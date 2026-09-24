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Σε χαμηλές ταχύτητες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να έχουν τον πρώτο λόγο για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Η εγχώρια αγορά ισορροπεί ανάμεσα στις διεθνείς πιέσεις λόγω της εύθραυστης κατάστασης που επικρατεί στο πετρέλαιο και τα ομόλογα, αλλά και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων που παρέχουν επιλεκτική στήριξη στο ταμπλό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,6% και διαπραγματεύεται στις 2.635,14 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.634,48 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.653,22 μονάδες. Νέες πιέσεις δέχονται οι τράπεζες, με τη Eurobank και την ΕΤΕ να χάνουν πάνω από -1%.

Στις αγορές ομολόγων και στην πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών, καθώς η νέα άνοδος των κρατικών αποδόσεων επαναφέρει τις ανησυχίες και επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Οι αναλυτές αξιολογούν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των εισηγμένων, αναζητώντας επιμέρους ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον.

Το αμερικανικό 10ετές κινείται πάνω από το επίπεδο του 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Federal Reserve και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πιέσεις στις μετοχές, γεγονός που αποτυπώνεται με τις απώλειες τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street. Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Παρά τις πιέσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι νέες εταιρικές προβλέψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο, καθώς οδηγούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσαν η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Dimand πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ ακολουθούν η Aktor και η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Παρασκευή (25/9) σειρά έχουν ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Trastor ΑΕΕΑΠ, η Alpha Real Estate Services, η Flexopack, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα και η Interlife.

Νέες τραπεζικές ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

Πτώση -0,81% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.121,96 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,24% στις 6.771,99 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,35% στις 3.066,26 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 27,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,87 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα (ένα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξίας 7,41 εκατ. ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,07 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 47 μετοχές, αρνητικό για 38, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -1,7%, η Εθνική κατά -1,3%, η Πειραιώς κατά -0,3% και η Alpha Bank κατά -0,1%. Η CrediaBank κινείται πτωτικά κατά -0,4%, η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,2%, ενώ η Optima bank κερδίζει +0,9%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aktor σημειώνει πτώση -0,8%. Από την άλλη πλευρά, πέριξ του +1% ενισχύονται η HELLENiQ ENERGY, η Aegean και ο ΟΤΕ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΘ υποχωρεί κατά -2,2% και ο ΑΔΜΗΕ χάνει -1,1%. Αντίθετα, η Trade Estates ενισχύεται κατά +1,3%. Στα χαμηλότερα «στρώματα», ξεχωρίζουν οι μετοχές της Quality and Reliability και της AS Company με κέρδη άνω του +2%, λαμβάνοντας ώθηση από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα.

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