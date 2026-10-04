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Ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, κάλεσε τον πρώην πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, μετά τη δημοσιοποίηση εσωτερικής έκθεσης που καταγράφει προβλήματα στη διαχείριση της ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της Fed.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσει και να σεβαστεί την ανεξαρτησία της Fed», δήλωσε ο Χάσετ στο Fox News, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο Πάουελ θα πρέπει να παραιτηθεί.

Η εσωτερική υπηρεσία εποπτείας της Fed ανέφερε σε έκθεση της 30ής Σεπτεμβρίου ότι δεν εντόπισε στοιχεία ποινικής παραβατικότητας, ούτε διαπίστωσε «διοικητική παράβαση» σε σχέση με το έργο ανακαίνισης, ύψους 2,4 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, κατέγραψε ανεπάρκειες στη διαχείριση, οι οποίες συνέβαλαν σχεδόν στον διπλασιασμό του αρχικού κόστους του έργου.

Ο Τραμπ αντέδρασε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Πάουελ «θα πρέπει να υποχρεωθεί να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο». Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει επανειλημμένα πιέσεις στον Πάουελ, όσο εκείνος βρισκόταν στην ηγεσία της Fed, ζητώντας χαμηλότερα επιτόκια.

Δεν ανοίγει ξανά η ποινική έρευνα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, στον οποίο ο Τραμπ ζήτησε να εξετάσει την έκθεση του γενικού επιθεωρητή της Fed, δήλωσε την Παρασκευή ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν πρόκειται να επαναφέρει ποινική έρευνα εις βάρος του Πάουελ με βάση τα ευρήματα της έκθεσης.

Η Fed έχει ανακοινώσει ότι θα αναθέσει σε ανεξάρτητο ελεγκτή τον έλεγχο του κόστους του έργου. Ο Μπλανς διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εάν από τον νέο έλεγχο προκύψουν στοιχεία ποινικής παραβατικότητας, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε να προχωρήσει σε έρευνα.

«Περιμένω ότι θα υπάρξει διαδικασία ελέγχου. Εάν προκύψει οτιδήποτε που συνιστά ποινική παράβαση, να είστε βέβαιοι ότι θα το ερευνήσουμε», δήλωσε.

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed

Ο Πάουελ παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed από τότε που αποχώρησε από τη θέση του προέδρου τον Μάιο, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι πρόεδροι της κεντρικής τράπεζας αποχωρούσαν από τη Fed μετά τη λήξη της θητείας τους στην ηγεσία της.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι οι απειλές για ποινικές έρευνες εναντίον του και εναντίον της Fed δεν του άφησαν άλλη επιλογή από το να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση του Τραμπ και άλλων στελεχών της κυβέρνησής του.

Παρά τις πιέσεις του Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού, οι αξιωματούχοι της Fed υπό τον πρόεδρό της Κέβιν Γουορς ψήφισαν ομόφωνα τον περασμένο μήνα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, λόγω του επίμονου πληθωρισμού.

«Όπως είδατε, ο πρόεδρος Γουορς ψήφισε μαζί με τους άλλους υπέρ της αύξησης των επιτοκίων», δήλωσε ο Χάσετ. «Διαφωνώ με αυτή την απόφαση, αλλά σεβόμαστε ότι την έλαβε για τους σωστούς λόγους».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Γουορς, τον οποίο επέλεξε για να διαδεχθεί τον Πάουελ, θα πρέπει να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ανέφερε ότι «πιθανότατα θα ψήφιζα κατά» της απόφασης της Fed, εάν βρισκόταν στη θέση του Γουορς.

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