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Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αλλάζει ταχύτατα, όμως η νομισματική ισχύς μετακινείται πολύ πιο αργά από την οικονομική ισχύ. Η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους βασικούς δείκτες μεγέθους και παραγωγής, ωστόσο στις διεθνείς συναλλαγές, στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών και στις χρηματοπιστωτικές αγορές το αμερικανικό δολάριο εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Το ερώτημα είναι πόσο ανθεκτική μπορεί να αποδειχθεί αυτή η πρωτοκαθεδρία σε έναν κόσμο όπου το οικονομικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται σταδιακά προς την Ασία και όλο και περισσότερες χώρες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το αμερικανικό νόμισμα.

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η απάντηση δεν είναι απλή. Τα διεθνή νομίσματα δεν χάνουν τη θέση τους από τη μια ημέρα στην άλλη. Συνήθως χρειάζονται δεκαετίες οικονομικών, πολιτικών και χρηματοπιστωτικών μεταβολών μέχρι ένα κυρίαρχο νόμισμα να παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιο άλλο.

Και, κυρίως, χρειάζεται να υπάρχει ένας αξιόπιστος διάδοχος.

Από την αρχαία Αθήνα στα πρώτα διεθνή νομίσματα

Η ύπαρξη ενός νομίσματος που χρησιμοποιείται πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας που το εκδίδει δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Αντίθετα, η ιστορία του διεθνούς εμπορίου είναι γεμάτη από νομίσματα που σε διαφορετικές εποχές απέκτησαν ρόλο πολύ μεγαλύτερο από την εγχώρια οικονομία τους.

Ανάμεσα στα πρώτα χαρακτηριστικά παραδείγματα βρίσκονται οι περίφημες αθηναϊκές «γλαύκες», τα ασημένια τετράδραχμα της αρχαίας Αθήνας.

Η επιτυχία τους βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία. Το βάρος τους, η περιεκτικότητα σε ασήμι και η μορφή τους παρέμειναν εξαιρετικά σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που έκανε εμπόρους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο να γνωρίζουν ακριβώς τι αξία είχαν στα χέρια τους.

Η ισχύς του νομίσματος συνδεόταν φυσικά και με την ίδια την Αθήνα. Η πόλη αποτελούσε σημαντικό εμπορικό κέντρο και ηγούνταν της Δηλιακής Συμμαχίας, διαθέτοντας οικονομική, πολιτική και στρατιωτική επιρροή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη μιας συνηθισμένης πόλης-κράτους.

Αργότερα, τον αντίστοιχο ρόλο ανέλαβε το ρωμαϊκό δηνάριο, το οποίο κυκλοφορούσε όχι μόνο μέσα στα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά και σε περιοχές με τις οποίες η Ρώμη είχε εμπορικές σχέσεις.

Μετά την εξασθένηση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο βυζαντινός χρυσός σόλιδος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αξιόπιστα νομίσματα της εποχής του. Από τον 5ο αιώνα και για μεγάλο διάστημα χρησιμοποιήθηκε σε συναλλαγές που εκτείνονταν από τη Βρετανία μέχρι την Ινδία.

Η ίδια λογική εμφανίστηκε ξανά στην Αναγέννηση με το φλωρεντινό φιορίνι. Η Φλωρεντία είχε αναδειχθεί σε σημαντικό ευρωπαϊκό τραπεζικό και εμπορικό κέντρο και το χρυσό νόμισμά της απέκτησε μεγάλη διεθνή αποδοχή.

Και εδώ, η σταθερότητα αποτέλεσε θεμέλιο εμπιστοσύνης: η εμφάνιση και η περιεκτικότητα του φιορινιού σε χρυσό παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες επί περίπου τρεις αιώνες.

Το πρώτο πραγματικά παγκόσμιο νόμισμα

Με την εξάπλωση του υπερπόντιου εμπορίου, το ισπανικό ρεάλ απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια. Το περίφημο «piece of eight», που αντιστοιχούσε σε οκτώ ρεάλ, χρησιμοποιήθηκε σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία και θεωρείται ένα από τα πρώτα πραγματικά παγκόσμια νομίσματα.

