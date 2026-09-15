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Ο χαλκός σταθεροποιήθηκε την Τρίτη, μετά την υποχώρησή του κοντά στα 14.000 δολάρια ο τόνος, καθώς οι νέες παραδόσεις αποθεμάτων στις αποθήκες που παρακολουθεί το London Metal Exchange (LME) δείχνουν ότι οι πιέσεις στην προσφορά αρχίζουν να υποχωρούν.

Τα συμβόλαια χαλκού στο LME κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα, μετά το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Η τιμή του μετάλλου έχει υποχωρήσει αισθητά από το ιστορικό υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι traders κατεύθυναν φορτία προς τις ΗΠΑ, προεξοφλώντας την επιβολή δασμών στον εισαγόμενο επεξεργασμένο χαλκό.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν τα διαθέσιμα αποθέματα στις υπόλοιπες αγορές. Ωστόσο, το μέτρο που ανέμενε η αγορά δεν έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί.

Ενδείξεις χαλάρωσης στην αγορά

Τη Δευτέρα, οι αποθήκες του LME παρέλαβαν τη μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού εδώ και σχεδόν έναν μήνα, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η στενότητα στην προσφορά αρχίζει να υποχωρεί.

Παράλληλα, τα συμβόλαια τριών μηνών πέρασαν σε premium 85,75 δολαρίων ανά τόνο έναντι του χαλκού άμεσης παράδοσης. Η συγκεκριμένη διάρθρωση της αγοράς, γνωστή ως contango, θεωρείται ένδειξη ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη επάρκεια διαθέσιμου μετάλλου.

Στο επίκεντρο η Κίνα και η Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή μετάλλων παγκοσμίως. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι λιανικές πωλήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ζήτηση παραμένει ανθεκτική.

Παράλληλα, οι αγορές προετοιμάζονται για την επικείμενη συνεδρίαση της Fed, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται συνήθως αρνητική για περιουσιακά στοιχεία που δεν προσφέρουν εισόδημα, όπως τα εμπορεύματα.

Ο χαλκός ενισχυόταν κατά 0,2%, στα 14.032 δολάρια ανά τόνο στο LME στη Σιγκαπούρη. Το αλουμίνιο σημείωνε άνοδο 0,2%, ενώ ο ψευδάργυρος υποχωρούσε 0,2%.

Τα συμβόλαια σιδηρομεταλλεύματος στη Σιγκαπούρη παρέμεναν σταθερά, στα 95,55 δολάρια ανά τόνο.

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