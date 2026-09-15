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Η ερχόμενη Παρασκευή εκτός από το ορόσημο της μετάταξης της Ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές θα αποτελέσει και ένα τεστ αντοχής για τα συστήματα συναλλαγών του Euronext Athens αλλά και των χρηματιστηριακών εταιριών που θα υποδεχθούν τον βασικό όγκο των εντολών των ξένων επενδυτών. Ήδη η διοίκηση του Χρηματιστηρίου έσπευσε να παρατείνει το χρόνο των τελικών δημοπρασιών κατά 10 λεπτά προκειμένου να δώσει περισσότερο χρόνο στην διεκπεραίωση των εντολών. Επομένως το πέρας της συνεδρίασης της ερχόμενης Παρασκευής θα γίνει στις 17:30.

Οι επαγγελματίες της αγοράς αναμένουν τζίρο μεταξύ 5 και 6 δισ. ευρώ, εκτιμήσεις που μπορεί να αποδειχθούν συντηρητικές καθώς μόνο η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμάται ότι θα έχουν εισροές από την εισαγωγή τους στον δείκτη Eurostoxx 600 1,1 δισ. ευρώ. Η περίμετρος των μετοχών που περιλαμβάνονται στους βασικούς δείκτες αναφοράς εκτιμάται ότι αφορά 63 εταιρίες οι οποίες πληρούν τα βασικά κριτήρια κεφαλαιοποίησης, διασποράς και συναλλακτικής δραστηριότητας.

Το Ελληνικό χρηματιστήριο έχει διεκπεραιώσει συναλλαγές άνω του 1 δισ. ευρώ 72 φορές εκ των οποίων οι 51 αφορούν την περίοδο του ένδοξου 1999 όταν οι συναλλαγές είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά εκκαθάρισης. Η τελευταία φορά που ο τζίρος ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ ήταν στις 28 Νοεμβρίου του 2024 (1,73 δισ. ευρώ) όταν ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της μεταβίβασης των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο επενδυτικό κεφάλαιο της Masdar.

Το ρεκόρ ημερήσιας αξίας συναλλαγών όλων των εποχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε €3,03 δισ. και καταγράφηκε στις 15 Μαΐου 2008. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου εκείνης της συνεδρίασης αφορούσε τη μεταβίβαση πακέτων μετοχών του ΟΤΕ από τη MIG και το Ελληνικό Δημόσιο προς την Deutsche Telekom. Η συνολική αξία των πακέτων προσέγγισε τα €2,6 δισ. και, ουσιαστικά, η συναλλαγή αφορούσε μόλις τρεις αντισυμβαλλομένους. Στην παρούσα φάση, αντίθετα, πρόκειται για μια σαφώς πιο σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες επενδυτικούς κωδικούς και μεγάλο αριθμό επιμέρους εντολών. Η συναλλακτική δραστηριότητα ενδέχεται να μην περιοριστεί μόνο στις μετοχές που θα ενταχθούν στους νέους δείκτες αναφοράς, αλλά να επεκταθεί στο σύνολο της αγοράς, καθώς η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων και η ανακατανομή κεφαλαίων μπορούν να προκαλέσουν ευρύτερες αγοραπωλησίες και σημαντικές μεταβολές στις σταθμίσεις.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι της ημέρας θα είναι το Euronext το οποίο θα δει το τζίρο ενός μήνα να πραγματοποιείται σε λίγες ώρες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες που θα διεκπεραιώσουν τον μεγαλύτερο όγκο των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση της Παρασκευής αναμένεται ιστορική — και για ορισμένους ίσως η μοναδική Παρασκευή που κανείς δεν θα βιάζεται να φύγει από το γραφείο.

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