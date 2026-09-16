Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πάνω από τις 2.700 μονάδες επιστρέφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να αποκτούν ξεκάθαρο προβάδισμα από την έναρξη των συναλλαγών. Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για τις φετινές κορυφές, ενώ σε περίπτωση που υπερβεί τις 2.726 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης θα βρεθεί σε υψηλό 17 ετών (επίπεδα Οκτωβρίου 2009).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (16/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,61% και διαπραγματεύεται στις 2.711,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.709,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.717,20 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής ανόδου, με κέρδη άνω του +1% για τον κλαδικό δείκτη. Τα ρεκόρ τους επεκτείνουν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil για πρώτη φορά πάνω από τα 68 ευρώ και τη HELLENiQ ENERGY να εδραιώνεται πάνω από τα 18 ευρώ. Αντίθετα, η Star Bulk υποχωρεί σημαντικά στο ντεμπούτο της, μειώνοντας την «ψαλίδα» μεταξύ της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης (27,05 ευρώ) και της τιμής διάθεσης (24,5 ευρώ) των μετοχών.

Σε κατάσταση συναγερμού και σε τροχιά ιστορικών όγκων συναλλαγών εισέρχεται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς μια σπάνια σύμπτωση καταλυτών διαμορφώνει το σκηνικό για τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η ταυτόχρονη εκδήλωση της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων (rebalancing) λόγω της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές, της λήξης των παραγώγων (triple witching) και της επικείμενης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και την Scope Ratings το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, δημιουργεί τις συνθήκες για πρωτοφανείς εισροές και εκροές για τα ελληνικά δεδομένα.

Για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου εντολών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων, η διοίκηση της Euronext Athens ενεργοποίησε προληπτικά 10λεπτη παράταση στη διαδικασία κλεισίματος της συνεδρίασης, η οποία θα ισχύσει από σήμερα έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, διεξάγονται συνεχείς τεχνικές προσομοιώσεις ώστε να απορροφηθούν χωρίς δυσλειτουργίες οι εντολές των ξένων θεσμικών επενδυτών που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx και FTSE Russell, με τον τραπεζικό κλάδο να αναμένεται ότι θα δεχθεί τον κύριο όγκο της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, το διεθνές κλίμα παραμένει ο βασικός «οδηγός» της τάσης. Η προσοχή της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένη στην αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), όπου αναμένεται αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 4%. Η σταθεροποίηση στις αγορές και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα ενισχύουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ενώ τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία δημοσίευσε χθες τα οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου. Αποτελέσματα ανακοινώνει σήμερα η Lamda Development, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη (17/9) ακολουθούν η Profile, η Lavipharm, η Ευρώπη Holdings και η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.IN.S. Α.Ε. και την Παρασκευή (18/9) σειρά έχουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το σύμβολο «SBLK» στο ταμπλό. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens οι 116.071.386 μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας, παράλληλα με την υφιστάμενη εισαγωγή της στο Nasdaq. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι τα 27,05 ευρώ, αρκετά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 24,5 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%. Σχετικά με την έκβαση της δημόσιας προσφοράς, τα συνολικά έσοδα από την έκδοση των νέων μετοχών ανέρχονται σε 107,8 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 656,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περίπου 6 φορές.

Τέλος, η Profile διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει οριστεί η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Προ των πυλών η ιστορική αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Σε νέα εποχή εισέρχεται επίσημα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ολοκληρώνεται η εμβληματική αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets) από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell και Stoxx.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναβάθμισης έχει οριστεί η ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι ο κύριος όγκος των ανακατανομών και των θεσμικών εκροών/εισροών (rebalancing) από τα διεθνή κεφάλαια θα πραγματοποιηθεί κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στο καθεστώς των ανεπτυγμένων αγορών συνοδεύεται από την εισαγωγή 9 ελληνικών εταιρειών στον δείκτη STOXX Europe 600, καθώς και στον ευρύτερο δείκτη EURO STOXX. Οι 9 μετοχές που εντάσσονται είναι η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo, η Motor Oil, η ΔΕΗ και η Metlen.

Παράλληλα, ο οίκος FTSE Russell προχωρά στη δική του αναδιάρθρωση, κατανέμοντας τις ελληνικές εισηγμένες στις επιμέρους κατηγορίες κεφαλαιοποίησης των δεικτών FTSE All-World. Στον FTSE Mid Cap (μεσαία κεφαλαιοποίηση) εντάσσονται οι ακόλουθες 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy Holdings, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στον FTSE Small Cap (μικρή κεφαλαιοποίηση) θα εισαχθούν οι εξής 22 μετοχές: Aegean, Aktor, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ Energy, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest Συμμετοχών, Σαράντης και Titan. Στον FTSE Micro Cap εντάσσονται επιπλέον 30 ελληνικές εταιρείες.

Η ταυτόχρονη αναβάθμιση από τους δύο οίκους αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των εισροών κεφαλαίων από παθητικά και ενεργητικά funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συναλλαγές της τάξης των 5-6 δισ. ευρώ στη συνεδρίαση της ερχόμενης Παρασκευής (18/9), που αναμένεται να αποτελέσει ιστορικό υψηλό σε επίπεδο τζίρου για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Άνοδο +1,31% καταγράφουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.259,10 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,71% στις 6.969,09 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,32% στις 3.026,74 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 23,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,87 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα της Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 198,48 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 55 μετοχές, αρνητικό για 22, ενώ 8 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1,8%, η Alpha Bank κατά +1,5%, η Εθνική κατά +1,3% και η Eurobank κατά +1%. Η Optima bank καταγράφει άνοδο +3,8%, η CrediaBank +1% και η Τράπεζα Κύπρου +0,7%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil σημειώνει κέρδη +1,1% και η HELLENiQ ENERGY +0,6%. Κοντά στο +1% διαπραγματεύονται επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ElvalHalcor. Από την άλλη πλευρά, περίπου -1% χάνουν η Metlen και η Jumbo.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Qualco ενισχύεται κατά +1%, ενώ αντίθετα κοντά στο -1% υποχωρούν ο ΑΔΜΗΕ και η Dimand. Απώλειες -2,85% καταγράφει η Star Bulk, η οποία διαπραγματεύεται στα 26,28 ευρώ, με τον τζίρο να πλησιάζει ήδη τα 2 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Mάχη για τις καταθέσεις στην Ελλάδα – Διπλάσιες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