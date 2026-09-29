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Οριακά υψηλότερα κινoύνται οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, την ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου και τις επίμονες γεωπολιτικές ανησυχίες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,26% στις 640,37 μονάδες, ενώ νωρίτερα κατέγραφε κέρδη περίπου 0,3%. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,28% στις 10.714,72 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,01% στις 8.079,04 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,04% στις 25.363,89 μονάδες.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ο ιταλικός FTSE MIB, με άνοδο 0,64% στις 52.089,41 μονάδες, και ο ισπανικός IBEX 35, που ενισχύθηκε κατά 0,36% στις 19.671,80 μονάδες.

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένει εύθραυστη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις από την απότομη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, οι οποίες έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο δύσκολος Σεπτέμβριος για τις μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις μέσα στον μήνα, με τον δείκτη Stoxx 600 να καταγράφει απώλειες σχεδόν 2% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που τον οδηγεί στην πρώτη μηνιαία πτώση μετά από ένα σερί έξι ανοδικών μηνών.

Η πίεση στις αγορές ενισχύθηκε από τον συνδυασμό μιας νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, των πιο επιθετικών δηλώσεων από αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών, αλλά και των προειδοποιήσεων από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης.

«Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετακινούνται από τις υποσχέσεις και τις αφηγήσεις προς την ικανότητα των εταιρειών να τις υλοποιήσουν», δήλωσε ο Χαβιέρ ντε Μπερενγκέρ, υπεύθυνος επιλογής κεφαλαίων στη MAPFRE Asset Management.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, καθώς επηρεάζουν τόσο την αποτίμηση των μετοχών όσο και το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Όταν οι αποδόσεις αυξάνονται, το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για την αποτίμηση των μελλοντικών κερδών των εταιρειών ανεβαίνει, περιορίζοντας τα περιθώρια για υψηλότερες αποτιμήσεις στις μετοχές.

Πετρέλαιο και Ιράν κρατούν σε επιφυλακή τις αγορές

Πρόσθετη πίεση στο επενδυτικό κλίμα προκαλεί η άνοδος των τιμών ενέργειας. Το Brent ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 1,17%, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 0,98%, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν αυξημένο το γεωπολιτικό ρίσκο.

Οι αγορές είχαν αρχικά διαμορφώσει προσδοκίες για πιθανή διπλωματική αποκλιμάκωση, όμως αυτές περιορίστηκαν γρήγορα, αφήνοντας τους επενδυτές αντιμέτωπους με μια παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας.

Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετά την αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της ιρανικής ηγεσίας, διατηρεί τις ενεργειακές αγορές σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου και περιορίζει μια ευρύτερη ανάκαμψη των κλάδων που επηρεάζονται περισσότερο από τα επιτόκια.

«Οι μετοχές έχουν επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό από τον γεωπολιτικό κίνδυνο», ανέφερε ο ντε Μπερενγκέρ, προσθέτοντας ότι η αύξηση της έκθεσης σε μακροπρόθεσμο χρέος μπορεί να αποτελέσει μια λογική στρατηγική.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα οικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να αποτελεί βασικό δείκτη για την πορεία της οικονομίας εν μέσω υψηλότερου ενεργειακού κόστους και ακριβότερου δανεισμού.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επόμενες δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για το αν η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις ενεργειακές τιμές μπορεί να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα στη διατήρηση μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο διάστημα.

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