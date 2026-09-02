Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τελικά τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η προσπάθεια των αγοραστών να ανατρέψουν την εικόνα της αγοράς δεν είχε διάρκεια. Ο Γενικός Δείκτης πέρασε πρόσκαιρα σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο οι πιέσεις επανήλθαν προς το κλείσιμο, με το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές να εξακολουθεί να καθορίζει τις κινήσεις των επενδυτών.

Σημαντικές άμυνες πρόσφερε ο τραπεζικός κλάδος, περιορίζοντας την έκταση της πτώσης, την ώρα που η αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και το sell-off στις αγορές ομολόγων διατήρησαν υψηλά τη νευρικότητα. Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον στράφηκε και στην επικείμενη είσοδο εννέα ελληνικών μετοχών στον STOXX Europe 600.

Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (2/9) συνεδρίαση στις 2.648,58 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,32%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.661,26 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.635,33. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 305 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κάθοδο 0,25% στις 6.777,06 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,84% στις 3.084,41 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά στο +0,41% στις 3.127,26 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,035% στα 10,25 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε ανοδικά κατά 1,72% στα 4,62 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,54% στα 4,58 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε κέρδη ύψους 0,80% στα 16,97 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν οι ΔΕΗ (+0,85%), ΕΛΠΕ (2,06%) και η Safe Bulkers (+3,78%).

Καθοδικά οι Metlen (-2,22%), Allwyn (-2,09%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-2,38%), Motor Oil (-1,69%), OTE (-1,26%) και ΕΥΔΑΠ (-2,24%).

Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).

Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου εντάσσονται στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.