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Σε κλίμα αυξημένης επιφυλακτικότητας και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στον οίκο FTSE Russell διεξάγεται η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ενδιαφέρον της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας επικεντρώνεται στη δημοσιοποίηση των πρώτων ενδεικτικών στοιχείων για την εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE, η οποία αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση της Ελλάδας υπό το καθεστώς της αναδυόμενης αγοράς, πριν από την επίσημη αναβάθμισή της στις αναπτυγμένες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (21/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,63% και διαπραγματεύεται στις 2.615,94 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.601,20 (χαμηλό ημέρας) και των 2.617,72 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ωστόσο, θα πρέπει να κερδίσει σήμερα τουλάχιστον +0,92% και να φτάσει στις φετινές κορυφές για να αποφύγει τις εβδομαδιαίες απώλειες. Υπενθυμίζεται ότι υψηλό έτους αποτελούν οι 2.629 μονάδες.

Στη σκιά της φτωχής εγχώριας ατζέντας, η Λεωφόρος Αθηνών εξαρτάται άμεσα από τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις διεθνείς αγορές. Η εκτίναξη των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και η διατήρηση των τιμών του αργού πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα επαναφέρουν τους φόβους για τον πληθωρισμό, πιέζοντας το επενδυτικό κλίμα. Οι αναταράξεις στις αμερικανικές μετοχές αντισταθμίζονται μερικώς από την υποχώρηση του δολαρίου και την ανθεκτικότητα των προθεσμιακών συμβολαίων (futures), προσφέροντας περιορισμένα στηρίγματα.

Η σημερινή συνεδρίαση συμπίπτει με τη λήξη των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και των παραγώγων του Αυγούστου, γεγονός που ενισχύει τη μεταβλητότητα. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε τροχιά σταθεροποίησης γύρω από το κρίσιμο τεχνικό όριο των 2.600 μονάδων. Παρά τους χαμηλούς όγκους συναλλαγών και τις επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση κερδών, η αγορά επιδεικνύει αμυντικά χαρακτηριστικά.

Η διατηρήσιμη ζήτηση για τίτλους του τραπεζικού κλάδου, της ενέργειας και των υποδομών παρέχει ουσιαστικά «αναχώματα» στην πίεση, ενώ οι στοχευμένες τοποθετήσεις ενόψει της οριστικοποίησης των δεικτών από τον FTSE Russell έως τις 4 Σεπτεμβρίου δημιουργούν προϋποθέσεις για μεμονωμένες υπεραποδόσεις.

Στο μέτωπο του FTSE Russell, ο οίκος αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα τα πρώτα ενδεικτικά αρχεία (indicative files) στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης Σεπτεμβρίου για τη σειρά δεικτών Global Equity Index Series, ενώ οι τελικές αλλαγές στους δείκτες θα ανακοινωθούν στις 4 Σεπτεμβρίου. Η αναδιάρθρωση (rebalancing) θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η συγκεκριμένη αναθεώρηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική αγορά, καθώς συμπίπτει με την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων (advanced emerging) σε εκείνη των αναπτυγμένων αγορών (developed market). Τα επικείμενα ενδεικτικά στοιχεία θα προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για τις πιθανές επανατοποθετήσεις κεφαλαίων στις εγχώριες μετοχές.

Στους αγοραστές το προβάδισμα

Άνοδο +0,86% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.109,12 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,66% στις 6.683,44 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,18% στις 3.109,12 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 6,89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,37 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτο της Τράπεζας Πειραιώς. Τζίρο 2,1 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς και ακολουθεί η Εθνική με 1,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,96 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 14, ενώ 15 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +1,3%, η Eurobank και η Alpha Bank κατά +1,1% και η Πειραιώς κατά +0,8%. Η CrediaBank σημειώνει κέρδη +0,4%, η Τράπεζα Κύπρου +0,6% και η Optima bank +0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται η Allwyn, η ΔΕΗ, η Aktor, η Viohalco, η ElvalHalcor και η Motor Oil, με την τελευταία να διευρύνει το ιστορικό ρεκόρ της, βάζοντας «πλώρη» για τα 60 ευρώ. Κοντά στο +1% διαπραγματεύονται η Metlen, η Titan και η Lamda Development. Στον αντίποδα, η HELLENiQ ENERGY υποχωρεί κατά -0,9% διορθώνοντας από τις απανωτές υπερβάσεις σε υψηλά 26ετίας. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη πέριξ του +1% σημειώνουν η Noval Property, η Quest και ο ΑΔΜΗΕ. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάκτωρ χάνει κοντά στο -1%.

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