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Η ΕKT αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, μια απόφαση που πιθανότατα επισκιάζεται από ερωτήματα σχετικά με τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στη Γαλλία και την διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ευρωτράπεζας μετά και την ανακοίνωση για την αποχώρησή της τον Φεβρουάριο.

Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές από τον Ιούνιο και αναμένεται να συνεχίσει τη νομισματική πολιτική αυτή τους επόμενους μήνες, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να αποτρέψουν μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, από το να μετακυληθεί σε άλλες τιμές και μισθούς.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την απότομη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και η οποία, όπως έχει δηλώσει η Λαγκάρντ, θα περιορίσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Παγιδευμένη ανάμεσα στον επίμονο πληθωρισμό που τροφοδοτείται από μια νέα άνοδο του κόστους της ενέργειας και τις επιδεινούμενες συνθήκες χρηματοδότησης, η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, σηματοδοτώντας παράλληλα ότι μια ακόμη αύξηση, ενδεχομένως ήδη από τον Δεκέμβριο, παραμένει πιθανή.

«Υπάρχει πιθανώς χαμηλό όριο για μια ακόμη αύξηση τον Δεκέμβριο, δεδομένης της πιθανότητας μιας νέας ανοδικής αναθεώρησης της πρόβλεψης της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας», δήλωσε ο Όλιβερ Ράκαου της Oxford Economics.

Η πορεία αυτή συνάδει με τα μηνύματα από την Fed, η οποία διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς για μια κίνηση στις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι χρηματαγορές αποτιμούν επί του παρόντος τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το τέλος του επόμενου έτους, κάτι που θα ανέβαζε το επιτόκιο καταθέσεων στο 3,25%, ένα επίπεδο που θεωρείται ευρέως ότι περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Η Λαγκάρντ αναμένεται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη θητεία της μετά και την ανακοίνωση για την αποχώρησή της τον Φεβρουάριο πριν από τις προεδρικές εκλογές στην πατρίδα της, τη Γαλλία, την άνοιξη, παρά το γεγονός ότι απομένει ένα έτος μέχρι τη λήξη της θητείας της στην ΕΚΤ.

Η πρόωρη αποχώρηση επιτρέπει στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και σε άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψουν μία από τις πιο ισχυρές θέσεις της Ένωσης πριν από τις εκλογές, τις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να κερδίσει η ακροδεξιά.

Το Reuters ανέφερε αυτό το μήνα ότι το WEF θα μπορούσε να διορίσει τη Λαγκάρντ ως επόμενη πρόεδρό του ήδη από τον Νοέμβριο, επιταχύνοντας την αποχώρησή της και προκαλώντας ευρύτερο ανασχηματισμό στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Οι πρώην διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, Κλάας Κνοτ και Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, θεωρούνται φαβορί για να αντικαταστήσουν τη Λαγκάρντ.

Η πιο άμεση πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ενδέχεται να είναι η αναταραχή στις αγορές ομολόγων.

Η παγκόσμια άνοδος των αποδόσεων, που τροφοδοτείται από ισχυρότερες προσδοκίες ανάπτυξης, αυξημένη έκδοση ομολόγων και μαζικές επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ωθεί προς τα πάνω το κόστος δανεισμού τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στη Γαλλία, οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο ανήσυχοι σχετικά με το αυξανόμενο χρέος της χώρας και τις αβέβαιες δημοσιονομικές προοπτικές μετά τις εκλογές. Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί από προτάσεις τμημάτων της αριστεράς ότι το χρέος που κατέχει η ΕΚΤ θα μπορούσε να διαγραφεί.

Το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας. Αυτό έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να αναγκαστεί να αντιδράσει, έστω και μόνο προφορικά προς το παρόν.

«Αν εξετάσει κανείς τον δείκτη πίεσης της αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ, βρισκόμαστε πολύ μακριά από τα επίπεδα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρέμβαση», δήλωσε ο Σάιμον Ντανγκούρ της Goldman Sachs.

Η πρώτη γραμμή άμυνας της ΕΚΤ θα ήταν πιθανώς η ευέλικτη επανεπένδυση των εσόδων από τα ομόλογα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων της προηγούμενης δεκαετίας.

Πέρα από αυτό, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το Transmission Protection Instrument, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, ένα μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν αδικαιολόγητη πίεση της αγοράς.