η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, ενώ την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα και η Interlife.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2026, γεγονός που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 2,2%. Τα συνολικά μερίσματα για το έτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 0,96 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας ποσοστό διανομής (payout ratio) κοντά στο 90%.

Ήπιες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

Απώλειες -0,7% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.183,23 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,68% στις 6.787,52 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί οριακά στις 3.030,38 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 22,88 εκατ. ευρώ. Τζίρο 4,6 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθεί η Πειραιώς με 3,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,07 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 41 μετοχές, αρνητικό για 34, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -1,3%, η Eurobank κατά -1,2%, η Alpha Bank κερδίζει +0,2%, ενώ η Πειραιώς παραμένει αμετάβλητη. Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει πτώση -1,5%, η CrediaBank -1,2% και η Optima bank -1,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΔΑΑ καταγράφει απώλειες -3,8%, διορθώνοντας μετά το ράλι σχεδόν +9% που έκανε η μετοχή στο πλαίσιο της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν η Motor Oil και η Coca-Cola HBC, με τη δεύτερη να οπισθοχωρεί κάτω από τα 50 ευρώ σε νέο χαμηλό τριμήνου, καθώς συνεχίζει να επηρεάζεται από τα «απόνερα» της έκθεσής της στη ρωσική αγορά. Ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ με απώλειες -1,8%. Από την άλλη πλευρά, ράλι +3,6% κάνει η Aegean και η Viohalco κινείται ανοδικά κατά +2,4%. Πάνω από +1% κερδίζουν η Metlen, η Allwyn, η Titan, η HELLENiQ ENERGY, η Lamda Development και η Cenergy.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens υποχωρεί κατά -4% μετά το διψήφιο άλμα που έφερε το rebalancing της Παρασκευής στη μετοχή. Ο ΟΛΠ κινείται πτωτικά κατά -2,9% και ο ΑΔΜΗΕ χάνει -1,8%. Στον αντίποδα, «άλμα» +5,4% καταγράφει η Intracom Holdings και ακολουθεί η Autohellas με κέρδη +3,6%. Πέριξ του +2% ενισχύονται η Fourlis, η Ideal, η Σαράντης και η Qualco.

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