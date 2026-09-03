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Με άλμα 1,62% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών, μετά τα δύο σερί «στραβοπατήματα» του Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που επιστρέφει στα κέρδη, καθώς το επενδυτικό κλίμα διεθνώς βελτιώνεται, με φόντο την υποχώρηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Βασικά στηρίγματα για την ελληνική αγορά παραμένουν τα εταιρικά κέρδη των εισηγμένων αλλά και οι προσδοκίες από την επερχόμενη αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές.

Με τον Γενικό Δείκτη να κλειδώνει στις 2.691 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,71% στις 6.892 μονάδες, ο Mid Cap είχε κέρδη 0,50% στις 3.099 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +1,80% στις 3.183 μονάδες. Aκόμα, ο τζίρος έκλεισε λίγο πάνω από τα 290 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των πακέτων διαμορφώθηκε στα 34,7 εκατ. ευρώ, με δύο μεγάλα πακέτα 5 και 10 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν η Lamda (+7,61%), η Jumbo (+4,38%), η Cenergy (+3,77%), η Motor Oil (+2,95%), η ΕΤΕ (+2,33%), η Πειραιώς (+1,80%), η Eurobank (+1,55%), η Alpha Bank (+2,31%), η ΔΕΗ (+1,68%) και η Metlen (+1,85%).

Συνολικά 72 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 33 καθοδικά και 19 ήταν σταθερές.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων η Trade Estates ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση στα €21,3 εκατ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 2,7% στα €15,6 εκατ., λόγω υψηλότερου κόστους προσωπικού και λειτουργικών δαπανών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 59,1% στα €22,3 εκατ., λόγω υψηλότερων κερδών από αναπροσαρμογές αξιών, ενώ τα FFO παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα €10 εκατ.

Η Quest παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση στα €750 εκατ. και το EBITDA κατά 11% στα €52,9 εκατ. .

Ακόμα, η Ideal Holdings ανακοίνωσε άνοδο πωλήσεων 27% στα €274,6 εκατ. το α’ εξάμηνο και την εξαγορά του 25% της Kymora ύψους €118,8 εκατ.

Τέλος, η Jumbo ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση για έκτακτη διανομή ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή και πωλήσεις 5,8% στο οκτάμηνο και 9% τον Αύγουστο.

Βελτιώνεται το κλίμα στις διεθνείς αγορές

Με τις αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρούν, η Wall Street ξεκίνησε στο πράσινο τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Λίγο μετά το άνοιγμα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,5% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,4%. Ο Dow Jones κέρδισε 332 μονάδες, ή 0,6%. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου (Treasury) διαμορφώθηκε τελευταία κοντά στο 4,75%, καταγράφοντας πτώση μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος ανέφερε ότι θα ήταν «διατεθειμένος να στηρίξει» τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Την Τετάρτη, η απόδοση του 10ετούς τίτλου είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι πιθανότητες που αποδίδουν οι traders στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων της Fed για αύξηση των επιτοκίων μέσα στις επόμενες εβδομάδες υποχώρησαν στο 48,4% μετά τις δηλώσεις Γουόλερ, από 63,2% μία ημέρα νωρίτερα.

Από την άλλη, τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν με μικτά πρόσημα την Πέμπτη. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,17%, κλείνοντας στις 64.214,48 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,5% στις 4.102,04 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,26% στις 6.579,58 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,71% στις 790,21 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 9.020,1 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,1% στις 4.552,58 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραφε απώλειες 0,48% κατά την τελευταία ώρα της συνεδρίασης.

Τέλος, αυτή την ώρα στις ευρωαγορές ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ανεβαίνει 0,39%, ο γερμανικός Dax κερδίζει 0,56%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,69%, ο γαλλικός CAC υποχωρεί οριακά 0,08% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχει κέρδη 0,55%.

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