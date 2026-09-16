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Επιφυλακτική άνοδο σημείωσαν οι ασιατικές αγορές, ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια, ενώ παράλληλα οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

Ο Nikkei 225 στο Τόκιο με άνοδο 0,43% στις 63.757,46 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 0,7%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,88%, στις 6.685,45 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,26%, στις 8.695 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κινήθηκε στις 24.726,82 μονάδες με άνοδο 0,24%. Ο κινεζικός Shanghai Composite: στις 3.894,24 μονάδες, +0,78%.

Στη Σιγκαπούρη ο Singapore STI οριακά πτωτικά -0,05% στις 5.636,10 μονάδες.

Wall Street: Μικρή άνοδος στα futures πριν την κρίσιμη απόφαση της Fed

Με ήπια κέρδη κινούνται τα futures των αμερικανικών μετοχών, καθώς η αγορά περιμένει την απόφαση της Fed, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου κύκλου αυξήσεων επιτοκίων.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,22%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 σημειώνουν άνοδο 0,3%. Τα futures του Dow Jones κερδίζουν 113 μονάδες ή 0,2%.

Οι αγορές προεξοφλούν με πιθανότητα 92% αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Παράλληλα, οι επενδυτές δίνουν πιθανότητα 45% για νέα αύξηση τον Οκτώβριο και 30% για αντίστοιχη κίνηση τον Δεκέμβριο.

Το τρέχον εύρος επιτοκίων της Fed βρίσκεται στο 3,5%-3,75%.

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