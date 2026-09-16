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Η Τουρκία δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό του επίμονα υψηλού πληθωρισμού έως τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2028, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να χαλαρώσει το οικονομικό της πρόγραμμα ενόψει της κάλπης.

«Η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού ούτε κατά την προεκλογική περίοδο», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ σε συνέντευξή του στο Bloomberg HT.

Εν όψει των εκλογών του 2023, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε πιέσει για εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, παρά τον διψήφιο πληθωρισμό, παράλληλα με γενναιόδωρες παροχές που διόγκωσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που διορίστηκαν μετά τις εκλογές ακολούθησαν έκτοτε πιο συμβατικές προσεγγίσεις, όπως η αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να περιορίσουν τις τιμές.

Καθώς η Τουρκία οδεύει προς τις εκλογές στα μέσα του 2028, οι επενδυτές διερωτώνται όλο και περισσότερο εάν η κυβέρνηση θα εγκαταλείψει την πολιτική αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και θα επαναλάβει την τακτική που ακολούθησε πριν από τις εκλογές του 2023.

Η κυβέρνηση αναθεώρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα προς τα πάνω, στο 21%, τον στόχο της για τον πληθωρισμό στο τέλος του 2027, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή της και πάνω από την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 15%. Ο Σιμσέκ απέρριψε τις εικασίες ότι η αναθεώρηση του στόχου συνδέεται με τις επικείμενες εκλογές, διαμηνύοντας ότι η οικονομική πολιτική θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές.

Ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο στο 31,5%, ωστόσο από τις αρχές του έτους παραμένει πάνω από το 30%. Ο Σιμσέκ απέδωσε την επιμονή του πληθωρισμού σε εγχώριες και εξωτερικές πιέσεις, επισημαίνοντας τον πόλεμο με το Ιράν ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα.

Ο πληθωρισμός στο τέλος του τρέχοντος έτους θα μπορούσε να είχε υποχωρήσει περίπου στο 21%-22% εάν δεν είχε μεσολαβήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έναντι του 28%-29% που αναμένεται, δήλωσε ο Σιμσέκ. Ως σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας, η Τουρκία είναι ευάλωτη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που απορρέει από το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 37% κατά τη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη τις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η νομισματική αρχή θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, ανάλογα με την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

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