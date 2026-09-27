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Οι Ρεπουμπλικανοί διοχετεύουν μεγάλα ποσά σε περισσότερες από τρεις δεκάδες εκλογικές περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλείς», καθώς εσωτερικές δημοσκοπήσεις του κόμματος δείχνουν ότι μπορεί να είναι ευάλωτες στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τρία στελέχη των Ρεπουμπλικανών που επικαλείται το πρακτορείο Reuters και τα οποία γνωρίζουν τη στρατηγική του κόμματος.

Η αλλαγή στρατηγικής αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις διαφημιστικού χρόνου και στις δηλώσεις χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών. Α

πό την 1η Σεπτεμβρίου, μεγάλοι ρεπουμπλικανικοί οργανισμοί και ισχυροί χρηματοδότες έχουν αρχίσει να δαπανούν χρήματα σε τουλάχιστον 39 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή, στις οποίες δεν είχαν προηγουμένως επενδύσει κεφάλαια σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Πολλοί από τους υποψηφίους που λαμβάνουν τώρα πρόσθετη οικονομική στήριξη βρίσκονται σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικά προπύργια και εξακολουθούν να προηγούνται των Δημοκρατικών αντιπάλων τους στις δημόσιες δημοσκοπήσεις. Η κινητοποίηση, ωστόσο, υποδηλώνει αυξανόμενη ανησυχία στην ηγεσία του κόμματος ότι οι ψηφοφόροι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις κάλπες του Νοεμβρίου για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στις πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή έχει προειδοποιήσει δεκάδες προεκλογικά επιτελεία ότι, σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα του κόμματος, δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη τη νίκη, ακόμη και όταν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις ή εκπροσωπούν περιφέρειες στις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με διψήφια διαφορά το 2024.

Οριακή η πλειοψηφία στη Βουλή

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα οριακή πλειοψηφία 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έναν ανεξάρτητο να συντάσσεται μαζί τους και δύο έδρες να παραμένουν κενές. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τουλάχιστον τεσσάρων εδρών στις ενδιάμεσες εκλογές για να αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος το επόμενο έτος.

Δύο Ρεπουμπλικανοί που συνεργάζονται με την κομματική ηγεσία ανέφεραν ότι το κόμμα αξιοποιεί την οικονομική του υπεροχή προκειμένου να ανακόψει τους Δημοκρατικούς προτού αποκτήσουν δυναμική, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά τις πρόσθετες δαπάνες ως «ασφαλιστική δικλίδα» για τη διατήρηση των εδρών.

Το κόστος ζωής πιέζει τα ρεπουμπλικανικά προπύργια

Πίσω από την έκτακτη κινητοποίηση βρίσκεται και η οικονομική πίεση σε περιοχές που παραδοσιακά ψηφίζουν Ρεπουμπλικανούς. Η άνοδος στις τιμές της βενζίνης, της ενέργειας και των λιπασμάτων πλήττει ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους στις αγροτικές πολιτείες.

Στέλεχος ρεπουμπλικανικής εκστρατείας για τη Βουλή, μιλώντας στο Reuters, χαρακτήρισε την κατάσταση για τους υποψηφίους σε Αϊόβα, Κάνσας και άλλες πολιτείες των Μεσοδυτικών ΗΠΑ ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί.

Η οικονομία και ο πόλεμος με το Ιράν αποτελούν ευρύτερη πηγή πολιτικής πίεσης για τον Τραμπ. Πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos κατέγραψε την αποδοχή του στο 32%, ενώ μόλις 17% των ερωτηθέντων ενέκρινε τους χειρισμούς του στο κόστος ζωής.

Οικονομική υπεροχή των Ρεπουμπλικανών

Περισσότερα από 1,56 δισ. δολάρια έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητες επιτροπές στις ομοσπονδιακές εκλογές, εκ των οποίων περίπου 496 εκατ. δολάρια μετά την Labor Day, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δεσμεύσει τουλάχιστον 888 εκατ. δολάρια για διαφημίσεις τις επόμενες εβδομάδες, έναντι τουλάχιστον 666 εκατ. δολαρίων των Δημοκρατικών, σύμφωνα με την AdImpact.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, τα super PACs που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς έχουν δαπανήσει σχεδόν διπλάσια ποσά από τα αντίστοιχα των Δημοκρατικών: περίπου 309,7 εκατ. δολάρια έναντι 174,2 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής.

Οι Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν το χρηματοδοτικό μειονέκτημά τους, αλλά υποστηρίζουν ότι η ανάγκη των Ρεπουμπλικανών να διαθέσουν χρήματα ακόμη και σε περιφέρειες τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με μεγάλη διαφορά αποτελεί ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα.

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