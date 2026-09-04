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Η κατοχύρωση κερδών στο μέσον της εβδομάδας δεν ανέκοψε το σερί των θετικών προσήμων της ελληνικής αγοράς, η οποία αγνοεί το «κόκκινο» από την εβδομάδα που τελείωσε στις 17 Ιουλίου. Η αγορά κινείται σε «ενταξιακούς» ρυθμούς ενόψει της μετάταξης της στις ανεπτυγμένες αγορές με αγοραστικό ενδιαφέρον, που έχει αποχρώσες ενδείξεις προσομοίωσης στους νέους δείκτες και σταθμίσεις που θα ισχύσουν από το κλείσιμο της 18ης Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα οι εισηγμένες εταιρίες φαίνεται ότι θα συνεχίσουν (και θα ενισχύσουν) την παράδοση των χειμερινών χρηματικών διανομών με το εκτιμώμενο μέγεθος να υπερβαίνει την περυσινή επίδοση των 1,2 δισ. ευρώ. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την εταιρική κερδοφορία, έχουν περιορίσει αισθητά την επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ανόδου του κόστους χρήματος, διατηρώντας ισχυρή τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.

Καθώς η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία μιας εντυπωσιακής χρονιάς, τόσο σε επίπεδο αποδόσεων όσο και συναλλακτικής δραστηριότητας, η επίμονη παρουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος ενδεχομένως να προεξοφλεί και κάποια εξέλιξη υψηλής επιχειρηματικής βαρύτητας. Η εκτίμηση αυτή δεν εδράζεται μόνο στην πορεία των τιμών, αλλά και στις κινήσεις που προηγήθηκαν μέσα στη χρονιά, μέσω των οποίων αντλήθηκαν κεφάλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των εισηγμένων εταιρειών. Επομένως ίσως βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επιβεβαίωση του χρηματιστηριακού ρητού ότι «οι τιμές θα φέρουν την είδηση».

Οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ οδεύουν προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κερδών. Το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου σημειώθηκε μετά τις ήπιες δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες περιόρισαν τις ανησυχίες για νέα αύξηση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό παρουσίασαν βελτίωση και ότι, εφόσον τα επόμενα δεδομένα επιβεβαιώσουν αυτή την τάση, η FED θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στην προσεχή συνεδρίασή της. Μετά τις δηλώσεις αυτές, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 50%, από 68% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ για τον Αύγουστο, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 15:30, αποκτά κομβική σημασία για τις αποφάσεις της Fed στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα, την Πέμπτη, η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια του ευρώ, με τις αγορές να έχουν προεξοφλήσει πλήρως αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50%. Πέρα από την αύξηση οι επενδυτές θα εστιάσουν και στην προοπτική για το υπόλοιπο της χρονιά καθώς μια δεύτερη ισόποση αύξηση έχει τιμολογηθεί για την συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης συνέχισε το μοτίβο των «ρηχών» διορθώσεων κρατώντας το ανοδικό τέμπο στο τέλος της εβδομάδας. Στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής σημειώθηκε νέο υψηλό 202 μηνών (2707,31 μονάδες) από το οποίο σημειώθηκαν περιορισμένης έντασης ρευστοποιήσεις χωρίς η αγορά να χάσει την επαφή της με το υψηλό έτους.

Και αυτή την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε στην λογική νεότερα υψηλά – υψηλότερα χαμηλά δίνοντας σαφείς ενδείξεις υπεροχής των αγοραστών οι οποίοι διατηρούν το πάνω χέρι στην διαμόρφωση της τάσης.

Οι 2.720 μονάδες αποτελούν τον πρώτο στόχο του τρέχοντος ανοδικού κύματος με τους ημερήσιους ταλαντωτές να δίνουν επιπλέον περιθώριο ανόδου 10-20 μονάδων μετά την γρήγορη απομάκρυνση τους από τις υπεραγορασμένες ζώνες τιμών.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εικόνα της αγοράς είναι πλέον ισχυρά φορτισμένη από το συνεχές ράλι ανόδου (5 μήνες, 7 εβδομάδες, κλπ) ανεβάζοντας πλέον το ενδεχόμενο κάποιας άμεσης βραχυπρόθεσμης τοπικής διόρθωσης. Χωρίς να αποτελεί κάποιο ρεκόρ ή μια απόλυτη ένδειξη τερματισμού μια σειράς ανόδου το φαινόμενο των επτά συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων από το 1999 (1.438 εβδομάδες) έχει εμφάνιση μόλις 9 φορών.

Το βράδυ της Παρασκευής η DBRS θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο (BBB, σταθερή προοπτική). Τη Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώσει τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου. Από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ανακοινώνουν οικονομικά μεγέθη οι Sarantis, BriQ Properties και Fourlis.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι Alpha Trust Ανδρομέδα και Mermeren, ενώ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η εβδομάδα με τη δημοσίευση αποτελεσμάτων από τη Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας. Από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα τρέξει η Δημόσια Προσφορά μετοχών για την εισαγωγή της Star Bulk στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Επισημαίνεται τέλος ότι την Δευτέρα η αγορά των ΗΠΑ θα παραμείνει κλειστή.

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