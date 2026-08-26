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Οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να καταγράψουν μόνο περιορισμένα πρόσθετα κέρδη έως το τέλος του έτους, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μετριάζουν την αισιοδοξία που δημιουργούν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Σύμφωνα με τους αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 προβλέπεται να ολοκληρώσει το 2026 στις 670 μονάδες, περίπου 2% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, σύμφωνα με τη διάμεση εκτίμηση δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 26 Αυγούστου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, ο δείκτης θα βρεθεί σε νέα ιστορικά υψηλά, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη του για το 2026 σε περισσότερο από 13%, μετά την άνοδο σχεδόν 17% που είχε σημειώσει το 2025.

Τα εταιρικά κέρδη στηρίζουν τις αγορές

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά 24,1% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG I/B/E/S. Πρόκειται για τον ισχυρότερο τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης από το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Εάν εξαιρεθεί η περίοδος ανάκαμψης που ακολούθησε την πανδημία, το δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των εταιρικών κερδών εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ωστόσο, την ώρα που οι εκτιμήσεις για τα εταιρικά κέρδη και την κερδοφορία έχουν βελτιωθεί, οι τιμές των μετοχών έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, ανεβάζοντας παράλληλα τις αποτιμήσεις.

Με αποτίμηση περίπου 14,6 φορές τα αναμενόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, ο Stoxx 600 διαπραγματεύεται με discount 26% έναντι των αμερικανικών μετοχών. Η διαφορά αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από το ιστορικό ρεκόρ του 41% που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2024.

Η μεταβολή αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της Ευρώπης, αλλά και τη μεγαλύτερη προθυμία τους να πληρώσουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης καθώς βελτιώνεται η εταιρική κερδοφορία.

Οι κίνδυνοι που επιβάλλουν προσοχή

Παρά τις προβλέψεις ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα κινηθούν προς νέα ιστορικά υψηλά, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά κινδύνων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυστηρότερη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η απειλή νέων διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό εξαιτίας των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Οι αγορές χρήματος αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα στο 2,5%, ενώ αποδίδουν πιθανότητα άνω του 25% να φτάσει στο 3% έως τα μέσα του 2027, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιχειρούν να αποτρέψουν την παγίωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σημαντική πηγή πληθωριστικών πιέσεων έχει αποτελέσει ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό και έχει οδηγήσει υψηλότερα τις τιμές του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των διυλισμένων προϊόντων.

Το βασικό ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου επόμενου μήνα στον κόμβο TTF ανήλθε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό του από την εκτίναξη των τιμών που προκάλεσε η έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για υψηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς των νοικοκυριών, αυξημένο κόστος για τη μεταποίηση και ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την πορεία του ευρώ, το οποίο έχει ενισχυθεί εν μέσω ανησυχιών ότι οι πρόσφατες προσπάθειες του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να συγκρατήσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το δολάριο.

Ένα ισχυρότερο ευρώ αποτελεί συνήθως αρνητικό παράγοντα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αντλούν μεγάλο μέρος των εσόδων τους εκτός Ευρωζώνης, καθώς μειώνει την αξία των εσόδων τους σε ξένο νόμισμα όταν αυτά μετατρέπονται σε ευρώ.

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