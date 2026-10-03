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Η ελληνική αγορά αλλάζει «πίστα» και στο μέτωπο της ρευστότητας της αγοράς, μετά την πρόσδεσή της στο άρμα του Euronext και την άνοδο της στη «super league 1» των αγορών, στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η αγορά έχει ανακτήσει πλήρως τον διττό ρόλο της ως μηχανής άντλησης κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό.

«Η ελληνική κεφαλαιαγορά επέστρεψε στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ουσιαστική επιστροφή της εμπιστοσύνης που αποτυπώνεται και στα στοιχεία», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Euronext Athens, Γιάννoς Κοντόπουλος.

Επισημαίνει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως ως προς την απόδοση του Γενικού Δείκτη τα τελευταία πέντε χρόνια, καταγράφοντας θετική απόδοση για έκτη συνεχόμενη χρονιά το 2026 και σημειώνοντας συνολική άνοδο 231% από το τέλος του 2020.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη ρευστότητα ανέβηκε στο 64,1% το 2025 – σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Το 2026 η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) των ξένων επενδυτών και της κυριαρχίας τους στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

«Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας το 2026» τονίζει ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος και προσθέτει: «η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς πλέον υπερβαίνει το 75% του ΑΕΠ της Ελλάδας, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας και αντανακλώντας τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα Σύμβουλο του Euronext Athens «Τα στοιχεία αυτά είναι κάτι περισσότερο από απλοί αριθμοί. Μας λένε κάτι θεμελιώδες για το πώς έχει αλλάξει η Ελλάδα, η οποία δεν είναι πλέον απλώς μια ιστορία ανάκαμψης. Είναι μια ιστορία ευκαιριών, ανάπτυξης και επιστροφής της εμπιστοσύνης. Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε αυτό το νέο κεφάλαιο, εργαζόμενο για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής αγοράς, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς της και τη δημιουργία ισχυρότερων διασυνδέσεων μεταξύ των ελληνικών εταιρειών και των διεθνών επενδυτών.»

Σχολιάζοντας την επίσημη επανένταξη της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές για τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διεθνείς οίκους (STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices) ο κ. Γιάννoς Κοντόπουλος τονίζει ότι «ουσιαστικά πρόκειται για την κορύφωση μιας πορείας αναβάθμισης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από συστηματική προσπάθεια και στρατηγικές επιλογές και αντανακλά τη συνολικότερη πρόοδο, τη θεσμική ωρίμανση και την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

Ο διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Euronext Athens, Γιάννoς Κοντόπουλος επισημαίνει:« ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να καταστήσουμε την ελληνική κεφαλαιαγορά πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική για εταιρείες και επενδυτές από όλο τον κόσμο».

Τα διεθνή funds «ποντάρουν» στις ελληνικές μετοχές

Η HSBC σημειώνει ότι το Euronext Athens είναι η αγορά της περιοχής στην οποία τα funds είναι περισσότερο overweight τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό και μάλιστα εδώ και μήνες.

Η εικόνα των τοποθετήσεων αναδεικνύει την Ελλάδα ως μία από τις αγορές που έχουν συγκεντρώσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε πρόσφατη έκθεση της η HSBC καταγράφει ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στα χαρτοφυλάκια διεθνών funds (ενεργών και παθητικών κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές) με δύο στα τρία ενεργά funds να κατέχουν ελληνικές μετοχές και την Εθνική να ξεχωρίζει.

Η HSBC παρακολουθεί περίπου 300 ενεργά funds αναδυόμενων αγορών, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 797 δισ. δολαρίων, καθώς και 359 global και global ex-US funds, συνολικού ενεργητικού 1,9 τρισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περιφερειακά funds και περίπου 2.500 παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία κατέχουν σχεδόν 2 τρισ. δολάρια σε μετοχές αναδυόμενων αγορών.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι η παρουσία της χώρας στα χαρτοφυλάκια των διεθνών διαχειριστών δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, καθώς κατέχουν ελληνικές μετοχές εδώ και μία πενταετία.

Στην τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των assets με τις υψηλότερες αποδόσεις βρέθηκε το Euronext Athens στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Deutsche Bank ,επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με μοχλό και την επανένταξη τους ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές. Στο τρίτο τρίμηνο 2026 το Euronext Athens κατέγραψε απόδοση 11,3% και μπροστά του βρέθηκαν μόνο δύο βασικοί δείκτες του πετρελαίου (Brent +42% και το αμερικανικό WTI + 30%).

Τέλος, η ελληνική κεφαλαιαγορά διανύει μια πρωτόγνωρη περίοδο κινητικότητας, αντίστοιχη μόνο με εκείνην του 2007. Το 2025 οι εταιρικές πράξεις άντλησης κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,53 δισ. ευρώ, εφέτος το αντίστοιχο μέγεθος έχει ήδη εκτοξευθεί στα 8,1 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις 6,5 μήνες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση της αγοράς.

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