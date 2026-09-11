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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τον Απρίλιο, καθώς η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και η πιο επιθετική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενίσχυσαν τους φόβους για παρατεταμένη περίοδο στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,3% λίγο μετά το άνοιγμα, όμως παρέμεινε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ εβδομάδων. Σε εβδομαδιαία βάση ο πανευρωπαϊκός δείκτης οδεύει προς απώλειες άνω του 2%, στη χειρότερη επίδοση των τελευταίων πέντε μηνών.

Οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος δανεισμού αναμένεται να παραμείνει υψηλότερο για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ οι αναταράξεις στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα αυξάνουν τις πιέσεις στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκαν κατά 0,3% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,1%.

Το πετρέλαιο στα 110 δολάρια αυξάνει τις πιέσεις

Ο βασικός παράγοντας ανησυχίας για τις αγορές παραμένει η ενεργειακή κρίση.

Το Brent εκτοξεύθηκε σε υψηλό τεσσάρων μηνών στα 109,97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 13%, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις περιορίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω του Περσικού Κόλπου παραμένει σοβαρά περιορισμένη μετά τις άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και ιρανικών ναυτικών μονάδων.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν το λιμάνι Μόχα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων ενεργειακών διαδρομών και επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ΕΚΤ αλλάζει στάση λόγω ενεργειακού πληθωρισμού

Η πτώση των ευρωπαϊκών αγορών ακολούθησε την απόφαση της ΕΚΤ την Πέμπτη να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, αιφνιδιάζοντας μέρος των επενδυτών που ανέμεναν διατήρηση της νομισματικής πολιτικής χωρίς αλλαγές.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και το Διοικητικό Συμβούλιο αύξησαν το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Η απόφαση αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στη Φρανκφούρτη ότι η άνοδος του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας μπορεί να μετακυλιστεί στον δομικό πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, λόγω της αύξησης κατά 14,3% στις τιμές ενέργειας.

Με το πετρέλαιο να κινείται σε τριψήφια επίπεδα, οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 90% για μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το τέλος του έτους.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και το υψηλότερο κόστος παραγωγής δημιούργησαν διπλή πίεση στις ευρωπαϊκές μετοχές, με τους κλάδους ανάπτυξης, τη βιομηχανία και τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων να δέχονται τις μεγαλύτερες απώλειες.

Όλα τα βλέμματα στον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Πέρα από την πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων, οι διεθνείς επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ.

Μετά την ισχυρότερη του αναμενομένου έκθεση για την αγορά εργασίας, η οποία έδειξε αύξηση 162.000 θέσεων εργασίας, ένας υψηλότερος πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα ενίσχυε τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.

Με την ΕΚΤ και τη Fed να διατηρούν αυστηρή στάση απέναντι στον πληθωρισμό, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις προκαλούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές αγορές, οι επενδυτές προετοιμάζονται για αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές το φθινόπωρο.

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