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Ο χρυσός σταθεροποιήθηκε μετά από ένα πενθήμερο ανοδικό σερί, καθώς οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, ενόψει της ετήσιας συνάντησης στο Τζάκσον Χολ αυτή την εβδομάδα.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε ελαφρά προς τα 4.650 δολάρια ανά ουγγιά, απομακρυνόμενη από το υψηλό τριών μηνών που άγγιξε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παρά τη μικρή διόρθωση, ο χρυσός εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη περίπου 7% την τελευταία εβδομάδα, έχοντας δεχθεί σημαντική ώθηση από την απροσδόκητη παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων.

Οι πρόσφατες προσπάθειες για τον περιορισμό του κόστους εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για το λεγόμενο «debasement trade», τη στρατηγική που συνέβαλε στην ιστορική άνοδο του χρυσού πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι επενδυτές στρέφονται σε πολύτιμα μέταλλα και αποφεύγουν κρατικά ομόλογα και νομίσματα, επιδιώκοντας προστασία απέναντι στους κινδύνους που δημιουργούν τα διογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Ισχυρή επιστροφή των επενδυτών

Η έντονη ανάκαμψη των τελευταίων εβδομάδων έχει οδηγήσει τον χρυσό πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, επίπεδο που θεωρείται σημαντικός δείκτης της δυναμικής της αγοράς.

Ενδεικτική της ευρύτερης επιστροφής των επενδυτών είναι και η εικόνα στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό. Τα gold-backed ETFs πρόσθεσαν περισσότερους από 28 τόνους την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή από τον Ιανουάριο.

«Τα πολύτιμα μέταλλα βρίσκουν στήριξη σε αυτό το υψηλότερο εύρος τιμών», ανέφεραν οι αναλυτές της TD Securities Ράιαν ΜακΚέι και Μπαρτ Μέλεκ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου βραχυπρόθεσμα είναι περιορισμένα εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας και των επίμονων πληθωριστικών κινδύνων.

Οι ίδιοι προειδοποίησαν ότι η τρέχουσα άνοδος ενδέχεται να είναι πρόωρη για μια νέα κίνηση προς τα ιστορικά υψηλά.

Τα βλέμματα στον Κέβιν Γουόρς και το Τζάκσον Χολ

Οι επενδυτές αναζητούν πλέον ενδείξεις για τη στάση της Fed απέναντι στον πληθωρισμό, καθώς ο Κέβιν Γουόρς θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή την πρώτη μεγάλη ομιλία του ως πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η πολυαναμενόμενη παρέμβασή του στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερη σαφήνεια για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και να απαντήσει στην κριτική ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει με επαρκή σαφήνεια τις απόψεις του για την οικονομία.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης Σούζαν Κόλινς δήλωσε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων προς το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η πρόοδος στην επιστροφή του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%.

Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν συνήθως αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη απόδοση.

Υποχώρηση αποδόσεων και πετρελαίου

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό περιορίστηκαν την Τρίτη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 5 έως 7 μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση εν μέσω αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το αργό συνέχισε την πτωτική του πορεία μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη δημιουργία ενός «προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου», ο οποίος θα επέτρεπε την επανέναρξη μέρους της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για τα στοιχεία του αμερικανικού δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τα οποία αναμένονται την Τετάρτη και θα προσφέρουν νέες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Στις 9:30 π.μ. στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός υποχωρούσε κατά 0,3% στα 4.643,89 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωνε πτώση 0,1% στα 68,58 δολάρια. Αντίθετα, πλατίνα και παλλάδιο κινούνταν ανοδικά, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχυόταν κατά 0,1%.

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