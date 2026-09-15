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Ο χρυσός παρέμεινε υπό πίεση την Τρίτη, καθώς οι ολοένα μεγαλύτερες διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει ακόμη και αυτή την εβδομάδα σε αύξηση των επιτοκίων.

Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματευόταν κοντά στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη νέα πτώση άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, που το οδήγησε σε χαμηλό πέντε εβδομάδων.

Οι προοπτικές για υψηλότερες τιμές ενέργειας και η πιθανότητα να ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν την πίεση προς τη Fed να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια. Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 92% την πιθανότητα αύξησης κατά την επικείμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας.

Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν συνήθως αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο.

Νέα πίεση από το πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τον αγωγό East-West, ο οποίος δέχθηκε επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως που μεταφέρονταν μέσω της συγκεκριμένης οδού, παρακάμπτοντας τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές αναζητούν επειγόντως επιπλέον προσφορά.

Το Ριάντ δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πόσο θα διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας ούτε πόσο γρήγορα μπορεί να αυξήσει τις αποστολές μέσω του Ορμούζ ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες.

Ο χρυσός απέναντι στη Fed

Ο Τζέραλντ Γκαν, επικεφαλής επενδύσεων της Reed Capital Partners, εκτιμά ότι ο χρυσός θα παραμείνει αντιμέτωπος με πιέσεις μέχρι και αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Fed.

Όπως σημείωσε, το πολύτιμο μέταλλο αναμένεται να επηρεαστεί από τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και τις ολοένα πιο «γερακίσιες» προσδοκίες της αγοράς ότι ο Κέβιν Γουόρς μπορεί να εγκαινιάσει έναν νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων, έστω και βραχύβιο, προκειμένου να περιορίσει τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε προσωρινά το 5% τη Δευτέρα, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αυξημένες ανάγκες δανεισμού της αμερικανικής κυβέρνησης και των επιχειρήσεων.

Οι υψηλότερες αποδόσεις αποτελούν έναν ακόμη αντίθετο άνεμο για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει εισόδημα.

Πάνω από 3% η πτώση τον Σεπτέμβριο

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει πάνω από 3% τον Σεπτέμβριο, αφού στα τέλη Αυγούστου είχε ξεπεράσει τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά. Οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν διαρκώς τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν σε σταδιακή άνοδο του χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο επανακτά τον παραδοσιακό του ρόλο ως αντιστάθμισμα κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Στις 10:30 π.μ. στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός spot ενισχυόταν κατά 0,2%, στα 4.308,92 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,4%, στα 63,48 δολάρια, μετά την πτώση 2% της προηγούμενης ημέρας, ενώ πλατίνα και παλλάδιο κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος, μετά την άνοδο 0,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

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