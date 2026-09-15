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Η Eurobank Equities προχωρά σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τα ελληνικά διυλιστήρια (HELLENiQ Energy και Motor Oil) για την περίοδο 2026–2028, λόγω της εκτίναξης των διεθνών περιθωρίων διύλισης.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ανοδικής κίνησης έχει ήδη ενσωματωθεί στις χρηματιστηριακές τιμές, η σύσταση για τη HELLENiQ Energy υποβαθμίζεται σε «hold» (διακράτηση) παρά την αύξηση της τιμής στόχου στα 17,5 ευρώ, από 12,6 ευρώ προηγουμένως. Ταυτόχρονα, διατηρείται η σύσταση «buy» (αγορά) για τη Motor Oil, με αύξηση της τιμής στόχου στα 73,9 ευρώ, από 53,2 ευρώ προηγουμένως, αλλά αφαιρείται από τις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Eurobank Equities.

Οι εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2026 αναβαθμίζονται κατά περίπου 80%, στα 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και στα 2,27 δισ. ευρώ για τη HELLENiQ Energy. Για το 2027, οι εκτιμήσεις για τα EBITDA σχεδόν διπλασιάζονται (2,0–2,25 δισ. €), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτινάσσονται στα 1,2–1,6 δισ. ευρώ.

Το θερινό άλμα οδηγεί σε νέα ουσιαστική αναπροσαρμογή των μεγεθών του 2026

Η οικονομία των διυλιστηρίων ενισχύθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τα περιθώρια (cracks) του ντίζελ και της κηροζίνης (jet) να κινούνται προς τα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς η «στενότητα» στην προσφορά προϊόντων εντάθηκε. Ο δείκτης της Eurobank Equities που βασίζεται στα cracks υποδεικνύει περιθώριο διύλισης άνω των 30 δολ./βαρέλι για το γ’ τρίμηνο του 2026, υποδηλώνοντας μια νέα ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας διύλισης σε τριμηνιαία βάση, ενώ η «καμπύλη» εξακολουθεί να ενσωματώνει ετήσια αύξηση περιθωρίου άνω των 20 δολ./βαρέλι για το δ’ τρίμηνο.

Αντί να προεκτείνει τις τιμές της άμεσης αγοράς (spot), η Eurobank Eq. εφαρμόζει ένα ήπιο discount στην καμπύλη ντίζελ/κηροζίνης για το δ’ τρίμηνο, η οποία ωστόσο αρκεί για να οδηγήσει σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρήσης 2026. Προβλέπει πλέον προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και 2,27 δισ. ευρώ για την HELLENiQ Energy, αισθητά υψηλότερα από το επίπεδο κερδοφορίας των 1,4-1,5 δισ. ευρώ που αναμενόταν από τη συναινετική εκτίμηση (consensus) στο α’ τρίμηνο του 2026. Σε σύγκριση με τους αριθμούς της χρηματιστηριακής τον Ιούνιο, αυτό μεταφράζεται σε αναβαθμίσεις άνω του 80% και για τα δύο διυλιστήρια.

Ακόμη μία εξαιρετική χρονιά το 2027 – Προβλέπεται ομαλοποίηση το 2028

Με τα προθεσμιακά συμβόλαια να υποδεικνύουν υψηλότερα περιθώρια πέραν της θερινής αιχμής, οι αναλυτές υποθέτουν πλέον πραγματοποιηθέντα περιθώρια διύλισης 25–26 δολ./βαρέλι το 2027, έναντι 15–16 δολ./βαρέλι προηγουμένως. Εξακολουθούν να βασίζονται σε μια σημαντική διόρθωση στα 17–18 δολ./βαρέλι το 2028, ακολουθούμενη από περαιτέρω υποχώρηση στα χαμηλά έως μεσαία επίπεδα των 10-19 δολ. το 2029, τα οποία θεωρούν πιο αντιπροσωπευτικά της κερδοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου.

Οι υψηλότερες μεσοπρόθεσμες υποθέσεις της Eurobank Equities αντανακλούν την εκτίμησή της ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα μεσαία αποστάγματα, η περιορισμένη εφεδρική δυναμικότητα και οι περιορισμένες προσθήκες νέων μονάδων θα συνεχίσουν να περιορίζουν την ευελιξία της προσφοράς, ενώ τα χαμηλά αποθέματα αφήνουν μικρά περιθώρια ασφαλείας έναντι των διαταραχών. Ως εκ τούτου, αναμένει ότι τα περιθώρια θα σταθεροποιηθούν υψηλότερα από το παλαιό πλαίσιο των υψηλών μονοψήφιων ποσοστών, αν και αναγνωρίζει ότι ο ρυθμός ομαλοποίησης θα εξαρτηθεί από την αποκατάσταση των ροών προϊόντων και την αντίδραση της ζήτησης στις υψηλότερες τιμές.

