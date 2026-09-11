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Αντίδραση βγάζουν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτωτικό σερί και το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη κάτω από τις 2.700 μονάδες. Τα σημερινά κέρδη επαναφέρουν τον δείκτη σε τροχιά κατάκτησης πολυετών ρεκόρ, με την εγχώρια αγορά να δείχνει καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (11/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,52% και διαπραγματεύεται στις 2.711,61 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.711,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.717,35 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών, με τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα να εντοπίζονται στις 2.711,96 (27 Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26 Οκτωβρίου 2009). Επιπλέον, σε περίπτωση που διατηρηθεί η τρέχουσα εικόνα, το ΧΑ θα καταγράψει την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του.

Αυξημένη παραμένει η επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό Αυγούστου στις ΗΠΑ. Η πορεία των τιμών καταναλωτή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας (15-16 Σεπτεμβρίου), καθορίζοντας αν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων ή αν θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο τροφοδοτεί την εκτίναξη των τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο τύπου Brent να «αναρριχάται» προς τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να ξεπερνά τα 100 δολάρια. Η ταυτόχρονη άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, προκαλώντας διεθνώς μια γενικευμένη τάση αποφυγής κινδύνου (risk-off).

Στην εγχώρια αγορά, παρά τη συγκρατημένη διάθεση λόγω του ενεργειακού κόστους, οι εισροές κεφαλαίων στον τραπεζικό κλάδο και οι επιχειρηματικοί καταλύτες εκτιμάται ότι θα συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρά στηρίγματα, κρατώντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στις πολυετείς κορυφές του.

Παράλληλα, η προσοχή είναι στραμμένη στην ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της Star Bulk στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με στόχο την άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση έχει υπερκαλυφθεί, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο και η Eurobank, καθώς η Morningstar DBRS αναθεώρησε την τάση (trend) για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κρίσιμων υποχρεώσεων (long-term critical obligations rating) της τράπεζας σε θετική, από σταθερή προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο R-1 (low). Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της τάσης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού δημοσίου σε θετική και δεν αντικατοπτρίζει κάποια αλλαγή στο αυτόνομο (standalone) πιστωτικό προφίλ της Eurobank, με τις αξιολογήσεις του εκδότη (issuer ratings) της τράπεζας και την εγγενή αξιολόγηση (intrinsic assessment) στο BBB (high) να παραμένουν αμετάβλητες.

Η Aegean πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την Τρίτη (15/9) θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Qualco, η Premia Properties και η Performance Technologies. Την Τετάρτη (16/9) ακολουθεί η Lamda Development, την Πέμπτη (17/9) σειρά έχουν η Profile και η Ευρώπη Holdings και την Παρασκευή (18/9) θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στους οίκους αξιολόγησης. Η Moody’s θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της, ενώ σήμερα αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα «Baa3» με σταθερές προοπτικές. Σε αξιολόγηση θα προβεί την ίδια μέρα η Scope Ratings, η οποία τοποθετεί την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα «BBB» με θετικό outlook, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια περαιτέρω αναβάθμιση.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις προηγμένες αναδυόμενες στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx, παράλληλα με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μία δομική αλλαγή για την εγχώρια αγορά. Ωστόσο, το ουσιαστικό αποτύπωμα στους όγκους συναλλαγών θα φανεί νωρίτερα. Οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (rebalancing) και οι σχετικές εισροές και εκροές κεφαλαίων από τα παθητικά κεφάλαια θα πραγματοποιηθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Ήπιο προβάδισμα για τους αγοραστές

Άνοδο +1,1% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.236,03 μονάδες, «φλερτάροντας» με νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,55% στις 6.957,78 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,33% στις 3.062,94 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 14,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,89 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τζίρο 3,1 εκατ. ευρώ κάνει η Εθνική και ακολουθεί η Eurobank με 2,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 195,45 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 49 μετοχές, αρνητικό για 21, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1,7%, η Εθνική κατά +1,2%, η Eurobank κατά +0,9% και η Alpha Bank κατά +0,1%. Η Τράπεζα Κύπρου κινείται ανοδικά κατά +1,1%, η CrediaBank κατά +0,4% και η Optima bank κινείται υψηλότερα κατά +2,5%, πάνω από τα 13 ευρώ και σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πέριξ του +1% ενισχύονται η Cenergy και η Motor Oil, ενώ αντίθετα γύρω από το -1% διαπραγματεύονται η HELLENiQ ENERGY και η ΕΥΔΑΠ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η ΑΒΑΞ, η Σαράντης και η Trade Estates.

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