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Η Canelo Holdings Limited, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Motor Oil, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε πώληση συνολικά 80.000 μετοχών της εταιρείας.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε τρεις συνεδριάσεις της Euronext Athens. Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου πωλήθηκαν 10.000 μετοχές συνολικής αξίας 665.853,20 ευρώ, στις 28 Σεπτεμβρίου διατέθηκαν 30.000 μετοχές αξίας 2,03 εκατ. ευρώ, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου πωλήθηκαν ακόμη 40.000 μετοχές, αξίας 2,72 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε περίπου 5,41 εκατ. ευρώ. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για τις συναλλαγές προσώπων που συνδέονται με διοικητικά στελέχη εισηγμένων εταιρειών.

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