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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Η συνεδρίαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα έστειλε ένα ξεκάθαρα επιθετικό μήνυμα, παράλληλα με την αύξηση των επιτοκίων, καθιστώντας σαφές ότι η κεντρική τράπεζα είναι απολύτως προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αναφέρει η Ebury.

Τα επιτόκια παγκοσμίως συνέχισαν την πρόσφατη ανοδική τους πορεία, αυτή τη φορά με αιχμή τα βραχυπρόθεσμα, καθώς πλέον η ΕΚΤ, η Fed, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Τράπεζα της Αγγλίας δείχνουν όλες ότι η ανοχή τους σε πληθωρισμό πάνω από τον στόχο εξαντλείται.

Οι αγορές μετοχών υποχώρησαν και το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε έναντι σχεδόν όλων των βασικών νομισμάτων παγκοσμίως. Τόσο οι επενδυτές όσο και οι οικονομολόγοι —συμπεριλαμβανομένων και εμάς— αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τη νομισματική πολιτική, ενώ η συνεχιζόμενη απουσία λύσης στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εντείνει περαιτέρω την αβεβαιότητα.

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών του Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν πλέον και οι προοπτικές για τα μελλοντικά επιτόκια πολιτικής έχουν αλλάξει σημαντικά προς μια κατεύθυνση δυσμενή για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου γενικότερα, παρότι οι ανθεκτικές αγορές μετοχών εξακολουθούν να κινούνται όχι πολύ μακριά από τα ιστορικά υψηλά τους.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι σχετικά ήρεμη ως προς τα οικονομικά στοιχεία και τις ειδήσεις νομισματικής πολιτικής. Το βασικό γεγονός θα είναι η δημοσίευση των δεικτών PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας την Τετάρτη. Είμαστε αισιόδοξοι και αναμένουμε ότι τα στοιχεία θα επιβεβαιώσουν τη μέτρια επιτάχυνση της ανάπτυξης που έχουμε δει πρόσφατα στην Ευρωζώνη, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στερλίνα

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όμως η ψηφοφορία 6-3 —αντί για το 7-2 που αναμέναμε—, η ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων της MPC για τον πληθωρισμό και ο γενικά επιθετικός τόνος στις τοποθετήσεις μεμονωμένων μελών σημαίνουν ότι πλέον αναμένουμε αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου.

Η στερλίνα έλαβε ελάχιστη στήριξη από αυτή την πιο επιθετική στάση, καθώς οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες της G10 αναθεωρούν επίσης προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια πολιτικής. Ο απόηχος από την ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν γενικά θετικός και αναμένουμε ότι οι δείκτες PMI αυτής της εβδομάδας θα επιβεβαιώσουν αυτή την αισιοδοξία. Ωστόσο, η αδιάκοπη άνοδος των αποδόσεων των βρετανικών κρατικών ομολόγων αρχίζει να δημιουργεί καθοδικούς κινδύνους για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ευρώ

Η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ακόμη και απέναντι στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Αναμένουμε ότι οι δείκτες PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτής της εβδομάδας θα επιβεβαιώσουν περαιτέρω αυτή την ανθεκτικότητα, ενώ ειδικά ο υποδείκτης της μεταποίησης θα μπορούσε να εκπλήξει ανοδικά, καθώς η γερμανική βιομηχανία ανακάμπτει από τις δυσκολίες στις μεταφορές που προκάλεσαν τα χαμηλά επίπεδα του Ρήνου, αλλά και από τη συνεχιζόμενη επίδραση των αυξημένων αμυντικών δαπανών. Καθώς ο γενικός πληθωρισμός είναι απίθανο να προσφέρει κάποια ανακούφιση στην ΕΚΤ, πλέον αναμένουμε ακόμη μία αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, κάτι που θα πρέπει να επαναφέρει το ευρώ σε σταδιακή ανοδική πορεία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Δολάριο ΗΠΑ

Ο νέος πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, αφήνει ήδη σαφές το αποτύπωμά του στον θεσμό, με ξεκάθαρα επιθετική στάση. Η πρότασή του για αύξηση κατά 25 μ.β. εγκρίθηκε ομόφωνα, ενώ η σύντομη και περιεκτική συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε δεν άφησε καμία αμφιβολία στις αγορές ως προς την προτεραιότητά του: την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Οι αγορές αποτιμούν πλέον ως βέβαιη ακόμη μία αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026 έως τον Δεκέμβριο, με πιθανότητα 50/50 για διαδοχική αύξηση ήδη τον Νοέμβριο. Εμείς αναμένουμε ακόμη μία αύξηση σε αυτόν τον κύκλο, η οποία θεωρούμε ότι θα είναι επαρκής δεδομένης της σχετικά περιορισμένης εμφάνισης δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων, εκτός αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί σημαντικά.

Ωστόσο, η εκτίμησή μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τα οικονομικά στοιχεία και προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν νέες δυσάρεστες εκπλήξεις στις επόμενες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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