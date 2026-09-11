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Το Χρηματιστήριο Αθηνών εκμεταλλεύθηκε στο ακέραιο την ανάκαμψη των διεθνών αγορών, με αποτέλεσμα να επιστρέψει σε θετικό έδαφος μετά τη διήμερη πτώση και πάνω από τις 2.700 μονάδες. Μάλιστα, οι αγοραστές ανέβασαν ταχύτητα στις δημοπρασίες, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη ακόμη και πάνω από τις 2.730 μονάδες στα υψηλά ημέρας, κλείνοντας σε νέο υψηλό 17 ετών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (11/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 28,91 μονάδες ή +1,07% και έκλεισε στις 2.726,49 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.732,32 μονάδων. Χαμηλό ημέρας ήταν οι 2.704,60 μονάδες. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο από τις 26 Οκτωβρίου 2009 (2.781,13 μονάδες). Παράλληλα, το ΧΑ πέτυχε την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, με κέρδη +0,93% στο πενθήμερο. Άνοδο +1,84% καταγράφει εντός του Σεπτεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να ανέρχεται στο +28,57%.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να ηγούνται της υπεραπόδοσης, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται άνω του +2% και να κλείνει σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Νέα ρεκόρ σημείωσαν οι μετοχές των συστημικών τραπεζών, αλλά και η Optima bank που συνέχισε τις υψηλές «πτήσεις».

Τραπεζικό ράλι στο ταμπλό

«Άλμα» +2,2% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.271,23 μονάδες και σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,23% στις 7.004,52 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,12% στις 3.056,37 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο Large Cap έσπασε το «φράγμα» των 7.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2011. Σε εβδομαδιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά +1,87% και ο FTSE 25 κατά +1,3%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 324,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,06 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 67,4 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 51,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 196,27 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 60 μετοχές, αρνητικό για 45, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +2,81% στα 10,8 ευρώ (ρεκόρ 5 ετών – Μάρτιος 2021) και ακολούθησαν η Alpha Bank (+2,61% στα 4,91 ευρώ, ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015), η Εθνική (+1,96% στα 17,68 ευρώ, ρεκόρ 11 ετών – Νοέμβριος 2015) και η Eurobank (+1,46% στα 4,718 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +2,66% στα 13,1 ευρώ (νέο ρεκόρ), η Τράπεζα Κύπρου +2,38% στα 10,75 ευρώ και η CrediaBank +2,17% στο 0,99 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil ξεχώρισε με άνοδο +2,93% στα 66,7 ευρώ, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών απωλειών και επιστρέφοντας κοντά στα ιστορικά ρεκόρ της. Κέρδη περίπου +1% σημείωσαν η Cenergy (+1,3% στα 23,46 ευρώ), η Lamda Development (+1,2% στα 6,75 ευρώ) και η Metlen (+0,84% στα 47,86 ευρώ). Στον αντίποδα, κοντά στο -1% έκλεισαν η Viohalco (-0,95% στα 16,6 ευρώ), η Allwyn (-0,91% στα 13,1 ευρώ) και η ΔΕΗ (-0,8% στα 24,66 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Σαράντης ενισχύθηκε κατά +2,42% στα 12,7 ευρώ και ακολούθησαν με κέρδη περίπου +1% η Ελλάκτωρ (+1,41% στο 1,292 ευρώ), η Κρι Κρι (+1,11% στα 31,85 ευρώ) και η Qualco (+0,96% στα 6,32 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, πέριξ του -1% υποχώρησαν η Euronext Athens (-1,11% στα 7,99 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-0,89% στα 4,46 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (-0,89% στα 3,33 ευρώ).

ΗΠΑ και πετρέλαιο καθορίζουν την τάση

Σημάδια εκτόνωσης παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό Αυγούστου στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) ενισχύθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,4%. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας (15-16 Σεπτεμβρίου), με τη νέα αύξηση των επιτοκίων να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο τροφοδοτεί την εκτίναξη των τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο τύπου Brent να «αναρριχάται» προς τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να ξεπερνά τα 100 δολάρια. Η ταυτόχρονη άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, προκαλώντας διεθνώς μια γενικευμένη τάση αποφυγής κινδύνου (risk-off). Στη μετέπειτα βελτίωση του κλίματος συνέβαλε η μίνι αποκλιμάκωση των τιμών του WTI στα 99 δολάρια και του Brent στα 104 δολάρια.

Στην εγχώρια αγορά, παρά τη συγκρατημένη διάθεση λόγω του ενεργειακού κόστους, οι εισροές κεφαλαίων στον τραπεζικό κλάδο και οι επιχειρηματικοί καταλύτες εκτιμάται ότι θα συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρά στηρίγματα, διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη σε τροχιά κατάκτησης νέων κορυφών.

Παράλληλα, η προσοχή είναι στραμμένη στην ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της Star Bulk στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με στόχο την άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση υπερκαλύφθηκε, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Eurobank, καθώς η Morningstar DBRS αναθεώρησε την τάση (trend) για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κρίσιμων υποχρεώσεων (long-term critical obligations rating) της τράπεζας σε θετική, από σταθερή προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο R-1 (low). Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της τάσης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού δημοσίου σε θετική και δεν αντικατοπτρίζει κάποια αλλαγή στο αυτόνομο (standalone) πιστωτικό προφίλ της Eurobank, με τις αξιολογήσεις του εκδότη (issuer ratings) της τράπεζας και την εγγενή αξιολόγηση (intrinsic assessment) στο BBB (high) να παραμένουν αμετάβλητες.

Πλούσια η ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας

Η Aegean πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την Τρίτη (15/9) θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Qualco, η Premia Properties και η Performance Technologies. Την Τετάρτη (16/9) ακολουθεί η Lamda Development, την Πέμπτη (17/9) σειρά έχουν η Profile και η Ευρώπη Holdings και την Παρασκευή (18/9) θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στους οίκους αξιολόγησης. Η Moody’s θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της, ενώ σήμερα αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα «Baa3» με σταθερές προοπτικές. Σε αξιολόγηση θα προβεί την ίδια μέρα η Scope Ratings, η οποία τοποθετεί την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα «BBB» με θετικό outlook, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια περαιτέρω αναβάθμιση.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις προηγμένες αναδυόμενες στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx, παράλληλα με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μία δομική αλλαγή για την εγχώρια αγορά. Ωστόσο, το ουσιαστικό αποτύπωμα στους όγκους συναλλαγών θα φανεί νωρίτερα. Οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (rebalancing) και οι σχετικές εισροές και εκροές κεφαλαίων από τα παθητικά κεφάλαια θα πραγματοποιηθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

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