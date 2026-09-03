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Να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του συνεδρίου επιχειρεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς αφ’ ενός η πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων μετά το πολυήμερο sell off και αφ’ ετέρου τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, δίνουν στηρίγματα στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,51% στις 2.622 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,60% στις 6.817 μονάδες, ο Mid Cap +0,40% στις 3.096 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,62% στις 3.146 μονάδες. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων η Jumbo (+2,50%), η ΑΒΑΞ (+2,12%), η Allwyn (+1,64%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,58%) αλλά και οι τράπεζες. Αντίθετα μικρές πιέσεις (0,20%) δέχεται η μετοχή του ΟΤΕ.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών διεύρυνε χθες τις απώλειές του για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τις πιέσεις να περιορίζονται προς το τέλος της ημέρας, οδηγώντας τον δείκτη σε κλείσιμο με πτώση 0,32% στις 2.648,58 μονάδες.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα θα μπορούσε να ολοκληρώσει την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου έως το 2029-2030, νωρίτερα από τον προηγούμενο κυβερνητικό στόχο για το 2031 και περισσότερο από μία δεκαετία πριν από τη συμβατική τους λήξη. Το ελληνικό Δημόσιο φέρεται να σχεδιάζει την αποπληρωμή τουλάχιστον €5,1 δισ. το 2027, αξιοποιώντας τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα στοχεύει σε εκδόσεις στις αγορές ύψους €7-8 δισ. μέσα στο ίδιο έτος.

Η επιτάχυνση της αποπληρωμής ενισχύει περαιτέρω το προφίλ του ελληνικού χρέους και αποτελεί ένδειξη δημοσιονομικής ισχύος, ενισχύοντας το επιχείρημα για νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και βελτιώνοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης στην εγχώρια αγορά.

Η Trade Estates ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έσοδα από μισθώματα να αυξάνονται κατά 7,2% σε ετήσια βάση στα €21,3 εκατ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 2,7% στα €15,6 εκατ., λόγω υψηλότερου κόστους προσωπικού και λειτουργικών δαπανών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 59,1% στα €22,3 εκατ., λόγω υψηλότερων κερδών από αναπροσαρμογές αξιών, ενώ τα FFO παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα €10 εκατ.

Η Quest παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση στα €750 εκατ. και το EBITDA κατά 11% στα €52,9 εκατ. .

Ακόμα, η Ideal Holdings ανακοίνωσε άνοδο πωλήσεων 27% στα €274,6 εκατ. το α’ εξάμηνο και την εξαγορά του 25% της Kymora ύψους €118,8 εκατ.

Τέλος, η Jumbo ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση για έκτακτη διανομή ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή και πωλήσεις 5,8% στο οκτάμηνο και 9% τον Αύγουστο.

Υποχωρούν οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές

Σε μικτό έδαφος κινούνται την Πέμπτη τα futures των αμερικανικών μετοχών μετά την ολοκλήρωση του τριήμερου πτωτικού σερί των βασικών δεικτών, το οποίο είχε προκληθεί από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων εν μέσω της νέας έντασης στις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα futures του S&P 500 παρέμεναν αμετάβλητα. Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 78 μονάδες ή 0,15%, ενώ τα futures του Nasdaq υποχωρούσαν κατά 0,05%.

Στην Ασία, οι αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,17%. Ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 0,26%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε 0,46%. Ο κινεζικός δείκτης CSI 300 κέρδισε 0,1%.

Την Τετάρτη, η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε το 4,41%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Η απόδοση του 10ετούς Treasury έφτασε προσωρινά στο 4,818%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, και οι δύο αποδόσεις έκλεισαν τελικά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, με τα futures του West Texas Intermediate (WTI) να ενισχύονται κατά 0,9%, κλείνοντας λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, στις ευρωαγορές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,12%, διακόπτοντας ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, μετά το χαμηλό άνω του ενός μήνα που είχε καταγράψει την Τετάρτη. Ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητοι.

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