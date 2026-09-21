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Ο χρυσός υποχώρησε στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού και την πορεία των επιτοκίων μετά την πρώτη αύξηση από τη Fed μετά το 2023.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως 0,5%, κάτω από τα 4.360 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει μικρή εβδομαδιαία άνοδο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, καθώς αρκετά μέλη της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να τοποθετηθούν δημόσια αυτή την εβδομάδα, μετά την ομόφωνη απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.

Η αύξηση είχε στόχο να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος δεν έχει υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2% της Fed εδώ και περισσότερο από πέντε χρόνια.

Στο επίκεντρο ο επίμονος πληθωρισμός

Πρώτος στις δημόσιες τοποθετήσεις ήταν ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και ότι οι πιέσεις έχουν πλέον διευρυνθεί πέρα από το σοκ στις τιμές του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν.

Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Αμερικανοί δεν αφορά μόνο στις τιμές του πετρελαίου, αλλά «όλες τις πτυχές της οικονομίας».

Αργότερα τη Δευτέρα αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όστεν Γκούλσμπι, ενώ την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η ομιλία του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς.

Πιέσεις και από το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο υποχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοικτός σε συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Την ίδια ώρα, οι ροές αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι ροές των τελευταίων δύο εβδομάδων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Η Fed και η επόμενη κίνηση

Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed την περασμένη εβδομάδα, παρά τις επανειλημμένες πιέσεις του Τραμπ για μείωσή τους, καθησύχασε τους επενδυτές ως προς την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Global X ETFs, Τζάστιν Λιν, η συζήτηση γύρω από την ανεξαρτησία της Fed έχει σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει μετά την αύξηση των επιτοκίων από τον Κέβιν Γουορς, ενώ και η καθοδήγηση για την πορεία των επιτοκίων κινήθηκε σε γενικές γραμμές εντός των προσδοκιών.

Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός δεν διαθέτει αυτή την περίοδο έναν ισχυρό νέο καταλύτη, με την πορεία του να εξαρτάται περισσότερο από τις διακυμάνσεις του πετρελαίου και τις ευρύτερες εξελίξεις στον πληθωρισμό.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,3%, στα 4.366,64 δολάρια ανά ουγγιά, στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι ενισχυόταν κατά 0,2%, στα 66,42 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα παρέμενε αμετάβλητη και το παλλάδιο σημείωνε άνοδο.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος, μετά την άνοδο 1,1% την προηγούμενη εβδομάδα.

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