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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Οι αδιάκοπες ρευστοποιήσεις στα κρατικά ομόλογα παρέμειναν η κυρίαρχη δύναμη στις αγορές την περασμένη εβδομάδα. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και, ως αποτέλεσμα, ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε.

Φαίνεται πλέον σαφώς ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στροφής προς ασφαλή καταφύγια, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε παρά τον χαμηλότερο δομικό πληθωρισμό PCE και την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση, που οδήγησαν τις αγορές να μεταθέσουν χρονικά τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Μάλιστα, το νόμισμα με την καλύτερη επίδοση της εβδομάδας ήταν το ελβετικό φράγκο.

Το πετρέλαιο υποχώρησε έντονα μετά τη συμφωνία της G7 για έκτακτη αποδέσμευση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και ντίζελ, όμως οι αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται, ακόμη μία ένδειξη ότι αυτή η πορεία ενισχύεται πλέον από το αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου κρατικού χρέους με αδύναμα θεμελιώδη μεγέθη.

Αυτή η εβδομάδα είναι σχετικά φτωχή σε οικονομικά στοιχεία, με την αγορά ομολόγων σταθερά στο επίκεντρο. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Σεπτεμβρίου που δημοσιεύονται την Τετάρτη θα δείξουν πόσο ισχυρή ήταν η πεποίθηση υπέρ περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, αν και προηγούνται χρονικά της αδύναμης έκθεσης για την απασχόληση και των ήπιων στοιχείων για τον πληθωρισμό PCE.

Την Πέμπτη ακολουθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου. Οι αγορές θα επικεντρωθούν επίσης στις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, σε μια σειρά δημοπρασιών ομολόγων καθώς και σε σειρά τοποθετήσεων αξιωματούχων της Fed από τη Δευτέρα.

Στερλίνα

Η στερλίνα ήταν ένα από τα πιο ανθεκτικά νομίσματα την περασμένη εβδομάδα, παραμένοντας περίπου αμετάβλητη έναντι του δολαρίου και ενισχυόμενη σε υψηλό δύο μηνών έναντι του ευρώ, καθώς η αναστάτωση στην αγορά γαλλικών ομολόγων έκανε τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία να φαίνονται συγκριτικά ασφαλέστερα.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα αυτή ήταν μόνο σχετική, καθώς είδαμε νέο κύμα υποχώρησης στα βρετανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 30ετούς να αγγίζει το 6% για πρώτη φορά από το 1998. Υπάρχουν ελάχιστα οικονομικά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, οπότε η προσοχή στρέφεται στην περίοδο πριν από τον Προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου, που αποτελεί τον βασικό κίνδυνο τόσο για τα βρετανικά κρατικά ομόλογα όσο και για τη στερλίνα. Ωστόσο, η ισοτιμία EUR/GBP θα παραμείνει πλήρως εξαρτημένη από τις εξελίξεις στη Γαλλία.

Ευρώ

Το κοινό νόμισμα πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα λόγω της έντονης μεταβλητότητας στην αγορά γαλλικών ομολόγων, η οποία μέχρι το τέλος της εβδομάδας μεταδόθηκε και στα υπόλοιπα ομόλογα της περιφέρειας. Η υψηλότερη από το αναμενόμενο ένδειξη για τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% έναντι εκτίμησης 3,6%, δεν βοήθησε το κοινό νόμισμα. Προς το παρόν, οι ανησυχίες παραμένουν επικεντρωμένες στη Γαλλία, όπου το spread των κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών Bunds διευρύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση του 2012. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είδαμε κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης τόσο στις αγορές ομολόγων όσο και στο κοινό νόμισμα. Ωστόσο, ελλείψει σημαντικών οικονομικών ή νομισματικών ειδήσεων, οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και η αντίδραση της αγοράς ομολόγων σε αυτές θα παραμείνουν καθοριστικές.

Δολάριο ΗΠΑ

Η εκτίμησή μας ότι οι αγορές είχαν προεξοφλήσει υπερβολικά μια μακρά σειρά αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed επιβεβαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο δομικός πληθωρισμός PCE διαμορφώθηκε στο 3,0% τον Αύγουστο, έναντι προσδοκιών για 3,3%, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά μόλις 29.000 τον Σεπτέμβριο, έναντι εκτιμήσεων για περίπου 85.000, με επιπλέον καθοδικές αναθεωρήσεις κατά 60.000.

Όπως δεν δώσαμε υπερβολικό βάρος στην ισχύ της προηγούμενης έκθεσης, έτσι δεν θα ανησυχήσουμε ιδιαίτερα ούτε για την αδυναμία του τρέχοντος μήνα, και σημειώνουμε ότι ο μέσος όρος τριών μηνών της καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας παραμένει περίπου στις 50.000.

Το δολάριο, ωστόσο, παρέμεινε ανεπηρέαστο. Σε αντίθεση με τις ρευστοποιήσεις των τελευταίων 18 μηνών που είχαν ως επίκεντρο τις ΗΠΑ, όταν οι αμφιβολίες για την αμερικανική πολιτική πίεζαν το δολάριο, η σημερινή αναταραχή είναι παγκόσμια και αφορά όλο και περισσότερο τη δημοσιονομική αξιοπιστία σε χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιφυλακτικότητα των αγορών απέναντι στα δημόσια οικονομικά φαίνεται μέχρι στιγμής -συγκριτικά- να έχει αφήσει τις ΗΠΑ σχετικά στο απυρόβλητο.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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