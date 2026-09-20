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Ο πρόεδρος της Federal Reserve της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει υπερβολικά υψηλός, επισημαίνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν πλέον εξαπλωθεί πέρα από το σοκ στις τιμές του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

«Ο πληθωρισμός που αισθάνονται καθημερινά οι Αμερικανοί ξεπερνά κατά πολύ τις τιμές του πετρελαίου — έχει εξαπλωθεί σε όλες τις πτυχές της οικονομίας», δήλωσε ο Κασκάρι σε συνέντευξή του στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News.

Οι αξιωματούχοι της Fed ψήφισαν ομόφωνα στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη αύξηση του κόστους δανεισμού από το 2023. Η κίνηση αποσκοπεί στον περιορισμό του πληθωρισμού, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στον στόχο του 2% της Fed εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια.

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο προβληματισμένοι από το γεγονός ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίζονται πλέον στις κατηγορίες που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή από τους δασμούς.

Ο Κασκάρι επισήμανε ότι υπάρχουν ενδείξεις πληθωριστικών πιέσεων και στον τομέα των υπηρεσιών. Τόνισε ότι αποστολή της Fed είναι να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο και ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να το πετύχει.

Ο επικεφαλής της Fed της Μινεάπολης ήταν ένας από τους τρεις αξιωματούχους που διαφώνησαν με την απόφαση να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιούλιο, καθώς είχε ταχθεί υπέρ μιας αύξησης ήδη από τότε.

Είχε προειδοποιήσει ότι μια υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση στην αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε εδραίωση του πληθωρισμού, αναγκάζοντας τη Fed να προχωρήσει αργότερα σε πιο επιθετικές παρεμβάσεις.

Παρά τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις εμπορικές εντάσεις, ο Κασκάρι εκτίμησε ότι η αμερικανική οικονομία έχει επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή.

«Ελπίζω ότι, καθώς ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο, η ανάπτυξη θα μπορέσει πραγματικά να πάρει τα ηνία και, ελπίζω, να συμβάλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», δήλωσε.

«Ελπίζω να επικρατήσει η αποπληθωριστική τάση, κάτι που θα κάνει τη δουλειά της Fed πολύ ευκολότερη», πρόσθεσε.

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