Στη συνέχεια, η οικονομική άνοδος της Ολλανδίας έφερε στο προσκήνιο τα ολλανδικά νομίσματα. Το Άμστερνταμ έγινε κέντρο διεθνών συναλλαγών και χρηματοδότησης, ενώ η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών αποτέλεσε έναν από τους πρώτους πραγματικά πολυεθνικούς εμπορικούς κολοσσούς.

Τον 18ο και τον 19ο αιώνα, όμως, η παγκόσμια οικονομική ισχύς πέρασε σταδιακά στη Βρετανία και μαζί της ενισχύθηκε η στερλίνα.

Η βιομηχανική επανάσταση, η τεράστια έκταση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή του Λονδίνου σε κέντρο των διεθνών κεφαλαιαγορών έκαναν τη λίρα το βασικό νόμισμα του παγκόσμιου εμπορίου.

Το μοτίβο είναι διαχρονικό: τα νομίσματα που απέκτησαν διεθνή κυριαρχία εκδίδονταν από χώρες με μεγάλο εμπορικό αποτύπωμα, ισχυρούς θεσμούς, πολιτική σταθερότητα και βαθιές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Δεν αρκούσε μια χώρα να είναι απλώς πλούσια. Έπρεπε οι υπόλοιποι να εμπιστεύονται ότι το νόμισμά της θα παραμένει αξιόπιστο και ότι θα μπορούν να το χρησιμοποιούν, να το επενδύουν και να το μετατρέπουν ελεύθερα.

Πώς το δολάριο αντικατέστησε τη στερλίνα

Η μετάβαση από τη βρετανική λίρα στο αμερικανικό δολάριο άρχισε στις αρχές του 20ού αιώνα και δεν πραγματοποιήθηκε απότομα.

Καθοριστική ήταν η δημιουργία της Federal Reserve το 1913, η οποία έδωσε στις ΗΠΑ μια σύγχρονη κεντρική τράπεζα και ενίσχυσε τη δυνατότητα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίξει διεθνείς συναλλαγές.

Ταυτόχρονα, η αμερικανική οικονομία αναπτυσσόταν ταχύτατα, ενώ η οικονομική θέση της Βρετανίας εξασθενούσε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το καθοριστικό θεσμικό βήμα ήρθε το 1944 στο Bretton Woods, όταν οι συμμαχικές χώρες σχεδίασαν το νέο μεταπολεμικό διεθνές νομισματικό σύστημα.

Ο χρυσός αποτιμήθηκε σε δολάρια και τα υπόλοιπα νομίσματα συνδέθηκαν με το αμερικανικό νόμισμα. Το δολάριο απέκτησε έτσι έναν κεντρικό ρόλο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα σύνορα των ΗΠΑ.

Παρότι το σύστημα του Bretton Woods κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν εγκαταλείφθηκε η μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό, η κυριαρχία του αμερικανικού νομίσματος δεν εξαφανίστηκε.

Αντίθετα, είχε ήδη δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπορίου, επενδύσεων, χρηματοδότησης και αποθεματικών γύρω από το δολάριο, το οποίο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθεί.

Σήμερα, περίπου το 90% των συναλλαγών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος περιλαμβάνει το δολάριο, ενώ μεγάλο μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών εξακολουθεί να βρίσκεται σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα στο αμερικανικό νόμισμα.

Παράλληλα, περίπου το 40% του διεθνούς εμπορίου τιμολογείται σε δολάρια, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου καμία από τις δύο χώρες που πραγματοποιούν τη συναλλαγή δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τεράστιο πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ

Η κυριαρχία του δολαρίου προσφέρει στις ΗΠΑ ένα οικονομικό πλεονέκτημα που έχει χαρακτηριστεί «exorbitant privilege», δηλαδή «υπερβολικό προνόμιο».

Επειδή κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις και επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο χρειάζονται δολάρια και αμερικανικά κρατικά ομόλογα, η ζήτηση για αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Αυτό επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να δανείζεται φθηνότερα από ό,τι θα μπορούσε μια χώρα με αντίστοιχο επίπεδο χρέους αλλά χωρίς παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Αντίστοιχα, αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.