Διπλασιασμός των εκτιμήσεων για το EBITDA το 2027

Η Eurobank Equities βλέπει πλέον τα EBITDA των ελληνικών διυλιστηρίων να διαμορφώνονται στα 2–2,25 δισ. ευρώ το 2027, σχεδόν διπλάσια από το επίπεδο των 1,1 δισ. ευρώ που εμπεριείχαν οι προηγούμενες προβλέψεις της χρηματιστηριακής. Η λειτουργική μόχλευση είναι ακόμη ισχυρότερη κάτω από τα EBITDA, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται στα 1,2–1,6 δισ. ευρώ, περίπου 2,5 φορές υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι αναλυτές κάνουν λόγο για εκ νέου σημαντική ομαλοποίηση το 2028, με τα cracks του ντίζελ/κηροζίνης να υποχωρούν στα 40-42 δολ./βαρέλι και τα περιθώρια διύλισης να υποχωρούν στο μέσο της κλίμακας 10-19 δολ., κάπως χαμηλότερα από το επίπεδο των 17-18 δολ./βαρέλι που υποδηλώνει η τρέχουσα προθεσμιακή καμπύλη.

Ακόμη και σε αυτή τη πιο συντηρητική βάση, προβλέπει πλέον EBITDA ύψους 1,3–1,5 δισ. ευρώ το 2028, υποδηλώνοντας αναβαθμίσεις άνω του 20% και παραμένοντας αισθητά πάνω από τη βάση κερδοφορίας του 1 δισ. ευρώ που συνδέεται με τις πιο παραδοσιακές υποθέσεις μέσου κύκλου. Συνολικά, η Eurobank Equities επαναλαμβάνει την άποψή της ότι το βιώσιμο κατώτατο όριο κερδών (floor) για τα ελληνικά διυλιστήρια φαίνεται αισθητά υψηλότερο από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως.

Οι ισχυρότερες ταμειακές ροές υποστηρίζουν την απομόχλευση και τα υψηλότερα μερίσματα

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η αύξηση της κερδοφορίας θα επιταχύνει την απομόχλευση, χρηματοδοτώντας παράλληλα υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους και τις προγραμματισμένες επενδύσεις.

Για την HELLENiQ Energy προβλέπει υποχώρηση του καθαρού δανεισμού στα 1,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026 και στα 0,8 δισ. ευρώ το 2027 (ισοδύναμο με καθαρό δανεισμό / προσαρμοσμένο EBITDA 0,6x και 0,4x αντίστοιχα). Οι προβλέψεις για το μέρισμα ανά μετοχή τις χρήσεις 2026-2027 ανέρχονται σε 1,64 ευρώ (2026) και 1,4 ευρώ (2027), υποδηλώνοντας μερισματικές αποδόσεις 9,2% (2026) και 7,8% (2027) με payout 35%.

Για τη Motor Oil οι αναλυτές κάνουν λόγο για μετάβαση σε καθαρή θετική ταμειακή θέση (net cash) ύψους 0,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,2 δισ. ευρώ το 2027. Οι προβλέψεις για το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχονται σε 4 ευρώ (2026) και 4,23 ευρώ (2027), υποδηλώνοντας μερισματικές αποδόσεις 6,1% (2026) και 6,4% (2027) με payout 25-30%. Οι διανομές αυτές αφήνουν σημαντικό μέρος των κερδών διαθέσιμο για επανεπένδυση και μείωση του χρέους.

Πιο επιλεκτική στάση μετά το ράλι

Οι αναβαθμίσεις των κερδών οδηγούν σε υψηλότερες τιμές στόχους, αλλά η αγορά κινήθηκε πολύ γρήγορα επανατιμολογώντας την τροχιά κερδοφορίας και για τις δύο μετοχές. Ενδεικτικά, οι κεφαλαιοποιήσεις έχουν αυξηθεί κατά 2-3 δισ. ευρώ από τα τέλη Ιουνίου, ευθυγραμμισμένες ευρέως με τις αθροιστικές αναβαθμίσεις EBITDA στις οποίες προχώρησε η Eurobank Equities για την περίοδο 2026-2028. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό μέρος της αναπροσαρμογής των περιθωρίων έχει ήδη αποτυπωθεί στις χρηματιστηριακές αξίες.

Για την HELLENiQ Energy η νέα τιμή στόχος βρίσκεται πλέον ευθυγραμμισμένη με την τρέχουσα τιμή της μετοχής, οδηγώντας μας σε υποβάθμιση της σύστασης σε Hold.

Για τη Motor Oil η τιμή στόχος εξακολουθεί να υποδηλώνει συνολική απόδοση άνω του 15% συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, υποστηρίζοντας τη σύσταση Buy, αλλά η αναλογία ρίσκου/απόδοσης έχει γίνει λιγότερο ασύμμετρη σε σχέση με πριν από λίγους μήνες. Ως εκ τούτου, η Eurobank Eq. επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy, αλλά αφαιρεί τη μετοχή από τις κορυφαίες επιλογές της (top picks).

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