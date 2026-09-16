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Στην κύρια αγορά της Euronext Athens εισέρχονται οι κοινές μετοχές της Star Bulk Carriers Corp., με την εταιρεία να ανακοινώνει την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των τίτλων της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η τιμή έναρξης διαμορφώνεται στα 27,05 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Nasdaq Global Select Market στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ύψους 31,21 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς ευρώ/δολαρίου που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το σύνολο των 116.071.386 κοινών μετοχών της Star Bulk θα διαπραγματεύεται στην Euronext Athens με το σύμβολο «SBLK», ενώ ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλου (ISIN) είναι MHY8162K2046.

Η εισαγωγή των μετοχών στην ελληνική αγορά αποτελεί το επόμενο βήμα για την παρουσία της ναυτιλιακής εταιρείας στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα, παράλληλα με τη διαπραγμάτευσή της στη διεθνή αγορά του Nasdaq.

Η Star Bulk Carriers δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταφοράς ξηρού φορτίου (dry bulk), διαθέτοντας στόλο πλοίων που μεταφέρουν βασικά εμπορεύματα, όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και αγροτικά προϊόντα.

Παράλληλα, η Star Bulk επισημαίνει ότι οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περί κινητών αξιών ή τη νομοθεσία περί κινητών αξιών άλλων δικαιοδοσιών, ενώ η διάθεσή τους πραγματοποιήθηκε σε μη Αμερικανούς επενδυτές εκτός ΗΠΑ στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών βάσει του Κανονισμού S του αμερικανικού νόμου περί κινητών αξιών.

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