Η μεγάλη διεθνής ζήτηση τείνει επίσης να στηρίζει την ισοτιμία του δολαρίου. Για τους Αμερικανούς καταναλωτές αυτό μεταφράζεται σε φθηνότερες εισαγωγές και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στο εξωτερικό.

Υπάρχει, ωστόσο, και κόστος. Ένα ισχυρό δολάριο καθιστά τις αμερικανικές εξαγωγές ακριβότερες, περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα ορισμένων βιομηχανιών στις διεθνείς αγορές.

Κυρώσεις και αποδολαριοποίηση

Τα τελευταία χρόνια, η γεωπολιτική διάσταση της κυριαρχίας του δολαρίου έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίζουν την πρόσβαση κρατών και επιχειρήσεων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Η περίπτωση της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έκανε πολλές κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν πόσο ισχυρό μπορεί να είναι αυτό το όπλο.

Ο αποκλεισμός ρωσικών τραπεζών από βασικές υποδομές πληρωμών και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε συναλλαγματικά αποθέματα ενίσχυσαν τη συζήτηση για τη λεγόμενη αποδολαριοποίηση.

Χώρες που δεν επιθυμούν να εξαρτώνται από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αναζητούν εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμών, περισσότερες συναλλαγές στα δικά τους νομίσματα και διαφοροποίηση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων.

Ωστόσο, η επιθυμία να χρησιμοποιείται λιγότερο το δολάριο δεν ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός νομίσματος ικανού να το αντικαταστήσει.

Γιατί το ευρώ δεν έχει πάρει τη θέση του

Το ευρώ αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη εναλλακτική λύση, αλλά η απόσταση από το δολάριο εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Η Ευρωζώνη διαθέτει τεράστια οικονομία, ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Υπάρχει, όμως, ένα βασικό μειονέκτημα: δεν διαθέτει μία ενιαία αγορά κρατικού χρέους αντίστοιχη με εκείνη των αμερικανικών Treasuries.

Τα γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και υπόλοιπα κρατικά ομόλογα αποτελούν διαφορετικές αγορές, με διαφορετικό κίνδυνο και διαφορετική ρευστότητα.

Αυτό περιορίζει την ικανότητα του ευρώ να προσφέρει ένα ενιαίο, βαθύ και εξαιρετικά ρευστό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, αντίστοιχο με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Για τις κεντρικές τράπεζες που διαχειρίζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια συναλλαγματικών αποθεμάτων, η διαφορά αυτή έχει τεράστια σημασία.

Το μεγάλο εμπόδιο για το κινεζικό γουάν

Το κινεζικό γουάν έχει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση να καλύψει, παρά την οικονομική ισχύ της Κίνας.

Το βασικό εμπόδιο είναι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Το Πεκίνο διατηρεί σημαντικό έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ροές προς και από τη χώρα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις ενός πραγματικά παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Για να διατηρούν τεράστια αποθέματα σε ένα νόμισμα, οι διεθνείς επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να αγοράζουν, να πωλούν και να μεταφέρουν κεφάλαια χωρίς αιφνίδιους περιορισμούς.

Παράλληλα, η μικρότερη θεσμική ανεξαρτησία της κινεζικής κεντρικής τράπεζας και η στενή σχέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με το κράτος δημιουργούν πρόσθετους προβληματισμούς.

Η Κίνα μπορεί επομένως να είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου χωρίς το νόμισμά της να αποκτά αυτομάτως αντίστοιχη παγκόσμια ισχύ.

Γιατί τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν ακόμη απάντηση

Μια τρίτη πιθανή εναλλακτική που συχνά παρουσιάζεται ως υποψήφιος ανταγωνιστής των παραδοσιακών νομισμάτων είναι τα κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, η μεγάλη μεταβλητότητα της αξίας τους δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για τη χρήση τους ως μέσου συναλλαγών και αποθήκευσης αξίας.

