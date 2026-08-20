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Κοντά στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά διατηρείται ο χρυσός, κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος της ισχυρότερης ημερήσιας ανόδου του τελευταίου εξαμήνου, μετά την αιφνιδιαστική παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με στόχο να περιορίσει το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Το πολύτιμο μέταλλο κινήθηκε σε σχετικά στενό εύρος τιμών, αφού την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιήσει άλμα άνω του 4%.

Καταλύτης για το ράλι ήταν η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι αυξάνει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, στέλνοντας μήνυμα ότι επιδιώκει να στηρίξει την αγορά μετά την εκτίναξη των αποδόσεων σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Η υποχώρηση των αποδόσεων ευνοεί τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο και γίνεται συγκριτικά πιο ελκυστικό όταν μειώνονται οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων.

Διπλασιάζει τις επαναγορές το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο το μέγεθος των επαναγορών που πραγματοποιεί για τη στήριξη της ρευστότητας, καλύπτοντας τίτλους με διάρκεια από 10 έως 30 χρόνια.

Η κίνηση ήρθε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την αμερικανική αγορά κρατικού χρέους, καθώς η απότομη άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων είχε αρχίσει να προκαλεί ανησυχίες για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, έγινε γνωστό ότι το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια.

Η παρέμβαση σηματοδοτεί μεγαλύτερη επίσημη στήριξη στην αγορά ομολόγων και θα μπορούσε να συμβάλει σε ευνοϊκότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Αυτό, με τη σειρά του, περιορίζει το κόστος ευκαιρίας για όσους επενδύουν σε χρυσό.

Τι χρειάζεται για νέο ράλι

Παρά το ισχυρό άλμα, η πορεία του χρυσού προς υψηλότερα επίπεδα δεν αναμένεται να είναι χωρίς διακυμάνσεις.

«Η πορεία είναι απίθανο να είναι γραμμική μετά την απότομη άνοδο», εκτίμησε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Όπως σημείωσε, για να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια η ανοδική κίνηση θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων θα συνεχιστεί και εάν θα διευρυνθούν οι εισροές στα ETFs χρυσού.

Ένα ακόμη εμπόδιο μπορεί να προέλθει από την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενέργειας.

Πετρέλαιο και Ιράν κρατούν ψηλά τον πληθωριστικό κίνδυνο

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ενισχυμένες, καθώς οι προοπτικές μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ιράν ενισχύει τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος της ενέργειας μπορεί να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ — ένας παράγοντας που λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό.

Το «γεράκι» της Fed

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο.

Όπως προκύπτει από αυτά, περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed υποστήριξαν την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων από τους τρεις που τελικά καταψήφισαν επίσημα την απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Άλλα μέλη έδειξαν επίσης ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια αύξηση των επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός δεν παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση.

Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν παραδοσιακά αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς αυξάνουν την ελκυστικότητα των τοποθετήσεων που προσφέρουν απόδοση.

Πάνω από το κρίσιμο όριο των $4.000

Παρά τις αντίρροπες δυνάμεις, ο χρυσός έχει καταφέρει τις τελευταίες εβδομάδες να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό πάνω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Οι αγοραστές επιστρέφουν όλο και πιο έντονα στις διορθώσεις, μετά τη μεγάλη πτώση που προκάλεσε ο πόλεμος τον Ιούνιο και οδήγησε προσωρινά το πολύτιμο μέταλλο σε bear market.

Παρόλα αυτά, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 15% χαμηλότερα από τα επίπεδα που κατέγραφε πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στις συναλλαγές της Σιγκαπούρης, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,4% στα 4.495,89 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το ασήμι έχανε 0,7% στα 67,11 δολάρια, ενώ πλατίνα και παλλάδιο κινούνταν επίσης ελαφρώς χαμηλότερα. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index σημείωνε οριακή άνοδο, μετά την πτώση κατά 0,8% της προηγούμενης ημέρας.

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