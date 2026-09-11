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Ο Γενικός Δείκτης κατέκτησε νέα υψηλά έτους για ακόμη μία εβδομάδα, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα τον πρώτο λόγο θα έχουν σχεδόν αποκλειστικά οι ροές που συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών.

Η μετάβαση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, οι αλλαγές στους δείκτες FTSE Russell και STOXX έχουν ήδη από την συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης να ανεβάζουν την συναλλακτική δραστηριότητα και φυσικά την αδρεναλίνη των συμμετεχόντων ενόψει των πολλών και σημαντικών γεγονότων που ακολουθούν.

Αναμενόμενα, η ερχόμενη εβδομάδα προσφέρεται περισσότερο για εντυπώσεις και συλλογή στατιστικών στοιχείων παρά για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς. Οι παθητικές εισροές και εκροές ενδέχεται να υπερκαλύψουν προσωρινά τα θεμελιώδη δεδομένα, να αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα προσφοράς και ζήτησης και να αυξήσουν τη μεταβλητότητα σε επιμέρους τίτλους. Το ουσιαστικό τεστ θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων. Τότε θα φανεί εάν η πρόσφατη υπεραπόδοση των ελληνικών μετοχών οφειλόταν κυρίως στην αλλαγή της επενδυτικής βάσης και στις προσδοκώμενες εισροές ή εάν διαθέτει μεγαλύτερο βάθος, στηριζόμενη στα εταιρικά θεμελιώδη και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες.

Οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς η μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού, η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ενίσχυσαν τις πιέσεις στην αγορά. Οι δείκτες S&P 500, Nasdaq 100 και Dow Jones κινούνται πτωτικά, με τον S&P 500 να καταγράφει τη μεγαλύτερη τετραήμερη υποχώρησή του από τον Ιούνιο, καθώς το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα $100 ανά βαρέλι και η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου πλησίασε το 5%. Μια κρίσιμη εβδομάδα για τις διεθνείς αγορές βρίσκεται προ των πυλών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της FED (Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 21:00), της Τράπεζας της Αγγλίας (Πέμπτη 17/09 14:00) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας (Παρασκευή 18/9 06:00), σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Αν και οι πιθανότητες είναι πλέον ισχυρά υπέρ της αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (3,75% – 4,00%) η φρασεολογία για την προοπτική της χρονιάς αναμένεται συγκεντρώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να επηρεάσει ανάλογα τις αγορές.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφιβολίας ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της τάσης. Τα νέα υψηλά έτους –και υψηλά 202 μηνών– στο τέλος της εβδομάδας αποτέλεσαν εμφατική απάντηση στην τετραήμερη συσσώρευση που είχε προηγηθεί. Έως την Πέμπτη, το εύρος διακύμανσης παρέμεινε ιδιαίτερα περιορισμένο, μόλις στις 50 μονάδες ή περίπου στο 2%, ενώ η σταδιακή αύξηση των συναλλαγών προϊδέαζε για νέα ανοδική εκτόνωση. Παραμένοντας συνεπής με την εικόνα που εμφανίζει από τον Απρίλιο, ο Γενικός Δείκτης, έπειτα από μία σύντομη στάση, προχώρησε σε νέα ανοδική διαφυγή. Πλέον, ωστόσο, προσεγγίζει έντονα υπεραγορασμένες ζώνες τιμών, γεγονός που περιορίζει το άμεσο ανοδικό περιθώριο έως την πρώτη αντίσταση, η οποία εντοπίζεται στην περιοχή των 2.740 μονάδων.

Η αδυναμία της αγοράς να αποφορτίσει την τεχνική της εικόνα και αυτή την εβδομάδα έχει οδηγήσει τους ημερήσιους, εβδομαδιαίους και μηνιαίους ταλαντωτές σε ακραίες υπεραγορασμένες ενδείξεις, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας άμεσης διορθωτικής κίνησης. Παρ’ όλα αυτά, η ισχύς της υφιστάμενης τάσης και η περιορισμένη διάθεση κατοχύρωσης κερδών δεν επιβεβαιώνουν ακόμη ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης. Ένα πιο αξιόπιστο σήμα διόρθωσης μεγαλύτερης κλίμακας θα απαιτούσε καθοδική διάσπαση των 2.645 μονάδων, εξέλιξη που θα μετέβαλλε τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Μια ιδιαίτερα πλούσια εβδομάδα επιχειρηματικών ειδήσεων, αναδιαρθρώσεων δεικτών και εταιρικών πράξεων ακολουθεί. Από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει οικονομικά μεγέθη η Aegean Airlines. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι Qualco, Premia Properties, Performance και ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ενώ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου δημοσιεύει αποτελέσματα η Lamda Development και πραγματοποιείται η ετήσια επενδυτική ημερίδα της CrediaBank. Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σειρά έχουν οι Lavipharm, Evropi Holdings και Profile ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η εβδομάδα με τις ανακοινώσεις των Ellaktor και Κέκρωψ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης θα διαπραγματεύεται η Εβροφάρμα από τις 15 Σεπτεμβρίου (€0,06 ανά μετοχή) και χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου Profile από τις 16 Σεπτεμβρίου (€0,24 ανά μετοχή).

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνεδρίαση της Παρασκευής, οπότε λήγουν το μεσημέρι οι σειρές παραγώγων του Σεπτεμβρίου. Στο κλείσιμο της αγοράς θα πραγματοποιηθεί το σημαντικό rebalancing των δεικτών FTSE Russell, S&P DJI και STOXX, στο πλαίσιο της μετάβασης της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς. Παράλληλα, οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, METLEN, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Jumbo θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600. Τέλος, το βράδυ της Παρασκευής αναμένονται οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τη Scope Ratings, η οποία διατηρεί αξιολόγηση BBB με θετική προοπτική, και τη Moody’s, με αξιολόγηση Baa3 και σταθερή προοπτική.

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