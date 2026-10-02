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Κάθε επενδυτής ξέρει τη διαδικασία: Όταν οι αγορές καταρρέουν, αγοράζεις χρυσό. Όμως τον Σεπτέμβριο, αυτή η στρατηγική δεν απέδωσε.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει υποστεί σφοδρό πλήγμα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και οι φόβοι για τον πληθωρισμό επανήλθαν, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας και ακόμη και το bitcoin σημείωσαν ραγδαία άνοδο και συνέβαλαν στη στήριξη της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο χρυσός αποτελεί κλασική αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού. Αυτό τον καθιστά επενδυτικό καταφύγιο όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, ο πληθωρισμός αποδεικνύεται επίμονος και οι γεωπολιτικές εντάσεις είναι έντονες.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, το μέταλλο βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, ο επίμονος πληθωρισμός και οι φαινομενικά ατέρμονες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να στηρίζουν το χρυσό, αλλά οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου και το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ το τραβούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ένα ισχυρότερο δολάριο αποτελεί έναν επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα. Δεδομένου ότι η τιμή του χρυσού καθορίζεται σε δολάρια ΗΠΑ, η άνοδος του δολαρίου θα έκανε το μέταλλο λιγότερο ελκυστικό για τους ξένους επενδυτές.

Παρά ταύτα, για τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, η πτώση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ευκαιρία αγοράς. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας, προσέθεσε πάνω από 20 μετρικούς τόνους χρυσού στα αποθέματά της τον Αύγουστο, την μεγαλύτερη μηνιαία αγορά της από το 2023.

Η λογική πίσω από τις αγορές χρυσού των κυβερνήσεων έχει να κάνει λιγότερο με τον πληθωρισμό ή τις αποδόσεις και περισσότερο με την ασφάλεια των αποθεμάτων. Εδώ και δεκαετίες, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο διατηρούν χρυσό ως κρατική χρηματοοικονομική διασφάλιση έναντι της οικονομικής αστάθειας, του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών κινδύνων, με την ελπίδα να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο ΗΠΑ και να περιορίσουν την έκθεσή τους σε κυρώσεις ή σε περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να παγώσουν από άλλη κυβέρνηση.

Έρευνα του World Gold Council για τα Αποθέματα Χρυσού των Κεντρικών Τραπεζών του 2026 διαπίστωσε ότι το 89% των διαχειριστών αποθεμάτων αναμένει αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού των κεντρικών τραπεζών τους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι κεντρικές τράπεζες που αγοράζουν. Ο Ακάς Ντόσι, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών χρυσού στη State Street Investment Management, δήλωσε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά ποσά σε ETF που παρακολουθούν την πορεία του χρυσού.

Οι επενδυτές σε ETF συνέχισαν να αυξάνουν τις συμμετοχές τους σε ETF που σχετίζονται με το χρυσό και είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, τα οποία προσέλκυσαν καθαρές εισροές ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον μήνα, μετά από 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της State Street.

Οι ισχυρές εισροές στα ETF δίνουν στην ομάδα του Ντόσι εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του χρυσού, παρά την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια και την πτώση στις συναλλαγές χρυσού τον Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε στο MarketWatch.

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