Ένα νόμισμα που μπορεί να χάσει ή να κερδίσει μεγάλο μέρος της αξίας του μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση εμπορικών συμβολαίων, τη διαχείριση συναλλαγματικών αποθεμάτων ή τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Επιπλέον, οι πραγματικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ιδιωτικά κρυπτονομίσματα παραμένουν σχετικά περιορισμένες συγκριτικά με τον όγκο του διεθνούς εμπορίου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να επηρεάσει μελλοντικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σημαίνει, όμως, ότι προς το παρόν δεν αποτελεί πραγματική εναλλακτική ενός παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Η Ιστορία δείχνει αργή υποχώρηση

Το σημαντικότερο δίδαγμα από την ιστορία των διεθνών νομισμάτων είναι ότι η κυριαρχία τους τελικά τελειώνει, αλλά συνήθως πολύ αργά.

Η στερλίνα δεν εξαφανίστηκε από τις διεθνείς αγορές μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τη Βρετανία οικονομικά. Παρέμεινε σημαντικό παγκόσμιο νόμισμα για δεκαετίες, ακόμη και όταν η βρετανική οικονομική υπεροχή είχε ήδη χαθεί.

Η ίδια αδράνεια λειτουργεί σήμερα υπέρ του δολαρίου.

Επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δολάρια επειδή οι προμηθευτές και οι πελάτες τους τα χρησιμοποιούν. Κεντρικές τράπεζες διατηρούν δολάρια επειδή οι αγορές είναι βαθιές και ρευστές. Τράπεζες δανείζουν σε δολάρια επειδή υπάρχει μεγάλη διεθνής ζήτηση.

Πρόκειται για ένα ισχυρό φαινόμενο δικτύου: όσο περισσότερο χρησιμοποιείται ένα νόμισμα, τόσο πιο χρήσιμο γίνεται και τόσο δυσκολότερη καθίσταται η αντικατάστασή του.

Ο θρόνος μπορεί να χαθεί, όχι όμως σύντομα

Η οικονομική ιστορία δεν προσφέρει καμία εγγύηση αιώνιας κυριαρχίας. Η αθηναϊκή γλαύκα, το δηνάριο, ο βυζαντινός σόλιδος, το φιορίνι, το ισπανικό ρεάλ και η στερλίνα αποδεικνύουν ότι κανένα παγκόσμιο νόμισμα δεν παραμένει κυρίαρχο για πάντα.

Το δολάριο πιθανότατα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι η σταδιακή υποχώρηση του μεριδίου του και άλλο η απώλεια της κεντρικής του θέσης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Προς το παρόν, ούτε το ευρώ ούτε το γουάν ούτε τα ιδιωτικά ψηφιακά νομίσματα διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να προσφέρουν μια πλήρως πειστική εναλλακτική.

Το μέλλον μπορεί επομένως να μην είναι ένας κόσμος στον οποίο ένα νέο νόμισμα αντικαθιστά απόλυτα το δολάριο, αλλά ένα περισσότερο πολυπολικό νομισματικό σύστημα, στο οποίο το ευρώ, το γουάν και άλλα νομίσματα κερδίζουν σταδιακά μεγαλύτερο μερίδιο.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η κυριαρχία του δολαρίου θα μπορούσε να εξασθενήσει χωρίς να καταρρεύσει.

Και αυτή ίσως είναι η σημαντικότερη διάκριση. Η παγκόσμια οικονομική πρωτοκαθεδρία μπορεί να μετακινηθεί σχετικά γρήγορα, όμως η εμπιστοσύνη, η χρηματοπιστωτική υποδομή και οι συνήθειες δεκαετιών αλλάζουν πολύ δυσκολότερα.

Για τον λόγο αυτό, ακόμη και αν η Κίνα συνεχίσει να ενισχύει το οικονομικό της βάρος και περισσότερες χώρες επιχειρήσουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ, η εποχή του δολαρίου δεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο τέλος της.

Το αμερικανικό νόμισμα μπορεί να χάσει σταδιακά έδαφος, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει ένα πλεονέκτημα που κανένας αντίπαλος δεν έχει κατορθώσει ακόμη να συνδυάσει: τεράστιες αγορές κεφαλαίου, παγκόσμια χρήση, υψηλή ρευστότητα και μια βαθιά ριζωμένη εμπιστοσύνη ότι, όταν οι αγορές αναζητούν καταφύγιο, το δολάριο παραμένει η προεπιλεγμένη επιλογή.

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